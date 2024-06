CONFERINŢA "DIGITALIZARE ŞI SIGURANŢĂ CIBERNETICĂ" Ion-Aurelian Mihai, Digi România: "Comunicarea - metoda eficientă în securitatea cibernetică"

Răspunsul la atacurile cibernetice este foarte important, dar şi mai importantă este prevenţiea, susţine Ion-Aurelian Mihai, Specialist Senior Securitatea Informaţiilor, Digi România. Acesta a abordat problematica riscurilor, a răspunsurilor şi a măsurilor de prevenţie: "Când vorbim de digitalizare, vorbim de reţele de telecomunicatii. Digi poate să răspundă cerinţelor prezente şi celor viitoare. Educaţia şi conştientizarea riscurilor sunt foarte importante pentru utilizatorul final. Conform rapoartelor recente, România stă bine la reţele de telecomunicaţii, în schimb se vorbeşte mai puţin despre educaţie, despre utilizatorul final, despre riscuri şi ameninţări. E un trend ascendent al riscurilor, trebuie să mergem către utilizator, să-l ajutăm să înţeleagă care sunt riscurile. Se observă că datele se dau foarte uşor. Utilizatorul se expune, astfel, unor riscuri, inclusiv viitoare. Oricât de multe măsuri se iau, tot timpul un atacator va găsi o vulnerabilitate, în special factorul uman. Un mic exerciţiu de imaginaţie - să ne gândim la cunoştinţele noastre, câte dispozitive folosesc? Foarte multe! De ce sunt eu important pentru un atacator? Ce sens are să mai fac ceva dacă incidental deja s-a întâmplat! E o reacţie greşită. Sunt şi exemple bune, când utilizatorul reacţionează şi merge către autorităţi".

Ion-Aurelian Mihai a oferit şi un exemplu concret: "Recent, atacatori s-au folosit de imaginea Digi într-un atac. E uşor să copieze identitatea. Noi am avut o reacţie rapidă, am detectat prin mecanisme proprii, dar şi cu ajutorul clienţilor şi am contracarat atacul. Ce am observat - atacatorii sunt mult mai bine pregătiţi. Acum se alocă mai multe resurse în aceste atacuri, se investeşte, se cumpără certificate. Noi am observat modul în care s-a derulat atacul şi am văzut o capacitate de adaptare, ridicau mereu domenii gata pregătite, se lărgea spectrul de potenţiale victime. Erau pregătiţi să atace şi alte instituţii. Vedem liste de emailuri, care sunt folosite în aceste atacuri. Ca reacţie, am avut o decizie rapidă de comunicare, în decurs de câteva zile de când am detectat campania am livrat un volum de 6.000.000 de mesaje pentru a rezolva această situaţie neplăcută. Trebuie să ajutăm comunitatea să înţeleagă, să-i oferim exemple, să trecem din zona de a remedia în zona de prevenţie. Există un trend bun de raportare, astfel încât oamenii sunt deschişi şi acţionează. În zona rurală oamenii au cu totul alte griji decât internetul, dar trebuie să înţeleagă clar care sunt riscurile la care se expun. Ce facem noi? Investim! În produse tehnologice, dar şi în resursa umană. Mergem către mediul universitar de unde să atragem tinere talente. Luăm măsuri. Chiar dacă la început clienţii sunt puţin reticienţi, în final înţeleg că măsurile sunt spre binele lor. Oferim soluţii de securitate, în special în zona de bussines. Cred cu tărie că e nevoie de constientizare, de educaţie, de susţinere, pentru că tehnologia avansează".