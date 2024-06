CONFERINŢA "DIGITALIZARE ŞI SIGURANŢĂ CIBERNETICĂ" Radu Miruţă, Camera Deputaţilor: "Cloudul guvernamental este momentan în întârziere"

Cloudul guvernamental este în întârziere, din cauza apariţiei unor instituţii cu atribuţii suprapuse, susţine Radu Miruţă, secretar al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor.

Radu Miruţă a spus: "Cloudul guvernamental e o chestiune care sună frumos, care trebuie să unească toate bazele de date ale instituţiilor publice. În acest moment, unităţile de stocare nu sunt atât de conectate pe cât este nevoie şi suntem în situaţia absurdă în care funcţionarul public scoate la imprimantă un document pe care îl are deja în format electronic. Dacă mergi cu acest document la altă instituţie, apar o serie de erori, pentru că nu avem o procesare inteligentă. În acest moment nu avem informaţia digitalizată şi servicii inteligente care să vină către această zonă. Cloudul guvernamental este momentan în întârziere, pentru că au apărut instituţii cu atribuţii suprapuse".

De aceea, pentru realizarea eficientă şi rapidă a tranziţiei digitale, deputatul propune realizarea unui pact transpartinic. Domnul Miruţă a precizat: "Toată lumea se aşteaptă ca digitalizarea să rezolve tot ce nu se poate rezolva. Însă digitalizarea se întâmplă mai lent decât România are nevoie. Principalele cauze sunt legate de faptul că în puncte cheie ale statului român, unde digitalizarea este mai bine plătită, sunt oameni care nu înţeleg acest domeniu. Pentru digitalizare nu este de ajuns să fii un bun manager, pentru că este un domeniu pe care nu îl poţi manageria dacă nu înţelegi elementele de bază, din spatele lui, pentru luarea unor decizii. De aceea, consider că e nevoie de un pact ca zona de digitalizare să fie depolitizată. Dacă digitalizarea se dezvoltă, celelalte ramuri care se suprapun peste ea se vor dezvolta mai bine decât toate celelalte domenii. Digitalizarea trebuie să fie lăsată în mâinile specialiştilor fără suprapunere politică. E nevoie de un acord politic pentru ca proiectele de digitalizare să se desfăşoare cu viteză mai mare, cu termene mai înguste. Suntem în situaţia în care dăm bani foarte mulţi pe o tehnologie nouă, dar care va fi implementată mai târziu când ea este depşită şi devine învechită faţă de tehnologiile existente în piaţă la momentul implementării ei. De aceea, eu consider că zona legislativă trebuie prioritizată în privinţa digitalizării şi că e nevoie de un pact politic pentru ca digitalizarea să nu fie politizată".

Domnia sa a afirmat că un rol important în procesul de digitalizare îl poate juca domeniul energiei, mai precis generalizarea implementării contorizării inteligente.

Deputatul Radu Miruţă a declarat: "Eu cred că o intersecţie între digitalizare, inteligenţa artificială şi zona de economie este aceea care are legătură cu baza de la care pleacă celelalte produse. Unul dintre elementele de bază este zona de energie. Toate utilajele şi echipamentele industriale consumă energie, iar acest consum are legătură cu preţul final şi trebuie să vedem ce se poate face în viitor pentru a ajunge la eficientizarea acestui cost. Convingerea mea este că o contorizare inteligentă a consumului de energie trebuie introdusă rapid pentru că ea are la bază tariful orar. Într-un sistem de AI şi IoT, comportamentele împinse de preţ reduc momentele în care se cumpără energie foarte scump, dar pentru asta e nevoie de contorizare inteligentă. România nu are contorizare inteligentă decât pentru 15% din consumatori, insuficient pentru a influenţa preţul final. Dacă vom avea o contorizare inteligentă de 80%, atunci preţul energiei va scădea între 11 şi 14%, ceea ce ar fi benefic pentru industrie".

Domnul Miruţă a concluzionat spunând că digitalizarea trebuie să devină scheletul pe care să se aşeze celelalte componente şi domenii ale statului şi că nu trebuie să ne temem de utilizarea inteligenţei artificiale, deoarece ea nu va duce la reduceea locurilor de muncă, ci la creşterea eficienţei.