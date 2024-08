David Popovici: se investeşte prea puţin în sport

David Popovici a declarat, miercuri noapte, după bronzul la 100 metri liber, că nu este deloc dezamăgit de locul trei, subliniind că la Jocurile de la Paris a dat tot ce a avut mai bun.

Popovici a declarat:"Nu sunt dezamăgit deloc. Sunt mai liniştit, poate chiar un pic mai fericit decât după aur, pentru că acum mă pot relaxa. Mă voi relaxa complet. Chiar dacă am câştigat aurul, eram cu gândul că trebuie să mă odihnesc, să dorm foarte bine, pentru că urma să am încă o probă olimpică. Dar acum am terminat, pot vizita şi eu Parisul. Sunt de atâtea zile aici şi nu am văzut nimic, am stat doar baricadat în hotel, pe drumuri şi aici. Mă gândesc de luni bune: «Oare ce voi face când voi termina?». Parisul m-a tratat foarte frumos şi abia aştept să-l vizitez. Obiectivul meu cel mai important a fost să-mi iasă cursele aşa cum le-am antrenat şi cred că m-am apropiat destul de tare. Sunt mulţumit, iar faptul că am şi adunat două medalii mă face şi mai fericit. Astăzi dat tot ce aveam mai bun, mai mult nu aveam cum să fac. Cred că mi-au ieşit destul de bine elementele tehnice pe care mă concentram. Avem o grămadă de stadioane, dar bazine, arene, săli pentru tot felul de sporturi?"

Campionul a mai adăugat: "Medaliile aş vrea să însemne mai multă atenţie către sport. Nu doar către înot, dar fără sport nu prea avem cum să evoluăm aşa mult. Sigur, avem destul de multe probleme la noi în ţară, dar faptul că se investeşte prea puţin în sport este una dintre ele. Sportul poate fi cel mai bun ambasador al ţării. Oamenii care sunt la conducere ştiu treaba asta. Trebuie să punem cu adevărat presiune. În timpul iernii, când e frig la Lia Manoliu, se pune un balon în care dacă intri şi stai mai mult de 3 minute te sufoci. Noi acolo ne antrenăm! Sunt promisiuni de ani de zile, cum e şi cu Patinoarul, cum sunt alte bazine şi arene în stadiul de proiect. Avem o grămadă de stadioane, dar bazine, arene, săli pentru tot felul de sporturi... mai greu. Mi-ar plăcea să avem mai mulţi calificaţi la Jocurile Olimpice, în primul rând. Apoi semifinalişti, finalişti, campioni olimpici. Acum am venit 3 oameni calificaţi la înot. De ce să mint? Sunt cumva invidios pe delegaţiile ţărilor care au la fel sau mai puţini locuitori decât noi, dar au trimis aici o tonă de inşi. Mi-ar plăcea şi mie, ne-ar plăcea tuturor. De ce să nu avem mai mulţi olimpici? Ar trebui investit mai mult în sport şi investit cu cap. Nu doar să vorbim despre asta, chiar să facem ceva. Eu îmi voi îndeplini partea. Nu ştiu acum ce înseamnă asta, dar voi avea tot timpul să mă gândesc. Asta este o misiune mult mai importantă pentru mine şi tot sportul, decât să înot 4 lungimi de bazin, să bag mâna în faţă şi să iau aurul. OK, impresionant, tare, ne-am distrat, bucurat, dar nu despre asta este vorba la sfârşitul zilei, ci despre a face o diferenţă, iar eu voi face tot posibilul pentru asta".

David Popovici a câştigat, miercuri, medalia de bronz în proba de 100 m liber din cadrul competiţiei de înot de la Jocurile Olimpice.