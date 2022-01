Lumea filmului şi implicit galele în care producţiile sunt premiate suferă transformări dramatice din cauza pandemiei dar şi a impunerii regulilor corectitudinii politice. Nici Globurile de Aur nu au făcut excepţie. Filmele "The Power of the Dog" şi "West Side Story" şi serialul de televiziune "Succession" au câştigat principalele premii atribuite la cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, o ceremonie atipică, ai cărei laureaţi au fost anunţaţi exclusiv online. Actorii, regizorii şi marile studiouri de film şi televiziune de la Hollywood au ignorat gala Globurilor de Aur din acest an după criticile aduse în 2021 organizatorilor acesteia, Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), acuzată că nu avea membri de culoare în rândurile sale, de lipsă de transparenţă şi că a utilizat practici caracterizate printr-o etică îndoielnică. Postul de televiziune NBC, partener oficial al galei de foarte mulţi ani, a ales să nu mai difuzeze gala din 2022. HFPA, care şi-a extins şi diversificat structura membrilor săi cu drept de vot în ultimele luni, modificându-şi totodată regulamentele şi practicile, a anunţat câştigătorii Globurilor de Aur din 2022 într-o ceremonie organizată cu uşile închise în hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Unii dintre beneficiarii donaţiilor filantropice oferite de HFPA au fost prezenţi în acea sală de conferinţe şi au anunţat câştigătorii. Gala nu a fost difuzată nici în livestreaming pe internet, iar numele laureaţilor au fost publicate doar pe site-ul HFPA şi pe canalele deţinute de această organizaţie pe reţelele de socializare.

"The Power of the Dog", un western cu accente sumbre regizat de Jane Campion, a devenit cel de-al doilea lungmetraj regizat de o femeie care a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic, după victoria repurtată anul trecut de Chloe Zhao cu "Nomadland". Filmul "The Power of the Dog" s-a impus şi la categoriile "cea mai bună regie" (Jane Campion) şi "cel mai bun actor în rol secundar" (Kodi Smith-McPhee). "West Side Story", un remake regizat de Steven Spielberg, a fost recompensat cu Globul de Aur pentru cel mai bun film de comedie sau musical, iar Rachel Zegler a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal, în timp ce Ariana DeBose a obţinut trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar. Acest musical prezintă povestea de dragoste dintre doi tineri care provin din două bande rivale. Will Smith a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film dramatic datorită rolului din pelicula "King Richard", în care starul hollywoodian îl interpretează pe Richard Williams, tatăl jucătoarelor de tenis Serena şi Venus Williams. Nicole Kidman a triumfat la categoria "cea mai bună actriţă într-un film-dramă" graţie interpretării sale din filmul "Being the Ricardos", iar Andrew Garfield s-a impus la categoria "cel mai bun actor într-un film de comedie/musical" cu rolul interpretat în "Tick, Tick... Boom!".

Iată lista a premiilor atribuite la cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA): 1.Cinematografie: Cel mai bun film - dramă: "The Power of the Dog"; Cel mai bun film - comedie/musical: "West Side Story"; Cel mai bun regizor: Jane Campion ("The Power of the Dog"); Cel mai bun actor într-un film-dramă: Will Smith ("King Richard"); Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!"); Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Nicole Kidman ("Being the Ricardos"); Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rachel Zegler ("West Side Story"); Cel mai bun actor în rol secundar: Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog"); Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose ("West Side Story"); Cel mai bun scenariu: Kenneth Branagh ("Belfast"); Cea mai bună coloană sonoră: Hans Zimmer ("Dune"); Cel mai bun cântec original: "No Time to Die", interpretat de Billie Eilish în filmul "No Time to Die"; Cel mai bun film străin: "Drive My Car" (Japonia); Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Encanto". 2. Televiziune: Cel mai bun serial-dramă: "Succession"; Cel mai bun serial - comedie/musical: "Hacks"; Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Jeremy Strong ("Succession"); Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jason Sudeikis ("Ted Lasso"); Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Michaela Jae Rodriguez ("Pose");

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Jean Smart ("Hacks"); Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: ("The Underground Railroad"); Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Michael Keaton ("Dopesick"); Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Kate Winslet ("Mare of Easttown"); Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: O Yeong-su ("Squid Game"); Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Sarah Snook ("Succession").