De ce nu participă preşedinţii Chinei şi Rusiei la Conferinţa ONU privind Schimbările Climatice?

China şi Rusia nu vor fi reprezentate la cel mai înalt nivel la Conferinţa ONU pentru Schimbările Climatice (COP26) de la Glasgow. Conducătorii celor două ţări au considerat, probabil, că trimiterea unor oficiali de rang inferior implică şi o amprentă de carbon mult redusă a deplasării până în Scoţia.

Mult mai probabilă este, însă, realizarea faptului că deplasarea este inutilă, deoarece nu vor exista rezultate concrete, în special pe fondul actualei crize energetice, despre care se pot spune multe, dar în niciun caz că are cauze exogene, când este aşa de evidentă responsabilitatea politicilor guvernamentale.

Ceea ce se întâmplă acum pe pieţele globale ale energiei este rezultatul unei accelerări nerealiste a tranziţiei către energia verde, care nu ţine cont de restricţiile dure impuse de legile fizicii.

Într-o analiză recentă, David Hay, co-director de investiţii al companiei de servicii financiare Evergreen Gavekal, a comparat energia verde cu "o bulă speculativă în aşteptări nerealiste" şi subliniază decizia iresponsabilă a guvernelor de a "cheltui resurse pe care nu le au pentru obţinerea unei energii slab concentrate".

Afirmaţia pune accentul, desigur, asupra diferenţelor uriaşe între densitatea energetică a combustibililor fosili şi a surselor de energie regenerabilă, cum sunt centralele eoliene sau solare.

Este mai mult decât o ironie amară faptul că resursele financiare vor fi împrumutate pentru a fi cheltuite pe resurse materiale reale care vin, într-o măsură foarte mare din China, după decenii de "externalizare" pentru reducerea costurilor.

Pe de altă parte, "ofensiva" europeană împotriva centralelor atomice nu conduce doar creşterea dependenţei de gazele naturale din Rusia, ci şi la scăderea competitivităţii Europei în domeniul energiei atomice pe plan internaţional.

Bloomberg a scris recent că milioane de locuri de muncă din Europa sunt în pericol pe fondul crizei de magneziu.

Acesta este un rezultat direct al dependenţei masive de importurile din China. Agenţia de ştiri americană arată că Europa cumpără din China 95% din magneziul utilizat, iar producţia de acolo a fost puternic afectată de numeroasele opriri ale alimentării cu electricitate, în condiţiile în care energia electrică a fost distribuită cu prioritate populaţiei.

Analiştii citaţi de Bloomberg subliniază că "nu există înlocuitori pentru magneziu în producţia tablei de aluminiu pentru industria auto" şi amintesc că ultima topitorie de magneziu din Europa a fost închisă în 2001.

O asemenea dependenţă de China în ceea ce priveşte o materie primă industrială importantă nu se încadrează deloc în planurile de rezilienţă ale autorităţilor europene.

Dar mai există şi alte dependenţe la fel de critice. "Interzicerea de facto a exporturilor de îngrăşăminte chimice şi de magneziu poate avea un efect devastator asupra producătorilor agricoli şi a celor de automobile", se arată într-o analiză recentă de la Rabobank.

"Pentru a fi rezilientă, o entitate socială, fie ea naţiune, regiune, oraş sau familie, trebuie să dispună de o combinaţie diversă de resurse interne şi externe pe care le poate folosi pentru întreţinere", au subliniat Gene Callahan, profesor la Tandon School of Engineering din cadrul New York University, şi Joe Norman, cercetător la New England Complex Systems Institute, într-un articol în The American Conservative din martie 2020 ("Why Didn't We Test Our Trade's "Antifragility' Before COVID-19?").

Dar pentru aceasta este nevoie de multă energie, ieftină şi disponibilă oricând, nu doar atunci când bate vântul sau apare soarele.

China încearcă să facă tocmai acest lucru, în condiţiile în care infrastructura energetică pare să nu mai ţină pasul cu economia. Conform datelor din BP Statistical Review of World Energy, China a consumat 26,1% din toată energia produsă la nivel global, iar Uniunea Europeană 10%. China a consumat mai multă energie decât America de Nord, inclusiv Statele Unite, şi America Centrală şi de Sud luate împreună.

Aşa ceva este de aşteptat de la o ţară devenită "atelierul lumii". Acest atelier nu poate funcţiona fără energie electrică, iar în prezent aceasta este obţinută mai mult din cărbune (vezi graficul 1).

Ponderea producţiei de energie electrică din cărbune a Chinei a fost de circa 63% în 2020, după un maxim de 81% în 2007, adică similară celei din 1985. Atunci producţia de energie electrică a fost de 260 TWh, în timp ce în 2020 a fost de aproape 19 ori mai mare, respectiv 4.918 TWh (vezi graficul 2).

Evoluţia producţiei de energie electrică pe bază de cărbune din China arată că automobilele electrice de acolo au, de fapt, emisiuni ridicate de gaze cu efect de seră nu doar în procesul de fabricaţie.

"Emisiunile vor creşte pe măsura proliferării automobilelor electrice", mai scrie David Hay în analiza de la Evergreen Gavekal, unde se mai subliniază că autorităţile chineze încurajează mobilitatea electrică şi pentru reducerea dependenţei de petrolul importat, adică este o măsură de creştere a rezilienţei economiei în faţa unui potenţial mediu extern ostil.

"În ciuda poluării masive, China nu va renunţa prea curând la utilizarea cărbunelui, deoarece cărbunele are o densitate energetică mare, spre deosebire de sursele regenerabile, un cost redus şi este abundent în ţară", continuă David Hay.

Directorul de la Evergreen Gavekal a avertizat apoi că "dacă nu se recunoaşte natura esenţială a combustibililor fosili, măsurile pentru prevenirea schimbărilor climatice vor conduce la reacţii adverse dure care vor împiedica tocmai atingerea obiectivelor dorite" şi s-a declarat extrem de îngrijorat de faptul că "Occidentul se angajează într-o dezarmare energetică unilaterală", iar "Rusia şi China vor fi, probabil, principalii beneficiari ai acestui scenariu periculos".

Toate acestea reprezintă doar o mică parte a problemelor care trebuie negociate la COP26. Ar mai trebui adăugată, totuşi, şi una deloc nesemnificativă, respectiv evitarea afundării în ridicol.

"Dacă absurditatea ar fi o energie regenerabilă, atunci summit-ul COP26 ar putea atinge obiectivul salvării planetei", se arată într-un articol recent din revista The Spectator, în condiţiile în care hotelurile unde sunt cazaţi participanţii nu dispun de suficiente staţii de încărcare pentru automobilele electrice utilizate.

Soluţia găsită de autorităţi a fost instalarea temporară a unor generatoare electrice care funcţionează cu ulei de gătit reciclat.