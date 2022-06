La Târgu Jiu s-a lansat proiectul "Turismul - industria verde"

Evenimentul "TURISMUL - INDUSTRIA VERDE", desfăşurat recent la Târgu Jiu, la Masa Tăcerii, sub genericul "Turismul istoric şi cultural - Istoria este cea mai frumoasă poveste!", care a reunit peste 200 de participanţi, s-a bucurat de prezenţa mai multor personalităţi din domeniul culturii şi al turismului, conform unui comunicat remis redacţiei. Acest eveniment, realizat pe baza unui parteneriat public - privat, urmăreşte relansarea şi reinventarea turismului gorjean.

Potrivit sursei citate, manifestarea, moderată de Ovidiu Popescu, secretarul Asociatiei "Acasă la Brâncuşi", a fost organizată de Asociaţia Profesională Patronală de Turism (A.P.P.T.) "Gorjul", Asociaţia "Acasă la Brâncuşi", ANAT - Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism şi Gorj Turism Călătorii.

"Pentru a susţine sustenabilitatea şi durabilitatea, creatorii de produse turistice trebuie să vândă, să valorifice produse prietenoase cu mediul, cu natura, să existe întotdeauna grijă pentru protejarea naturii, folosind produse care pot fi reciclabile. Să gândim încă de la achiziţia lor reutilizarea acestora. Putem genera performanţă economică având grijă de mediu, de natură. Judeţul Gorj este generos în ceea ce priveşte elemente de originalitate, unicitate, autenticitate. De noi depinde modul cum împachetăm acest Frumos, cum îl scoatem în lume şi cum îl vindem", a subliniat Ovidiu Popescu, secretarul Asociatiei "Acasă la Brâncuşi".

"Judeţul Gorj, spre bucuria noastră, oferă publicului, iubitor de călătorii, turiştilor, multiple forme de turism. Avem personalităţi care au marcat istoria României. Amintim aici pe Tudor Vladimirescu, Magheru, Ecaterina Teodoroiu, oameni care au luptat în cele două războaie mondiale, precum şi numeroase personalităţi culturale: Brâncuşi sau Alexandru Ştefulescu. Turismul istoric, turismul cultural se adaugă celorlalte forme de turism care se practică în Gorjul istoric şi pitoresc: Turism balnear (Săcelu), turism montan - Munţii Gorjului, Transalpina, Drumul Regelui (Filă de istorie) -, turism speologic, turism de aventură, turism de drumeţie, turism religios. Turismul istoric, cultural şi religios este marcat vizibil în toate itinerariile turistice, în toate programele turistice care se realizează în Gorj. Aceste trei forme de turism sunt laitmotivul călătoriilor atât pentru turism organizat, cât şi pentru turism individual. Formele de turism din "Gorjul istoric şi pitoresc" se completează reciproc. Spre exemplu, turiştii care aleg să treacă pe "Drumul Regelui" , iubesc turismul montan şi trăiesc crâmpeie din istoria locului", a menţionat Prof. dr. Nichifor Gheorghe - vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, în cuvântul de bun venit celor prezenţi, subliniază sursa citată.

Parteneriatele şi marketingul turistic sunt extrem de importante

Gabriel Radu, directorul agenţiei de turism Discovery din Piteşti, fost prim-vicepreşedinte ANAT România.

Gabriel Radu a punctat uşurinţa actuală în a promova tot ce merită în turism. Datorită digitalizării - de care ne folosim în prezent, au fost înlăturate toate barierele în materie de promovare. Datorită tehnicii actuale, tot ce merită văzut poate ajunge la ochii viitorului turist, instantaneu.

Turismul valorifică frumosul, gestionând o lume a parteneriatelor şi conexiunilor. Când toată lumea îşi face treaba, rezultă un produs turistic perfect, avem de-a face cu un turist mulţumit!

Pentru a obţine rezultatul dorit în turism, fiecare parte din produs trebuie să trateze parteneriatul cu responsabilitate, dedicaţie, profesionalism şi eficienţă.

Pe de altă parte, Valeriu Claudiu Ştefan, directorul agenţiei de turism Velmar Dreams şi preşedintele Consiliului Regional Sud-Est al ANAT, a punctat nevoia ca tânăra generaţie să cunoască obiectivele turistice din localităţile ţării noastre, să abordeze cu responsabilitate potenţialul turistic de care dispunem şi ori de câte ori vor avea ocazia, să promoveze România noastră frumoasă. Când promovarea turistică este conformă cu serviciile oferite, atunci avem de-a face cu un marketing turistic încărcat de profesionalism.

"Natura este subiectul şi obiectul muncii în turism. Ca să avem şi obiect şi subiect iar omul să se bucure de produsul muncii lui, trebuie să gândim şi să implementăm un turism responsabil, verde.

Turismul are dintre toate verigile economiei mondiale cel mai mare trend de dezvoltare. Ca să trăim coeziunea şi sustenabilitatea, pârghii promovate de Europa comună - Comisia Europeană, trebuie să gândim ca activitatea noastră economică să nu dăuneze mediului înconjurător. Protejând natura, protejăm viaţa noastră, protejăm planeta", a declarat Raluca Lumezeanu de la colegiul "Virgil Madgearu".

Profesorul Mihaela Gomoi de la acelaşi colegiu a subliniat importanţa turismului organizat, care înseamnă: analiză, prognoză, planificare, eficienţă, calcule, decizie, predictibilitate, rezultat previzionat, protejarea resursei umane, bani la bugetul de stat, stabilitate economică, siguranţă economică. Turismul organizat presupune ca hotelul, restaurantul, transportatorul să ştie frecvenţa sosirilor şi plecărilor, dar şi exploatarea, utilizarea şi folosirea în mod eficient a elementelor care fac parte din produsul turistic. Muzeele vor avea o ritmicitate a vizitatorilor, ansamblurile folclorice şi artiştii de folclor vor avea un repertoriu pregătit şi nu oferit la întâmplare turiştilor, dacă sunt anunţate din timp. Magazinele de suveniruri, de artizanat, de tot ce presupune un produs tradiţional vor avea de lucru, ghizii anunţaţi din timp vor oferi turiştilor cele mai interesante şi bine pregătite prezentări. Turismul organizat impulsionează comunitatea, generează conexiuni şi interdependenţe care se completează una pe alta dezvoltând zona respectivă. Turiştii vizitatori pot cumpăra, pe lângă produse tradiţionale, produse specifice locului, realizate de economia locală: diferite sortimente de siropuri în zona montană, produse lactate, brânzeturi etc., produse piscicole, produse realizate în ateliere de sticlărie precum globuleţe, sticle, pahare etc. Turismul organizat presupune valorificarea ofertei turistice cu un înalt grad de predictibilitate, continuitate, sustenabilitate, eficienţă şi siguranţă. În conceptul de "Turism organizat", agenţia de turism a fost şi va rămâne cel mai important canal de distribuţie. Agenţiile de turism reprezintă o piaţă a ofertelor turistice. În agenţie nu găseşti doar tarife, tabele, statistici, ci experienţe deja trăite pe destinaţia respectivă. Găseşti consultanţă, consiliere, expertiză.

Profesorul Narcisa Călugăru a amintit de importanţa turismului gastronomic, iar pregătirea hranei într-o notă de profesionalism, de acurateţe, de eleganţă duce la desăvârşire, cu alte cuvinte meseria se transformă în artă. Aşa au început Festivalurile Gastronomice, care atrag din ce în ce mai mulţi turişti. Istoria, cultura, frumuseţile naturii, obiceiurile şi traditiile, folclorul şi gastronomia sunt elemente care se iau în calcul la creionarea unui produs touristic, subliniază sursa citată.

Profesorul Valeria Barboi de la Colegiul "Virgil Madgearu" a subliniat importanţa marketingului turistic, care determină identificarea oportunităţilor astfel încât o destinaţie turistică să devină o piaţă atractivă pentru turişti. Marketingul Turistic coordonează promovarea şi generează întâlniri între cerere şi ofertă. Marketingul turistic este o ştiinţă. Promovarea, identificarea nevoilor consumatorilor, identificarea clienţilor este la fel de importantă în economia afacerii la fel ca şi construcţia şi lansarea afacerii. Marketingul turistic înţelept oferă flexibilitate, durabilitate, sustenabilitate. Costurile de marketing într-o afacere consolidată trebuie să fie elemente fixe, la fel ca şi cheltuielile cu salariile, cu chiriile, cu utilităţile. Marketingul trebuie folosit pentru fiecare verigă care crează pachetul turistic (cazare, masă, transport, parc de agrement, muzeu, ansamblu folcloric, ambarcaţiuni navale de agrement etc.). Fără marketing nu există performanţa economică, deci promovarea trebuie tratată într-un mod dedicat şi profesionist.

Produsul turistic muzeal în judeţul Gorj este unul diversificat

Muzeograful Valentin Pătraşcu a amintit că produsul turistic muzeal în judeţul Gorj este unul diversificat. În Târgu-Jiu sunt trei Muzee: Muzeul "Constantin Brâncuşi", situat în Casa Gănescu, Muzeul de Artă, Muzeul de istorie "Alexandru Ştefulescu" dar şi o Casă memorială: Ecaterina Teodoroiu. De asemenea, în judeţ mai pot fi vizitate Casa memorial Tudor Vladimirescu, Casa Memorială Constantin Brâncuşi, Casa Mariei Lătăreţu, Casa Mariei Apostol şi Muzeul Satului de la Curţişoara.

"Vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenta dumneavoastră şi aţi fost parteneri la evenimentul de azi, "Turismul - Industria Verde". Ce am dorit să spunem lumii cu evenimentul nostru? Am dorit să ne bucurăm împreună de un moment dedicat turismului, dedicat acestei Industrii Verzi care vinde frumosul, care oferă starea de bine! Am dorit să ne bucurăm împreună de un moment care ne aminteşte de cât de norocoşi şi de binecuvântaţi suntem noi, Gorjul, în special, şi România, în general, cu un ţinut, cu un tărâm de poveste. Avem o natură şi un mediu înconjurător încărcate de unicitate. Trebuie să protejăm natura, acţiunile noastre să fie prietenoase cu mediul înconjurător. Datoria noastră este să îmbrăcăm în responsabilitate activitatea noastră, să putem lăsa generaţiilor ce vin frumosul pe care noi l-am primit. Avem personalităţi istorice, culturale, modele care ne-au lăsat moştenire elemente durabile pentru un turism istoric şi cultural.

Avem munţi, ştranduri cu apă termală precum Săcelu, avem datini, obiceiuri, traditii, avem folclor şi etnografie, avem fond imaterial, avem produs muzeal generos. Întâlnirea noastră a avut următorul scop: să conştientizeze şi să responsabilizeze pe fiecare din cei care îşi desfăşoară activitatea în turism că au obligaţia să protejeze natura, să protejeze, promoveze şi să valorifice moştenirea istorică, culturală, religioasă, moştenirea antropică şi zestrea fondului imaterial", a subliniat Laura Dragu, membru al Consiliului Director al ANAT.

"Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi trebuie un gram de iubire ca s-o înţelegi". (Nicolae Iorga)

Laura Dragu a subliniat că durabilitatea implică poveştile, povestirile, legendele, datinile, obiceiurile, tradiţiile, care sunt punte de legătură între trecut, prezent şi viitor. "Ele sunt elemente de atracţie în decizia turiştilor de a alege o destinaţie. Să ne folosim de ele!

Le-am cules din localităţi ale judeţului Gorj, de la persoane fizice, de la primării şi din media.

Le-am primit în dar şi le oferim în dar turiştilor, agenţiilor de turism, în mod special ghizilor, să le folosească vorbind grupurilor care aleg să călătorească în judeţul Gorj. Le-am cules, le-am adunat şi aşezat într-o carte intitulată "Începutul Începuturilor". În două săptămâni o vom posta pe site-ul A.P.P.T. "Gorjul". Noi am "prins" aici doar câteva... Sunt "de la lume adunate şi înapoi la lume date"! Alegeţi să călătoriţi în România frumoasă, în "Gorjul istoric şi pitoresc"! Datoria noastră este să protejăm ce am moştenit de la înaintaşi, să valorizăm şi să ducem Povestea mai departe!"