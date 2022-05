GEORGE NICULESCU, SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL ENERGIEI:"Ne dorim să fim prima ţară din regiunea Mării Negre care dezvoltă eoliene offshore"

Guvernul are în plan ca România să devină prima ţară din regiunea Mării Negre care dezvoltă capacităţi eoliene de producţie în offshore, a afirmat, ieri, George Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, în cadrul evenimentului "Romanian-Danish Dialogue for an Effective Energy Tranzition" organizat de Ambasada României în Danemarca şi Centrul Român al Energiei (CRE).

Niculescu a declarat: "Cuvântul- cheie, în sectorul energetic de astăzi, la nivel global, este «investiţii». Anul trecut eram în mijlocul acestei curse a decarbonizării, a tranziţiei către o economie verde şi sustenabilă. Peste asta a venit criza energetică şi preţurile la energie electrică şi gaze naturale au explodat, iar peste această situaţie avem acest război la graniţa noastră, această agresiune a Rusiei. Deci nu este o perioadă simplă pentru sectorul nostru energetic, (avem) multe provocări dar şi multe oportunităţi. (...) Vreau să subliniez că guvernul României are la dispoziţie Planul de redresare şi rezilienţă care pentru sectorul energetic oferă mai mult de 1,5 miliarde de euro în investiţii şi proiecte energetice. Pe 31 martie am lansat un apel de proiecte, iar valoarea totală a proiectelor (depuse) a fost de 460 de milioane de euro. Apelul de proiecte se încheie pe 31 mai, deci este o perioadă de 2 luni în care investitorii pot veni şi depune proiecte pentru finanţare. Am dori să finanţăm mai mult de 950 MW putere instalată în capacităţi regenerabile, 450 în proiecte în eolian şi (cel puţin) 400 în proiecte fotovoltaice. Este un pas mic pentru că în octombrie vom lansa Fondul de modernizare, care are o valoare de 1,4 miliarde de euro pe an. Deci o resursă financiară foarte importantă pentru a dezvolta noi capacităţi verzi de energie în România. Vă provoc să căutaţi aceste oportunităţi şi să veniţi în România pentru a începe dezvoltarea de proiecte. (...) Lucrăm acum la Legea offshore, cu Banca Mondială, care sunt consultanţi, şi dorim să creăm un cadru legal stabil şi predictibil pentru investiţii în zona Mării Negre în proiecte offshore wind. Avem un studiu teoretic care arată că potenţialul Mării Negre este puternic, de asemenea zona Dobrogea este cunoscută pentru vânturile sale puternice - primul val de investiţii a fost în acea zonă - deci este natural să spunem că Marea Neagră este o oportunitate. Încercăm să devenim prima ţară din regiunea Mării Negre care va implementa offshore wind. Ne-am dori să fim pionieri în această privinţă şi să fim prima ţară care dezvoltă offshore wind în Marea Neagră".

La rândul său, Troels Ranis, directorul Federaţiei Daneze a Industriilor din Energie, a declarat că "România oferă oportunităţi de piaţă ample" şi că firmele daneze au tehnologii şi soluţii relevante pentru proiectele de investiţii din România.

"România oferă oportunităţi de piaţă ample. Acest lucru nu poate fi subliniat destul. Companiile prezente aici au observat asta, iau parte în dezvoltarea energiilor regenerabile, district energy şi de asemenea eficienţă energetică, în parteneriat cu companii române. Cu mai mult focus pe tranziţia verde şi independenţă energetică ca urmare a situaţiei provocate de Rusia şi a fondurilor suplimentare disponibile pe termen scurt graţie Programului european de redresare, cred cu tărie că oportunităţile nu au fost niciodată mai puternice. Deci partenerilor români de la această întâlnire vreau să le spun 2 lucruri: în primul rând, companiile daneze au tehnologii relevante şi soluţii pe care să le ofere României şi avem o experienţă puternică, relaţii puternice şi putem să vă oferim parteneriate. În al doilea rând, experienţa Danemarcei în energia verde oferă lecţii importante: suntem pe această cale de mulţi-mulţi ani şi avem inspiraţie din România dar şi din alte ţări care doresc să aibă mai multă energie verde. Pentru decenii am avut o strategie decisivă în Danemarca în a ne îndrepta către eficienţă energetică şi energii regenerabile, iar experienţa noastră se întinde peste mai multe tehnologii energetice: desigur energie eoliană, dar şi biomasă, biogas, energie solară, district heating, eficienţă energetică atât în clădiri cât şi în industrii. Optimizările noastre au realizat un parcurs îndelungat şi acum am stabilit o ţintă naţională de reducere cu 70% a emisiilor de carbon din Danemarca până în 2030. Este o ţintă ambiţioasă, poate cea mai ambiţioasă la nivel global", a spus Ranis.

Totodată, Corneliu Bodea, preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE), a punctat că această criză a ofertei de energie şi a preţurilor la energie nu trebuie să ne deturneze de la lupta împotriva schimbărilor climatice.

"De la finalul anului trecut ne confruntăm cu o criză imensă a preţului la energie care ne va afecta economiile, ţările şi populaţiile noastre pentru probabil o perioadă de încă câţiva ani. Avem de asemenea un conflict nefericit şi injust la graniţa de est a Uniunii noastre europene. (...) Aş vrea să subliniez un punct care îmi provoacă puţină teamă: că în acest tip de vremuri şi în aceste crize energetice am putea uita unul din lucrurile cele mai importante, cel mai important obiectiv comun al rasei umane, care este lupta împotriva schimbărilor climatice", a spus Bodea.