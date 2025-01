Festivalurile şi târgurile de Crăciun - vedetele turismului românesc

English Version

Festivalurile de teatru, festivalurile de muzică şi târgurile de Crăciun reprezintă evenimentele care au reuşit anul trecut să aducă mai mulţi turişti străini în ţara noastră, chiar dacă pentru 2024 numărul mediu de înnoptări pe turist este de 2,2-2,3 zile, ceea ce ne-ar situa la un turism de business sau de weekend, a afirmat ieri, senatorul social-democrat Florin Jianu, fost preşedinte al IMM România (ex-CNIPMMR), cu ocazia lansării raportului Carta Albă a Turismului 2024.

Florin Jianu a precizat: "Turismul şi-a revenit în anul 2023 la nivelul de dinainte de pandemie, din anul 2019, în ceea ce priveşte veniturile şi numărul de turişti. Dar pentru a atrage turiştii străini trebuie să organizăm mai multe festivaluri şi evenimente cu participare internaţională, unde capacitatea de cazare este fully-booked. În anul 2024, turismul a înregistrat o nouă creştere faţă de anul 2023 şi am constatat că avem o rată de 75% în privinţa revenirii turiştilor în locurile în care au mai fost şi o rată de 70% a numărului de turişti care aleg noi locaţii din ţara noastră. Am mai constatat că a crescut infratructura de turism, capitol la care stăm bine - chiar dacă nu este foarte echilibrată zonal, fiind mai intensă în judeţe precum Constanţa, Braşov şi Suceava, dar mai scăzută în judeţe precum Giurgiu, Vaslui şi Teleorman -, dar consider că este nevoie de investiţii în infrastructura de agrement. Am expus această nevoie şi la nivelul Guvernului, deoarece în anumite zone statul trebuie să investească în această infrastructură şi să nu lase totul în sarcina companiilor private. În ceea ce priveşte veniturile înregistrate în 2024 din turism, acestea au fost fluctuante, existând zone unde au fost înregistrate creşteri cuprinse între 10% şi 30%, dar şi zone cu o scădere a veniturilor. Numărul înnoptărilor totale pe anul trecut se situează undeva la 18 milioane, ceea ce duce la o medie privind numărul de turişti, de 2,2-2,3 nopţi per turist, medie care ne aşează în zona turismului de business. În privinţa înnoptărilor, am constatat fluctuaţii foarte mari de-a lungul anului. Astfel, dacă în luna august a fost atins un maxim de 2 milioane înnoptări, după aceea am constatat scăderio prea abrupte, care s-au transformat în adevărate şocuri pentru investitorii care pregătesc unităţile de cazare".

• Promovare turistică necompetitivă

Fostul preşedinte al IMM România a mai spus că cifrele privind incomingul nu sunt mulţumitoare, deşi a fost înregistrată o mică majorare a numărului de turişti străini în ţara noastră comparativ cu anul 2023, dar a precizat că nu crede în situaţia prezentată de Institutul Naţional de Statistică deoarece aceasta ar conţine o debalansarea drastică faţă de turiştii străini care vizitează Bulgaria şi Grecia.

"90% din turiştii străini din ţara noastră sunt din Europa, dar eu cred că ar trebui să ne bazăm şi pe turiştii din Asia cu privire la incoming", a afirmat Florin Jianu, care a mai spus că este susţinător al menţinerii voucherelor de vacanţă, deoarece utilizarea acestora a atras banii în infrastructura acreditată, fapt ce a scos din zona neagră peste 30.000 de unităţi de cazare din ţara noastră.

Legat de promovarea turistică, senatorul Florin Jianu a menţionat că pregăteşte o iniţiativă legislativă pentru modificarea actualei legi a organizaţiilor de management a destinaţiei, act normativ ce se pare că este nefuncţional.

Florin Duma, preşedintele IMM România, a afirmat că documentul publicat ieri este un barometru al problemelor cu care se confruntă turismul românesc, sector de activitate ce reprezintă 3,3% din Produsul Intern Brut, sub media europeană de 4,5% din PIB-ul UE, în ciuda potenţialului turistic imens pe care îl are ţara noastră.

Sterică Fudulea, preşedintele Consiliului Economic şi Social a declarat că aşteaptă de la noul Parlament iniţiative legislative care să vină în sprijinul promovării turistice a ţării noastre.

"Organizaţiile de Management a Destinaţiei trebuie să fie obligatorii, pentru că banii din taxa turistică sunt pentru promovarea turismului şi nu pentru bâlciuri şi mici. Iar promovarea respectivă trebuie să o facem noi, în fiecare zi. Am văzut zilnic o mulţime de imagini şi filmuleţe din zone turistice din alte state pe care fiecare dintre noi le promovăm prin postarea acestor imagini pe diferite reţele de socializare. Aş vrea să promovăm la fel şi destinaţiile turistice româneşti, care nu sunt destinaţii de weekend, ci trebuie să devină destinaţii pentru 4-5 zile. Dacă noi nu ne promovăm, nu vom avea turism de calitate, chiar dacă avem infrastructură bună şi angajaţi competenţi. Nu poţi să faci promovare turistică în condiţii competitive, când bugetul de promovare a Turciei este de 300 milioane euro pe an, iar bugetul de promovare a României este de 1 milion euro pe an (5 milioane lei)", a declarat preşedintele CES.

• FRF - contribuţii de 100 milioane lei anual în turismul românesc

În cadrul evenimentului de ieri, IMM România a acordat mai multe premii pentru promovare turistică, printre premianţi numărându-se Primăria Craiova - pentru Târgul de Crăciun din localitatea respectivă, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - pentru campania de promovare turistică din timpul Euro 2024, Federaţia Română de Fotbal - pentru promovarea pe care echipa naţională a făcut-o ţării noastre la Euro 2024. Premiul acordat FRF a fost ridicat de directorul tehnic Mihai Stoichiţă şi de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al federaţiei respective. Gabriel Bodescu a precizat că FRF este un partener stabil al turismului în România, contribuind anual cu peste 100 milioane lei la industria HoReCa.

"Noi călătorim din două în două săptămâni sau săptămânal, ne cazăm, avem nevoie de servicii, de restaurant, laundry, orice ne oferă facilităţile pe care le vizităm. Organizăm nu mai puţin de 8000 de meciuri anual - vorbesc doar de Federaţia Română de Fotbal. Gândiţi-vă că avem în acest mecanism peste 600.000 de jucători înregistraţi care se mişcă în ţară, care au nevoie de serviciile oferite de acest sector de activitate, de industria turistică. TVA-ul redus, de doar 9% în turism, contează enorm pentru noi, pentru bugetul pe care îl avem. Pentru a vă arăta că suntem parteneri ai acestei industrii, vă transmit că lucrăm intens pentru organizarea de evenimente majore fotbalistice în ţara noastră. Vom anunţa un astfel de eveniment până la finalul anului în curs, pentru anul 2026 sau 2027, care va aduce mai mulţi turişti străini în ţara noastră", a concluzionat Gabriel Bodescu.