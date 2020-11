Planul de restructurare a obligatiilor bugetare inaintat de Romaero a fost aprobat de Anaf

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aprobat Planului de restructurare a obligatiilor bugetare, inaintat de ROMAERO S.A. Astfel, compania cu capital majoritar de stat devine cel mai important beneficiar al facilitatilor fiscale acordate de OG 6/2019, urmand a obtine o reducere totala a obligatiilor bugetare in valoare de peste 255 mil. lei, potrivit unui comunicat al BVB.

Odata cu demararea restructurarii, ROMAERO, cea mai mare companie de stat din industria aerospatiala si de aparare romaneasca, nu mai figureaza cu nicio datorie restanta catre bugetul de stat, pentru prima data in ultimii 12 ani.

Principalele facilitati fiscale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 6 se refera la restructurarea obligatiilor bugetare, prin aplicarea masurilor privind amanarea in vederea anularii accesoriilor si reducerii cu 50% a obligatiilor bugetare principale. In cazul ROMAERO, "amnistia fiscala" facilitata de ordonanta a permis amanarea in vederea anularii a 50% din debitul principal restant, insumand peste 110 mil. lei, precum si a contravalorii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale acumulate in ultimii ani, respectiv, mai mult de 145 mil. lei.

Totodata, prin inaintarea planului de restructurare, compania se angajeaza sa achite catre statul roman debitul principal, in valoare de peste 77 mil. lei, esalonat, intr-o perioada de 6 ani, in plus fata de cei 50 mil. lei achitati deja.

"Demararea acestui proces de restructurare este unul dintre pasii esentiali pe care trebuia sa ii facem pentru a garanta dezvoltarea sustenabila a companiei. ROMAERO este o companie cu un potential imens si ne bucuram ca institutiile statului si institutiile bancare au inteles consistenta planului nostru de business si au decis sa il sustina. Pozitia pe care ne-am asumat-o in ultimii ani, aceea de integrator national al marilor programe de cooperare industriala in domeniul apararii, presupune si substantiale implicatii financiare. Prin acest proces, compania devine nu doar bancabila, dar si credibila in relatia cu partenerii externi.", a declarat Vasile Boicu, Director General ROMAERO.

Prin derularea restructurarii ROMAERO, statul roman incaseaza peste 120 mil. lei, cea mai mare suma recuperata pana in prezent, printr-o astfel de procedura.

ROMAERO este cea mai mare companie de stat din industria aerospatiala si de aparare romaneasca. Compania este specializata in servicii de intretinere si reparatii pentru aeronave de transport civile si militare, precum si in productia industriala de aerostructuri si componente ale acestora. Cu o experienta de 100 de ani in domeniu, angajati cu inalta calificare si un potential semnificativ de crestere, ROMAERO are toate capabilitatile necesare pentru a participa cu succes in programe extinse din domeniul aerospatial si al apararii, atat la nivel national, dar si global.