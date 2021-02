One United Properties obţine o finanţare de 50 de milioane de euro de la Black Sea Trade and Development Bank

Compania One United Properties anunţă obţinerea unei importante finanţări de la Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) în valoare de 50 de milioane de euro, conform unui comunicat remis redacţiei.

Finanţarea de 50 de milioane de euro obţinută de One United Properties reprezintă un credit de investiţii pentru costurile de dezvoltare a clădirii "verzi" de birouri One Tower. Finanţarea este acordata pe o perioadă de 11 ani şi va fi folosită în totalitate până la finalul anului şi rambursată ulterior până la maturitate. Procesul de obţinere a finanţării a fost unul complex şi supus regulilor stricte de evaluare ale BSTDB. Capitalul va fi folosit pentru costurile de dezvoltare a clădirii de birouri One Tower, parte a ansamblului mixt One Floreasca City, proiect de regenerare urbană dezvoltat de One United Properties în inima cartierului Floreasca si care conţine şi o componentă rezidenţială, One Mircea Eliade.

Clădirea de birouri One Tower deţine cea mai performantă pre-certificare LEED de pe piaţa românească, LEED v4 Core & Shell la nivel Platinum şi este pregătită să fie certificată WELL HEALTH AND SAFETY, fiind una dintre primele clădiri sănătoase ("healthy building") din România.

"Suntem bucuroşi că prin această operaţiune primim votul de încredere al unei importante instituţii financiare internaţionale, o confirmare a eforturilor noastre de a dezvolta proiecte imobiliare sustenabile şi durabile, la standarde internaţionale, pentru piaţa din România. Este o acţiune importantă şi totodată o premieră pentru grupul One, care până acum a apelat la alte soluţii de finanţare. Capitalul va fi utilizat pentru a finaliza investiţia şi a refinanţa costurile de construcţie anterioare ale clădirii de birouri One Tower", spune Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.

"BSTDB este încântată să sprijine acest proiect care reprezintă o investiţie majoră în sectorul construcţiilor din România în mijlocul pandemiei, ceea ce va spori oferta de infrastructură de calitate pentru afaceri în Bucureşti. Suntem deosebit de încântaţi să observăm că dezvoltatorul a fost premiat în repetate rânduri pentru sustenabilitatea proiectelor sale, lucru pe care încercăm să îl susţinem şi promovăm ca instituţie de dezvoltare", a declarat Dmitry Pankin, preşedintele BSTDB.