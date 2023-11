Eximtur a pregătit o serie de oferte pentru Black Friday

EXIMTUR a pregătit o serie de oferte speciale Black Friday, reducerile oferite fiind de până la 35% la pachetele all inclusive. Ofertele pentru vacanţe interne şi externe sunt valabile în perioada 10-12 noiembrie 2023 şi sunt disponibile atât în agenţii şi online.

Oferta BLACK FRIDAY aduce, în perioada 10 -12 noiembrie, reduceri de până la 25% la hoteluri all inclusive de 3 şi 4 stele de pe litoralul românesc. Este vorba de Complex Steaua de Mare din Eforie Nord: Hotel Aqvatonic, Hotel Delfinul, Hotel Meduza, Complex Bran-Bran-Bega by Steaua de Mare din Eforie Nord şi Hotel Oltenia by Steaua de Mare din Olimp.

Pachete cu zbor charter

Ofertele speciale ale EXIMTUR de Black Friday, cu reduceri ce pot ajunge şi până la 35%.

-Antalya, Turcia, cu plecări din diferite oraşe din ţară, pachet 7 nopţi all inclusive, taxe incluse.

De la 345 euro/persoană.

-Kusadasi, plecări din Bucuresti, pachet 7 nopţi

de la 506 euro/pers all inclusive.

-Grecia - pachet 7 nopţi