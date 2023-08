Portofoliul de clădiri restaurate al One United Properties, estimat să ajungă la 189 milioane euro

One United Properties a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022. Astfel că, în 2022 One United Properties şi-a extins implicarea în restaurarea de clădiri emblematice prin două noi achiziţii - One Downtown (care include şi fostul Hotel Muntenia) şi One Plaza Athenee. În total, valoarea brută de dezvoltare pentru portofoliul de clădiri restaurate, care include şi One Gallery şi One Athenee, este estimată să ajungă la 189 de milioane de euro, arată un comunicat de presă remis Redacţiei.

Potrivit sursei citate, la 31 decembrie 2022, One United Properties avea în curs de dezvoltare 5.692 de unităţi rezidenţiale şi 34,5 mii de metri pătraţi de spaţii de birouri.

"Anul 2022 a reprezentat un capitol esenţial în demersul nostru către un viitor sustenabil. Consolidarea performanţelor noastre ESG a rămas o prioritate majoră, întrucât am făcut progrese semnificative în consolidarea angajamentului nostru faţă de aspectele ESG. În mod particular, am introdus o politică solidă privind avertizorii de integritate şi o politică cuprinzătoare de remunerare, promovând o cultură a transparenţei şi a responsabilităţii în întreaga organizaţie. Ca susţinători ai egalităţii, am inclus în raportul nostru de sustenabilitate din acest an informaţii detaliate despre decalajul salarial între genuri şi rata totală de compensare anuală, ca o dovadă a devotamentului nostru faţă de practicile echitabile. În martie 2023, am prezentat primul nostru raport privind remunerarea, pentru anul 2022, subliniind încă o dată promisiunea noastră de transparenţă deplină şi deschidere pentru toate părţile interesate. În 2023, suntem hotărâţi să ne intensificăm eforturile şi angajamentul ferm faţă de toţi stakeholderii noştri", a declarat Victor Capitanu, co-CEO al One United Properties.

Pentru anul 2022, One United Properties a generat echivalentul a 28,38 tone de CO2 în categoria emisiilor parte a Scopului 1 şi echivalentul a 13.212 tone de CO2 în categoria emisiilor privind Scopul 2. Mai mult, pentru dezvoltările de birouri, compania a măsurat emisiile referitoare la Scopul 3, care au însumat echivalentul a 522 de tone de CO2.

În conformitate cu strategia de reducere a amprentei de CO2, în 2022, One United Properties a încheiat un parteneriat cu Veolia pentru implementarea unor sisteme inovatoare de încălzire şi răcire prin schimb geotermal în dezvoltările sale emblematice, precum One Lake District, One Peninsula, One Lake Club şi One High District. Datorită acestor investiţii, One United Properties va economisi în total 4.450 de tone de emisii de CO2 în fiecare an, ceea ce reprezintă echivalentul emisiilor produse de aproximativ 4.500 de maşini într-un an.

La nivelul şantierelor de construcţie, în 2022, din cele 2.129 de tone de deşeuri generate pe şantierele ONE, aproximativ 29,4% din deşeuri au fost redirecţionate pentru reciclare sau alte metode de gestionare sustenabilă.

În ceea ce priveşte responsabilitatea socială corporativă, numai în 2022, One United Properties a donat 7,5 milioane de lei pentru susţinerea asociaţiilor locale şi a proiectelor caritabile. Strategia de CSR a companiei este axată pe trei verticale: regenerare urbană şi protecţia mediului, unde One United Properties a făcut donaţii totale de 4 milioane de lei, educaţie, sport şi antreprenoriat, unde sprijinul a însumat 3,2 milioane de lei, şi sănătate şi cercetare, unde compania a donat anul trecut 212,2 mii de lei pentru mai multe cauze.

La data de 31 decembrie 2022, One United Properties avea 100 de angajaţi, 91 de colaboratori şi peste 1.100 de furnizori, dintre care aproximativ 4% sunt consideraţi semnificativi. În 2022, valoarea totală a contractelor cu furnizorii încheiate de One United Properties şi companiile din Grup a însumat aproximativ 2,4 miliarde de lei, se mai arată în comunicat.