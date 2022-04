CONFERINŢA "ANTREPRENORIAT FĂRĂ GEN" / BIBIANA STANCIULOV, DIRECTORUL GENERAL SINOMPEX TOPOLOVENI:"Am reuşit să ducem Magiunul de prune Topoloveni peste tot în lume, ca pe un vârf al gastronomiei tradiţionale româneşti"

Sinompex Topoloveni nu a fost afectată de pandemia de Covid-19, din contră, societatea a reuşit să ducă Magiunul de prune Topolonevi peste tot în lume ca pe un vârf al gastronomiei tradiţionale româneşti, a afirmat Bibiana Stanciulov, directorul general al companiei. Potrivit acesteia, singura dorinţă a firmei în relaţie cu statul este ca acesta din urmă să nu pună piedici activităţii de zi cu zi şi să rezolve problema de competiţie neloială cu care se confruntă Sonimpex Topoloveni.

Stanciulov a declarat: "În primul rând, «antreprenoriat», ca substantiv, este de gen neutru. Un antreprenoriat, două antreprenoriate. Deci niciodată nu am fost de acord cu ideea că suntem de gen feminin sau masculin în antreprenoriat sau că unii suntem mai buni sau mai puţin buni decât ceilalţi. (...) Pandemia, pentru mine, a însemnat o încercare în mod deosebit psihică, m-a afectat foarte tare suferinţa celor din jurul nostru, dar la noi în fabrică s-a lucrat dintotdeauna cu mască de protecţie pentru că noi lucrăm în mod tradiţional cu vase descoperite şi mi s-a părut de minim bun-simţ ca fiecare domn şi doamnă care lucrează să aibă mască care să acopere gura şi nasul pentru că stau aplecaţi deasupra unor cuve unde se face dulceaţa, exact ca acasă. (...) Deci pandemia, noi fiind în zona aceasta alimentară, nu pot să spun că ne-a afectat pentru că aş spune o minciună. (...) Singura noastră dorinţă este ca statul să nu ne împiedice în deciziile pe care le luăm şi în activitatea de zi cu zi. Ca dovadă că ne-a împiedicat este această concurenţă neloială: cred că sunt 8 ani de când încercăm să demonstrăm faptul că folosirea indicaţiei «Magiun de Prune - Bunătăţi de Topoloveni» a fost ilegală, demonstraţie făcută la ICCJ, decizie irevocabilă şi neatacabilă. Continuăm cu faptul că se foloseşte toponimul «Topoloveni» în mod ilegal şi ne vom judeca până când vom reuşi să ne câştigăm dreptatea".

Potrivit doamnei Stanciulov, directorul general al Sonimpex Topoloveni, afacerea "în mod sigur va fi dusă mai departe" de către fiica sa, Diana Stanciulov, director comercial în cadrul societăţii.

"Pot să spun că astăzi este mult mai implicată, mult mai tânără, inclusiv la partea aceasta cu digitalizarea cu care eu nu mă prea înţeleg. Îmi place să vorbesc cu omul faţă în faţă, să scriu cu creionul, suntem altă generaţie, avem altă mentalitate. Dar mă completez foarte bine cu Diana (Stanciulov), care în mod sigur va prelua (compania). Noi suntem împărţite în această afacere, eu în România cu Ministerul de Justiţie, ea în afara României. În ultimii 2 ani am accesat piaţa din Vietnam, nu multă lume ştie că în Vietnam se mănâncă fără E-uri, se consumă foarte puţin zahăr adăugat, ceea ce este într-adevăr (benefic) pentru produsele noastre care, se ştie, sunt produse fără zahăr adăugat, produse fără aditivi, produse permisive de la vârsta de 6 luni", a spus Bibiana Stanciulov.

Aceasta consideră că este aproape imposibil ca "românii să păţească ceva din cauza războiului din Ucraina".

"Emoţional, în fiecare secundă, cred că fiecare om suferă. Este inadmisibil, dar sunt convinsă că românii vor avea inteligenţa să sprijine ucrainenii, să reuşească să ajute cu reconstrucţia", a spus domnia sa.

Bibiana Stanciulov a mai adăugat: "Eu consider în continuare că agricultura şi turismul sunt rampa de lansare a României, dar nu doar agricultura aceasta de porumb, grâu, agricultură mare. Noi, cei 10 care suntem certificaţi de Uniunea Europeană, reprezentăm de fapt şi de drept specificul României. Suntem uniţi în această globalizare şi ţin foarte mult la ceea ce am creat şi am în fabrică doamne care şi-au adus fetele sau băieţii, domni care au făcut la fel. Suntem din ce în ce mai mult o familie pentru că ţinem în mod deosebit să meargă înainte această afacere bazată pe tradiţie gastronomică, pe a oferi oamenilor mâncare de calitate. Aşa cum am spus întotdeauna: nu consumaţi produsele mele, dar am marea rugămintea să se citească etichetele. Citiţi etichetele şi nu oferiţi în farfuria copiilor dumneavoastră litere. Copii trebuie să mănânce legume, fructe, produse din carne, lapte, ouă".

Potrivit acesteia, la internaţionalizarea brandului şi companiei Topoloveni au contribuit foarte mult fondurile europene.

"La această internaţionalizare au contribuit foarte mult fondurile europene. Mă raportez la Europa deşi eu sunt mai naţionalistă. Dar într-adevăr UE ne-a ajutat pe noi cu fonduri europene. UE doreşte să-şi dezvolte piaţa în afară. Şi am avut pieţe... Rusia, când a venit embargoul, trebuie să spun acest lucru, noi eram la Moscova. Cu ani în urmă, acum 6-7 ani. Am intrat în Norvegia, în America, în Dubai, în acest an dezvoltăm piaţa din Vietnam, Grecia şi din ţara noastră. Deci am reuşit să ducem Magiunul de Prune Topoloveni ca un fel de vârf al gastronomiei tradiţionale româneşti peste tot în lume. Într-adevăr fondurile europene sunt şi cu o participare din partea noastră, a fost un efort extraordinar, şi de aici vine necazul meu cel mare pe statul român, respectiv pe Ministerul de Justiţie în mod deosebit, pentru că pe nişte fapte evidente stă şi pierde timpul de 8 ani. Nu este corect, dar ce putem să facem", a mai spus Bibiana Stanciulov.