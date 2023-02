Piaţă de capital din România începe anul cu un plus de 4 procente şi un nou record de 133 000 de investitori

Piaţă de capital din România a început anul cu o serie de creşteri semnificative la nivelul indicilor BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii, şi BET-TR, care include şi dividendele oferite de acestea, conform unui comunicat remis redacţiei. Companiile listate la Bursă de Valori Bucureşti (BVB) incluse în aceşti indici au încheiat prima luna din 2023 cu un avans de 4%. Indicele BET a închis ultima şedinţă de tranzacţionare la un nivel de 12.139 puncte, iar BET-TR la un nivel de 23.611 puncte. De altfel, în ianuarie toţi indicii BVB au fost pe plus, cu excepţia BET-FI, care a avut o scădere de 1%. Cea mai mare creştere a fost înregistrată la nivelul indicelui care include companiile din energie, BET-NG urcând cu 6%.

Potrivit sursei citate, evoluţia pozitivă a pieţei de capital vine după un an 2022 marcat de volatilitate şi incertitudini. La nivelul pieţei de capital româneşti s-auînregistrat anul trecut noi maxime la capitolul valoare totală de tranzacţionare, lichiditate medie zilnică şi număr de tranzacţii. Astfel, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a atins un nou record în 2022 în ceea ce priveşte valoarea totală de tranzacţionare realizată pe toate pieţele cu toate tipurile de instrumente financiare după ce tranzacţiile totale au depăşit 24 miliarde lei, în creştere cu 11% faţă de nivelul din 2021. Tot la nivelul anului trecut, lichiditatea medie zilnică de tranzacţionare pentru toate tipurile de instrumente financiare listate pe Piaţă Reglementată (PR) şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) a crescut cu 11% şi a ajuns la 95,6 milioane lei. Investitorii au realizat în 2022 un nou record în ceea ce priveşte numărul de tranzacţii cu toate tipurile de instrumente financiare realizate pe toate pieţele: peste 1,67 milioane de tranzacţii. În acelaşi timp, incertitudinile internaţionale au condus la scăderi ale pieţei, de 10,7% pentru indicele BET şi de 1,9% pentru indicele BET-TR, la finalul anului trecut, subliniază sursa citată.

Numărul investitorilor de pe piaţă de capital din România a continuat să crească şi a ajuns la finalul lui 2022 la 133.000 de investitori, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). Prin comparaţie, la finalul anului 2021 erau aproape 82.000 de investitori. Acest lucru înseamnă o creştere de 62% realizată într-un singur an. Mai mult, cifra de 133.000 de investitori reprezintă un nou maxim istoric pentru piaţă de capital din România.

Într-un context regional şi internaţional dificil, în 2022, la BVB au fost realizate 42 de runde de finanţare. Valoarea totală a rundelor de finanţare de anul trecut a ajuns la 1,9 miliarde euro, fiind foarte aproape de maximul din 2021, de 2 miliarde euro. În ultimii 4 ani, la BVB s-au derulat 149 de runde de finanţare care au totalizat 6,1 miliarde euro. Din cele 149 de runde, 38 au fost emisiuni de acţiuni şi 111 emisiuni de obligaţiuni. Din perspectiva listarilor, anul 2023 a început la BVB cu listarea unei noi emisiuni de obligaţiuni corporative, în valoare de 490 milioane lei.

Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, a declarat: "Piaţă de capital a început anul foarte bine, iar companiile listate s-au bucurat de aprecieri ale preţurilor, indicele BET având o creştere de 4%. Rundele de finanţare derulate prin piaţă de capital continuă, deja am avut o prima listare în acest an cu obligaţiuni corporative în valoare de aproape jumătate de miliard de lei şi avem semnale clare că mai multe companii se pregătesc de listare. România a început demersurile pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) şi îndeplinirea cu succes a acestui parcurs va aduce un plus de valoare tuturor companiilor româneşti care vor înţelege că printr-o mai bună guvernanţă corporativă pot avea acces la importante resurse de capital deţinute de investitorii internaţionali".

Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori Bucureşti, a declarat: "O serie de proeicte concrete pentru îmbunătăţirea relaţiei cu investitorii şi de creştere a lichidităţii acţiunilor listate la bursă au fost deja demarate în acest an. Împreună cu BERD am lansat Investor Relations and Liquidity Support Programme şi recent am completat platforma BVB Research cu o secţiune dedicată investitorilor individuali. Cererea oficială de autorizare a Contrapartii Centrale a fost depusă la ASF, documentaţie ce conţine peste 150 de documente însoţite de traducerile acestora în limba engleză. Urmăm paşii care sunt impuşi de reglementări şi, în final, această aplicaţie va fi evaluată la nivelul colegiului ESMA. Avem că target operaţionalizarea CCP în trimestrul IV al acestui an".

Bursă de Valori Bucureşti a devenit tot mai vizibilă în spaţiul public, atât că emitent, cât şi că operator de piaţă şi sistem, prin proiectele de promovare ale pieţei de capital pe care le-a iniţiat şi pe care a continuat să le dezvolte. După rebrandingul realizat în 2021, când a adoptat o nouă identitate vizuală, BVB a celebrat anul trecut 140 de ani de la înfiinţarea primei burse de valori mobiliare în România. Evenimentul aniversar a fost organizat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. Proiectul Contrapartii Centrale a intrat într-o etapă tehnică a implementării şi a autorizării, iar primele produse derivate vor fi disponibile pe piaţă de capital în 2023. Proiectul Made în România, lansat în 2017 de BVB pentru a promova companiile româneşti, a ajuns la cea de-a V-a ediţie, iar de la debutul programului, un număr de 16 companii au listat la bursă acţiuni sau obligaţiuni, astfel încât rundele de finanţare derulate de acestea au depăşit 212 milioane euro. Peste 70 de rapoarte de analiză au fost publicate doar în 2022 în cadrul proiectului BVB Research Hub, un instrument care vizează îmbunătăţirea acoperirii cu rapoarte de analiză pentru emitenţii locali şi creşterea accesului la analiză fundamentală pentru investitorii locali. Tot pe bvbresearch.ro sunt disponibile şi scorurile ESG pentru 11 companii listate. Parte din eforturile de promovare a României că un hub de finanţare regional, BVB a organizat împreună cu maib, cea mai mare banca din Republica Moldova, primul forum la nivel înalt "Moldova - România: Capital bridges", la Bucureşti, şi conferinţă "Accessing internaţional capital markets", la Chişînău, evenimente dedicate promovării oportunităţilor din piaţă de capital.

Evoluţia pieţei de capital din România a fost recunoscută pe plan internaţional de furnizorul global de indici FTSE Russell şi, începând cu 2020, România a fost promovată la statutul de Piaţă Emergenţa. În prezent, 13 companii româneşti sunt incluse în indicii pieţelor emergente, iar printre aceste companii se numără şi emitentul BVB, companie listată în 2010 pe propria piaţă, se menţionează în comunicat.