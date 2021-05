FLORIN CÎŢU:"Anul în care România va avea deficit bugetar sub 3% din PIB rămâne 2024"

Anul în care România va avea deficit bugetar sub 3% din PIB rămâne 2024, a afirmat, ieri, premierul Florin Cîţu, după şedinţa de guvern. Acesta a mai declarat că România s-a angajat în faţa Comisiei Europene să realizeze reforme pe partea de pensii şi pe partea de salarizare în sectorul public şi că digitalizarea ANAF este "sfântă". De asemenea, Cîţu a spus că în aprilie au fost încasări record la buget.

Premierul a afirmat: "Câteva dintre reformele la care ne-am angajat, prin programul de guvernare, prin strategia fiscal-bugetară, prin programul de convergenţă şi prin PNRR: una o ştiţi foarte bine, reforma pensiilor. Care va fi de luat în perioada următoare şi care are rolul de a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii din România. Este o reformă fiscală despre care am tot vorbit, care să asigure creşterea veniturilor bugetare şi să facem o optimizare a cheltuielilor bugetului în anii următori. Aici am spus din nou obiectivul meu clar de a nu creşte şi de a nu introduce taxe. Vedem că suntem în al doilea an consecutiv fără modificări la Codul Fiscal pe partea de taxe şi totuşi (suntem) cu venituri la buget mai mari. Am arătat că se poate acest lucru în perioadă de criză, se va putea şi în perioade de creştere economică. Reforma salarizării, în care obiectivul este acela de a avea o legătură directă între performanţă şi venit şi să eliminăm partea subiectivă. (...) Implementarea Băncii Naţionale de Dezvoltare şi bineînţeles reforme în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de carbon, trecerea la energie verde şi aşa mai departe. Toate acestea au fost prezentate şi au fost primite bine. (...) În ceea ce mă priveşte, voi avea întâlniri săptămânale, de două ori pe săptămână, cu doamna (Margrethe) Vestager, (comisar european şi vicepreşedinte executiv al Comisiei - n.r.). Ea este în acest «steering commitee» (comitet de îndrumare - n.r.) responsabilă de România, să mă asigur că avem acest progres. Deci dacă o să fiu implicat de două ori pe săptămână orice derapaj sau întârziere poate fi identificată rapid şi putem să o remediem. (...) Nu deviem şi am spus că strategia noastră fiscală este cea de bază, este cea cu care mergem mai departe. Restul introducem acolo şi vedem cum modificăm. Dar eu nu deviez de la ceea ce am spus până acum: 2024 rămâne anul în care România va avea un deficit bugetar sub 3% din PIB".

Cîţu a spus că gradul de conformare voluntară a crescut în ultima perioadă şi că în aprilie am avut încasări record la bugetul de stat.

"Avem cea mai bună strategie (de combatere a evaziunii fiscale) până acum pentru că conformarea voluntară a crescut pentru prima oară în aceşti doi ani de zile. Nu pot să vă dau cifrele pentru luna aprilie dar vă spun că sunt încasări record la bugetul de stat, prin conformare voluntară. Nu am crescut taxele în aceşti ani, din contră am avut şi unele facilităţi, nu am introdus taxe noi şi totuşi... atunci când ai predictibilitate... asta este cheia. Conformarea voluntară este importantă, vedem un grad de creştere a conformării voluntare", a declarat premierul.

Acesta a mai spus că "soluţia pentru combaterea evaziunii fiscale este digitalizarea".

"Anul acesta au fost conectate casele de marcat la ANAF, vom introduce şi e-facturarea. Facturarea electronică a făcut minuni pentru o ţară cu probleme de evaziune fiscală cum este Italia şi o să vedeţi că şi pentru România că va face minuni în ceea ce priveşte reducerea evaziunii fiscale sau gap-ului de la TVA, colectarea la TVA", a precizat Florin Cîţu.

În privinţa unor informaţii potrivit cărora şcolile de şoferi ar fi responsabile de evaziune fiscală de sute de milioane de euro, Cîţu a declarat: "Sunt sigur că cei de la ANAF, acolo unde au dovezi, acţionează şi opresc astfel de... Sunt foarte multe cazuri unde atunci când au dovezi şi pot să acţioneze pe baza lor merg şi acţionează. Am încredere că ANAF îşi va face treaba şi va elimina aceste puncte, dacă ele există. Dar, repet, digitalizarea este sfântă, restul sunt subiective".