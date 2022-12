MIHAI DRAGOMIR, ALLIED ENGINEERS: "În 2023 ne dorim să ne consolidăm poziţia în proiecte din sectorul public"

Mihai Dragomir, Managing Partner Allied Engineers, face un bilanţ la finalul unui an complicat pentru industria construcţiilor, marcat de volatilitatea preţurilor şi de creşterea costurilor la energie generate de războiul de la graniţă, dar în care Allied Engineers a continuat să îşi consolideze poziţia în topul celor mai importante companii de pe piaţa de proiectare, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, cele mai bune rezultate pentru companie vin din proiecte din sectorul public şi cel al energiei regenerabile, unde anul acesta au existat investiţii importante. Investiţii majore am putea vedea în domeniul industrial şi anul viitor, crede Mihai Dragomir, unde România poate deveni principalul jucător pentru companiile care vor să-şi mute activitatea sistată din Ucraina şi Rusia şi nu numai.

Cum a arătat anul pentru Allied Engineers, care sunt predicţiile şi ce planuri are compania pentru 2023, când va împlini 20 de ani de când activează pe piaţa din România, am vorbit într-un interviu, pentru Bursa.ro, cu Mihai Dragomir.

La finalul unui 2022, plin de provocări pe mai multe planuri, cum a fost pentru Allied Engineers acest an? Dacă trageţi linie din punct de vedere al rezultatelor financiare şi al proiectelor, care sunt plusurile şi minusurile pe care le-aţi sublinia?

Mihai Dragomir:Pentru Allied Engineers, 2022 a fost un an bun din mai multe puncte de vedere, ţinând cont de provocările care au afectat industria în care activăm. Cu siguranţă ar fi putut fi un an şi mai bun, dar suntem mulţumiţi de ceea ce am realizat. Primul indicator important se reflectă în rezultatele noastre financiare, unde am înregistrat o creştere de aproximativ 30% faţă de anul 2021.

Din punct de vedere al proiectelor, cea mai importantă reuşită este faptul că ne-am atins un scop pe care ni l-am propus în anii precedenţi - să deschidem nişe noi în activitatea noastră de proiectare. Ne-am extins serviciile accesând proiecte din zona publică, care vizează în particular unităţi spitaliceşti şi obiective militare, unde intenţionăm să ne creştem prezenţa în următorii ani. Un alt sector în care am demarat proiecte importante anul acesta este cel al energiei regenerabile. Este un domeniu unde noi aveam deja o prezenţă considerabilă de mai bine de zece ani. După o perioadă în care investiţiile in acest domeniu şi-au redus intensitatea, piaţa a înregistrat în ultima vreme o creştere semnificativă. Avem lucrări mari, care depăşesc 1 GW în puterea totală instalată, atât în proiecte de parcuri eoline şi fotovoltaice, cât şi de centrale electrice cu ciclu combinat.

În rest, ne-am consolidat poziţia pe piaţă în zonele unde avem deja o prezenţă favorabilă - în investiţii industriale, retail, logistice, rezidenţiale etc., oferind servicii de proiectare foarte performante, în domenii în care obiectivul de optimizare este esenţial, iar rentabilitatea investiţiilor este puternic influenţată de calitatea proiectului.

Creşterea investiţiilor din sectorul energiei regenerabile este un răspuns la criza generată de războiului de la graniţă de anul acesta, care a avut un impact asupra preţului la energie?

Mihai Dragomir:Mare parte din aceste investiţii erau planificate în anii anteriori şi s-ar fi realizat indiferent de circumstanţe, în special datorită avansului tehnologic care a făcut ca productivitatea echipamentelor din domeniul energiei regenerabile să fie mai ridicată, ceea ce a condus la un interes sporit pentru investiţiile din acest sector.

Pe de altă parte, războiul din Ucraina a condus, într-adevăr, la accelerarea unor proiecte în domeniul energiei regenerabile. Deja vedem actori mari din retail care apelează la o serie de măsuri de economisire a energiei şi investesc în panouri fotovoltaice şi în alte sisteme de eficientizare a consumului de energie. Dacă, până de curând, pompele de căldură geotermale, care reprezintă o sursă mai rentabilă de energie pentru încălzire, erau implementate în proiecte rezidenţiale mici şi medii, acum le vedem implementate sistematic în ansambluri foarte mari, care au suprafeţe totale de peste 100 de mii de metri pătraţi.

Aceste soluţii sunt interesante atât pentru investitori, cât şi pentru beneficiarii clădirilor, pentru care costurile de exploatare contează şi pot face diferenţa. Astfel, componenta energetică capătă o pondere considerabilă într-o investiţie, iar soluţiile de eficientizare şi reducere a consumului de energie în timp sunt preferate, chiar dacă iniţial au un cost mai ridicat. Costul respectiv este amortizat într-un interval de timp rezonabil.

Ce proiecte care se încadrează în trendurile menţionate aveţi în derulare? Cum arată portofoliul Allied Engineers pe 2022?

Mihai Dragomir:În acest moment, derulăm lucrări de proiectare la câteva spitale şi vom începe altele noi, cu care suntem deja în discuţii avansate contractual. În domeniul proiectelor foarte mari de energie regenerabilă, avem în proiectare parcuri fotovoltaice şi eoliene cu o putere cumulată de peste 1GW, pentru câţiva investitori consacraţi din domeniu: Renovatio, Liberty Galaţi şi alţii.

Ne pregătim să începem cât mai curând asistenţa tehnică la faza de execuţie a câtorva proiecte rezidenţiale mari care au obţinut recent autorizaţie de construire - One High District şi One Lake Club. Aceste proiecte, dezvoltate de partenerii noştri de la One United Properties, vor fi printre primele dezvoltări rezidenţiale foarte mari din România care vor beneficia de pompe de căldură geotermală.

Din categoria proiectelor de reconversie funcţională la clădiri-monument, aş menţiona două proiecte deosebite, care sunt în faze avansate de execuţie: ONE Gallery, dezvoltat de One United Properties, care va transforma fosta Hală Ford din Bucureşti (construită în anul 1935) într-o clădire cu spaţii multifuncţionale, şi proiectul Corinthia Hotels dezvoltat de NIRO Investment, care va readuce clădirea Grand Hotel du Boulevard din Bucureşti (construită în anul 1873) la funcţiunea iniţială de hotel.

Ce a mers mai puţin bine în industrie? Dar pentru companie?

Mihai Dragomir:Ne-am fi dorit să participăm la mai multe licitaţii publice. Au fost şi proiecte pe care nu le-am câştigat, dar facem paşi înainte, poate nu atât de mari, dar cu siguranţă sunt paşi noi, provocatori.

Un sector care n-a mers atât de bine anul acesta este cel al clădirilor de birouri, unde s-a înregistrat o stagnare. Avem proiecte iniţiate în urmă cu câţiva ani, care anul acesta au fost puse pe pauză sau chiar sistate. Acest lucru se întâmplă în principal ca urmare a volatilităţii preţurilor de execuţie, dar şi a unor dificultăţi întâmpinate în procedurile de autorizare în Bucureşti.

Cei doi factori afectează mai ales sectorul office, pentru că iniţierea unei investiţii este condiţionată de aprobarea unui business plan. Or, acest plan de business se realizează pe baza unor predicţii corespunzătoare a preţurilor de investiţie, care în acest moment sunt foarte dificil de făcut. Pe de altă parte, încă se resimt efectele pandemiei, care a făcut ca, în multe cazuri, companiile să-şi mute activitatea către work from home, iar cererea pentru spaţii noi de birouri să scadă.

Care sunt planurile Allied Engineers pentru anul 2023?

Mihai Dragomir:În următorii ani, în România se vor realiza foarte multe investiţii publice, în toate domeniile, iar cererea de servicii de proiectare va fi consistentă. Spre exemplu, infrastructura medicală, pe care am menţionat-o anterior, va fi categoric reînnoită şi în multe situaţii refăcută de la zero. Observăm cu apreciere şi o deschidere din partea autorităţilor - ca bugete şi interes - pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii publice în diferite domenii. Prin urmare, suntem interesaţi să accesăm şi în viitor proiecte din sectorul public.

Un alt obiectiv pe care ne concentrăm este creşterea cotei de piaţă în domeniul industrial. Anticipăm tot mai multe investiţii noi, generate de războiul de la graniţă, din partea companiilor care aveau unităţi de producţie în Ucraina sau în Rusia şi care caută să-şi relocheze activitatea la noi. Din acest punct de vedere, România poate deveni un jucător important şi poate fi interesantă pentru companiile mari care planifică deschiderea unor fabrici noi.

Ce face România atractivă pentru investitorii interesaţi să îşi mute activitatea la noi în ţară şi ce ar putea să împiedice acest proces?

Mihai Dragomir:Comparativ cu competiţia europeană, România are o atractivitate inerentă pentru investitori, prin costurile mai reduse, de la cele de construire până la cele salariale. Dacă am avea şi avantajul unei proceduri mai rapide de obţinere a autorizaţiilor, am vedea un interes multiplicat pentru investiţii.

Statul român şi, în particular, autorităţile locale, ar avea foarte mult de câştigat dacă ar simplifica şi ar accelera procesul de autorizare în vederea construirii. Perioada necesară obţinerii autorizaţiei de construire este un factor esenţial, poate cel mai important, în decizia pe care o iau investitorii atunci când aleg ţara în care îşi mută capacităţile de producţie. Aceasta este cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o în experienţa noastră recentă.

În 2023, Allied Engineers va împlini 20 de ani de activitate. Cum arăta piaţa când aţi început şi cum vă imaginaţi că va arăta business-ul peste alţi 20 de ani?

Mihai Dragomir:Allied Engineers a crescut odată cu România. Am activat, până acum, în principal în sectorul privat de investiţii, în domeniile de dezvoltare de clădiri comerciale, industriale, retail, rezidenţiale sau proiecte mari energetice. Am avut şi clienţi români, şi clienţi din străinătate, am reuşit şi "să exportăm proiectare", atât în ţările membre ale Uniunii Europene, cât şi în spaţiul non-UE.

Pe termen mediu şi lung, ne dorim să ne consolidăm în continuare poziţia pe piaţa internă de proiectare şi să creştem activitatea de proiectare în afara ţării. Pentru asta, avem nevoie de anumite investiţii de timp, în principal din partea noastră, de un management foarte activ şi, în general, de multă implicare, pentru că aici cred că este cheia.

La început, eram doar doi oameni în echipă, acum suntem peste 70. Această evoluţie a fost posibilă datorită unei echipe care a crescut sănătos, s-a maturizat şi asigură perspective solide pentru dezvoltarea continuă a companiei.

În următorii ani, sperăm să avem cel puţin tot atâtea proiecte în afara ţării câte avem în România. Asta ne dorim să vedem peste 10-20 de ani: un Allied Engineers global.

(C)