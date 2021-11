Există zone ale pieţei masiv supraevaluate, consideră analiştii

Trendul ascendent al pieţei de acţiuni din Statele Unite, demarat anul trecut după căderea provocată de şocul Covid-19, a continuat în acest an, indicele S&P 500 marcând până acum în 2021 o creştere de 25%, fără perturbări importante pe parcurs. Ascensiunea a fost ajutată în primul rând de politica Rezervei Federale în Statele Unite şi, în general, de băncile centrale în Europa, care au inundat pieţele cu lichidităţi. Acum, tot acest suport se vede într-o inflaţie ridicată, teren propice formării bulelor speculative.

• Adrian Mitroi: "Mă îngrijorează corelaţia puternică dintre activele neconvenţionale şi piaţa bursieră"

Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale şi analist CFA crede că, per ansamblu, nu ne aflăm în faţa unei bule speculative generalizate, dar că exis­tă sectoare sau companii puternic supraevaluate.

Analistul ne-a spus: "Vedem, inclusiv la noi, o temperare a interesului investitorilor de retail în cazul ultimelor listări. Au multe incertitudini şi nu mai există exuberanţa de acum câteva luni, ceea ce arată că piaţa nu se află într-o stare de exuberenţă iraţională. Dar, cred că există supraevaluare pentru unele sectoare sau companii care sunt necesare din punctul de vedere al business-ului, dar nu şi al investitorului.

Vedem multiplii Price per Sales de ordinul zecilor, ceea ce este complet nesustenabil şi nu are niciun sens - prespune că acea companie este lider de piaţă, iar competitorii nu produc mai nimic. Or, tipul acesta de evaluări de ordin financiar vor fi corectate semnificativ".

Este vorba despre Tesla, care are un raport Price per Sales (P/S) de 27, conform platformei Macrotrends, ceea ce înseamnă că în prezent un investitor trebuie să plătească 27 de dolari pentru un dolar din vânzările ultimelor douăsprezece luni ale producătorului de maşini electrice. Spre comparaţie, Nio are un raport P/S de 10,9, în timp ce pentru General Motors şi Ford indicatorul are valorile de 0,7, respectiv 0,6.

Pe de altă parte, profesorul de finanţe comportamentale remarcă corelaţia dintre activele convenţionale şi cele neconvenţionale, despre care crede că poate imprima o scădere generalizată a pieţelor.

"Singurul lucru care mă îngrijorează este corelaţia istorică puternică între toate activele neconvenţionale şi piaţa bursieră. Câteodată, între Bitcoin şi indicele S&P 500 există o corelaţie chiar şi de 0,9 - 0,95, după calculele mele", a afirmat Adrian Mitroi, adăugând: "Vedem o creştere semnificativă a corelaţiei într-o piaţă bull. S-a schimbat paradigma pentru că noi la şcoală predăm creşterea corelaţiilor în pieţe bear. Nu am văzut niciodată creşterea corelaţiilor în pieţe bull. Or, temerea mea este că astfel ar putea apărea un efect pandemic în toate pieţele. O industrie sau o companie cu o capitalizare mare, ori un incident de ordin etic sau legal, care în baza acestei corelaţii să tragă în jos toate pieţele".

În opinia sa, sectorul logistic şi cel medical sunt bine poziţionate, în actualul context economic.

Analistul CFA ne-a spus: "Sectorul meu preferat este cel de logistică, care are şi algoritm în spate. Este vorba despre companii de data management de fapt, nu de transport terestru sau fluvial, aşa cum le catalogăm. Cred că sunt companii bine poziţionate în noua realitate economică şi, în plus, nu prezintă raporturile Price per Sales îngrozitoare pe care le întâlnim în industriile cool. De asemenea, domeniul medical şi tot ce ţine de îngrijirea şi prelungirea vieţii. Companiile din acest sector au dreptul să aibă indicatori (n.r. multiplii de evaluare) situaţi la niveluri substanţiale, chiar şi în lipsa profitabilităţii".

În schimb, despre companiile care oferă servicii financiare, analistul financiar este de părere că sunt scumpe. "Cred că aici este loc pentru o strâmtorare a marjelor. Atât companiile bancare cât şi cele non-bancare, încă servesc consumatorul foarte scump, care va fi presat să meargă pe platforme digitale", spune Adrian Mitroi.

• Craig Fehr, CFA: "Nu credem că zonele speculative reprezintă o ameninţare sistemică pentru piaţa bull, dar evidenţiază riscuri pe termen scurt"

Craig Fehr, CFA, analist la Edward Jones Investments, crede că anumite sectoare sunt cuprinse de euforie, dar că piaţa în ansamblu nu este într-o bulă speculativă pe cale să se spargă.

În ultimul său editorial, analistul a scris că indicele S&P 500 este pe cale să încheie cel de-al treilea an consecutiv cu un randament de două cifre, a treia performanţă de acest tip din ultimii 30 de ani.

"Câştigurile ridicate, evaluările în creştere, supraperformanţa sectorului tehnologic şi succesul IPO-urilor au generat comparaţii cu bula de la sfârşitul anilor "90. Cu toate că aceste asemănări sunt adevărate, respingem afirmaţia că piaţa de acţiuni se află într-o bulă gata să se spargă. Pe lângă faptul că suntem într-o etapă diferită (mai timpurie) a ciclului economic, de afaceri şi de politică monetară, fundaţia de bază a câştigurilor corporative este mai puternică astăzi, faţă de epoca dot-com. Credem că piaţa are mai mult spaţiu în sus, dar nu ne aşteptăm ca randamentele să atingă media de 25% pe an, din ultimii trei ani", a scris Fehr.

Totuşi, există zone cuprinse de manie, crede analistul CFA, care dă exemplu aşa-numitelor "acţiuni meme", precum AMC sau GameStop, precum şi o mulţime de criptomonede şi NTF-uri (jetoane nefungibile), care au cunoscut episoade de creşteri parabolice, în ultima perioadă. De asemenea, recentul IPO al Rivian, care a dat producătorului auto o capitalizare mai mare decât a General Motors sau Ford, în ciuda faptului că are zero vânzări până în prezent, arată că există zone de euforie în piaţă, spune analistul de la Edward Jones Investments.

"Nu credem că aceste zone speculative reprezintă o ameninţare sistemică pentru piaţa bull pe termen lung, dar evidenţiază riscuri pe termen scurt, ce pot declanşa un episod de volatilitate", a scris Fehr.

Conform analistului, care citează date Bloomberg, indicele S&P 500 a înregistrat, în acest an, 66 de noi recorduri istorice zilnice, al doilea cel mai mare număr din ultima jumătate de secol, după performanţa din 1995. Evident, întrebarea este ce semnalează acest fapt despre ceea ce urmează?

Fehr spune că, rentabilitatea medie în anul care vine după un an cu peste 50 de noi maxime este de doar 7%. Pentru 40 sau mai multe noi maxime, căştigul din anul următor a fost de peste 10%, conform analistului, ce se bazează pe date Bloomberg.

"În mod clar, anii cu ascensiuni constante în teritoriul recordurilor sunt urmaţi adesea de ani pozitivi, dar cu câştiguri mult mai modeste. Asta este în concordanţă cu punctul nostru de vedere, conform căruia anul viitor piaţa bull va continua, dar evaluările ridicate şi creşterea mai lentă a câştigurilor probabil vor produce un randament mai moderat", a scris Craig Fehr.