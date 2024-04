De ce ar trebui sa tii cont cand scrii o scrisoare de intentie in 2024?

Iti doresti ca urmatoarea ta candidatura pentru jobul dorit sa te scoata din anonimat? Atunci poate ar trebui sa adaugi si o scrisoare de intentie. Aceasta este un instrument important care va sustine CV-ul tau si te va ajuta sa evidentiezi si mai bine de ce tu esti persoana potrivita pentru jobul respectiv.

In 2024, ca si in anii trecuti, o scrisoare de intentie trebuie sa fie adaptata cerintelor specifice ale pozitiei pentru care aplici. Descopera in randurile ce urmeaza cele mai importante aspecte de care ar trebui sa tii cont.

Personalizarea

Cand spunem personalizare ne referim la doua aspecte, la fel de importante. In primul rand scrisoarea ta de intentie, ca si in cazul CV-ului, ar trebui sa fie personalizata jobului pentru care aplici. Evita utilizarea unor sabloane generice si evidentiaza de ce tu te potrivesti pentru jobul respectiv.

In al doilea rand, personalizarea se refera si la nota personala si invididuala pe care o poti oferi candidaturii tale. Intr-o scrisoare de intentie ai mai mult spatiu pentru a detalia cine esti si pentru a-ti evidentia calitatile. Asa ca asigura-te ca mentionezi lucruri in plus fata de CV-u tau si ca aceasta vine in completarea CV-ului.

In plus, o scrisoare de intentie personalizata capteaza atentia recrutorului. Acestia tind sa aprecieze ma mult o scrisoare vizibil personalizata si relevanta candidatului si pozitiei.

Atributiile tale speciale

Fiecare dintre noi este unic in felul sau si, cu siguranta, acest lucru este urmarit si de recrutori intr-o scrisoare de intentie.

Cum te asiguri ca demonstrezi aceasta unicitate prin intermediul scrisorii de intentie?

Identifica nevoile pe care compania le are si doreste sa le acopere prin intermediul jobului ales de tine si subliniaza modul in care abilitatile si experienta ta pot face acest lucru.

Foloseste-te de cifre sau orice rezultat cuantificabil pe care il poti mentiona. De obicei, cifrele sunt deosebit de convigatoare si contureaza o imagine clara a impactului pe care l-ai avut in rolurile anterioare.

Demonstreaza ca ai abilitati precum capacitatea de rezolvare a problemelor, proactivitate sau adaptabilitate. Poti face acest lucru folosindu-te de situatii pe care le-ai intampinat la fostul loc de munca si pe care le poti oferi ca exempu.

Tonul si exprimarea corecta

Un ton adecvat si o exprimare corecta intr-o scrisoare de intentie sunt esentiale pentru a transmite mesajul tau in mod clar si eficient si pentru a evidentia abilitatile tale de comunicare in scris.

Folosirea unui ton adecvat si a unei exprimari corecte arata ca iei in serios procesul de aplicare. In plus, nu uita ca scrisoarea de intentie, impreuna cu CV-ul, reprezinta primul contact pe care recrutorul il are cu tine, asadar este important sa faci o prima impresie buna.

Interesul pentru candidatura

Este foarte important sa demonstrezi interesul pe care il ai pentru pozitia si compania respectiva. Arata ca esti interesat/a in mod direct de acestea folosind numele companiei si al rolului ales la inceputul scrisorii.

Explica de ce esti interesat/a de aceasta oportunitate, ce ti-a atras atentia si de ce ti-ar placea sa te alaturi echipei. Poti mentiona ce proiecte interesante au avut, cultura companiei, valorile sale sau orice altceva ce consideri ca poate ajuta. Incluzand toate aceste lucruri vei demonstra, de asemenea, ca ai facut un mic research despre companie si ca ti-ai dat interesul pentru a ii descoperi.

Asadar, o scrisoare de intentie bine redactata si personalizata poate fi un instrument puternic in procesul de aplicare si poate contribui la cresterea sanselor tale de a obtine interviul si, in cele din urma, rolul dorit. Asa ca, asigura-te ca aceasta este personalizata, relevanta si ca arata valoarea ta adaugata.