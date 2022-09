ION BIRIŞ, PREŞEDINTELE HORA:"Am început să simţim că avem un dialog cu autorităţile"

În cei doi ani de la declanşarea pandemiei Covid-19, Guvernul şi ministerele au început să aibă un dialog cu jucătorii din industria ospitalităţii, a spus ieri Ion Biriş, preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), în cadrul unei conferinţe de specialitate.

Domnia sa a afirmat: "Una dintre principalele realizări ale Asociaţiei este că, în aceşti doi ani, am început să simţim că avem un dialog cu autorităţile. Avem un dialog mult mai consistent, mai productiv cu Guvernul şi cu ministerele. Dar, un dialog firav şi mai puţin constructiv cu autorităţile locale. Se pare că în cazul autorităţilor locale lucrurile se schimbă mai greu (...). Astăzi suntem în poziţia în care, nu am mai avut o solicitare de întâlnire cu reprezentanţii ministerelor relevante care să nu aibă loc (...). Am găsit deschiderea pentru dialog la toate organizaţiile guvernamentale relevante pentru industria noastră. Singura entitate care nu ne-a băgat în seamnă este Primăria Capitalei".

Ion Biriş a adăugat: "Încercăm să schimbăm percepţia generală despre industrie. Până acum câţiva ani, industria avea o imagine destul de neplăcută. Cred că cel puţin în faţa guvernanţilor, imaginea s-a schimbat şi am început să fim percepuţi ca un partener credibil, cu care se pot construi sau se pot pune bazele unei legislaţii cât mai adecvate şi predictibile, pentru ca noi să ne putem desfăşura activitatea. Mai avem destul de mult de lucrat la percepţia marii majorităţi a populaţiei, dar şi aici progresele sunt vizibile".

Preşedintele HORA a subliniat că, industria ospitalităţii a fost una dintre cele mai afectate de măsurile implementate de autorităţi pentru limitarea răspândirii pandemiei, astfel încât este normal ca jucătorii din domeniu să primească unele compensări.

"Cred că suntem una dintre industriile cele mai afectate de pandemie. Oarecum fals, în mediul public a apărut impresia că (n.r. industria) tot cere şi nu se mai satură. Totuşi, noi solicităm să ni se ofere o compensare pentru pierderile avute. Marea majoritatea industriilor au suferit pierderi, dar nu sunt foarte multe industrii care au fost închise. Noi suntem cumva cei prin care statul şi-a implementat politicile de protecţie socială. Noi nu am fost afectaţi pentru că ne-au scăzut vânzările sau pentru că populaţia nu s-a mai orientat către industria noastră. Noi, efectiv am avut o perioadă îndelungată, de doi ani de zile, în care ni s-a pus lacătul pe uşă. Am înţeles că marea majoritate a celor din industrie s-au străduit să respecte aceste măsuri, dar mi se pare normal ca ulterior, cei din industrie să solicite şi să primească nişte compensări pentru pentru această perioadă", a spus Ion Biriş.

De asemenea, preşedintele HORA a subliniat că în prezent industria trece printr-o adevărată criză a forţei de muncă, situaţie existentă nu doar la nivel local, ci mondial.

"Avem o criză fără precedent în ceea ce priveşte forţa de muncă. O lungă perioadă, noi românii îi «certam» pe cei din vest pentru că ne fură bucătarii, ospătarii. Dar astăzi cred că stăm mai bine decât cei din vest. Prin urmare, criza forţei de muncă este mondială. Marea majoritate a companiilor serioase din industrie au făcut eforturi mari ca, în perioada pandemiei, totuşi să plătească. Statul a implementat o măsură de protecţie socială - şomajul tehnic. Dar pe lângă banii pe care i-am recuperat prin programul acesta cu şomajul tehnic, sunt sume foarte mari pe care marile companii le-au cheltuit pentru a-şi menţine personalul. Pentru că eram convinşi că această pandemie va trece la un moment dat şi, în acel moment, măcar să ne putem baza pe echipele pe care ni le alcătuisem şi pregătisem cu greu, din punct de vedere profesional. De aceea suntem atât de vocali şi de insistenţi pentru elaborarea şi implementarea acestor scheme de ajutor", a afirmat Ion Biriş.