Programul Made in Romania şi-a desemnat cele 15 companii finaliste ale ediţiei din acest an, viitoarele motoare de creştere ale economiei locale şi din regiune. Dintre cele 15 companii, cele mai multe sunt din sectorul IT&C, iar restul activează în comerţ, construcţii, sănătate, servicii financiare, agricultură şi industria prelucrătoare. Pentru prima oară de la lansarea programului Made in Romania a fost acordat şi un premiu special pentru susţinerea antreprenoriatului românesc. Companiile finaliste au fost premiate în cadrul unei Gale care a avut loc în 16 septembrie, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Pentru a patra oară deja, celebrăm antreprenoriatul românesc, inovaţia şi dedicarea. Pentru că aceasta este esenţa programului Made in Romania, dezvoltat de Bursa de Valori Bucureşti. Cea de-a patra ediţie a programului aduce în prim plan atât afaceri mature, cât şi companii inovatoare, cu potenţial remarcabil de creştere. Vă invit să le cunoaştem poveştile de succes şi să le urmărim evoluţia. Sunt mai mult ca sigur că ne vor suprinde şi, cu ajutorul întregii comunităţi ai pieţei de capital, aceste echipe antreprenoriale vor continua să dezvolte afaceri extraordinare în România", a declarat Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

Cele 15 companii finaliste şi câştigătoarea premiului special sunt:

"Conceptul Made in Romania a fost transformat şi îmbunătăţit constant din 2017 până acum, iar prin lansarea platformei Made in Romania dorim să transformăm programul într-un spaţiu unde companiile să aibă acces la toate mecanismele necesare pentru dezvoltare. Rezultatele Made in Romania în termeni de finanţare - şase companii listate la bursă şi obligaţiuni în valoare totală de 77,7 milioane de euro - ne impulsionează să mergem mai departe şi să dezvoltăm acest program dedicat conectării mediului de business cu piaţa de capital", a declarat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori Bucureşti.

Cele 15 companii finaliste din acest an au fost stabilite atât prin votul publicului, cât şi de un juriu format din 12 experţi în diverse domenii ale economiei. Compania care a intrat direct în finala prin votul publicului este Dacia Plant, care a primit 1.111 voturi prin platforma www.investingromania.com dintr-un total de 9.012 voturi valide. Sesiunea de vot public s-a derulat în perioada 4-31 august. În urma întâlnirii juriului din 1 septembrie au fost selectate celelalte 14 companii finaliste, dintr-un total de 50 de companii semifinaliste. Premiul special al ediţiei din acest an a Made in Romania a fost acordat Radio Guerrilla, "Postul de radio al antreprenorilor", pentru implicarea şi susţinerea antreprenorilor români.

Din 2017 până acum, aproape 1.000 de companii au intrat în contact cu piaţa de capital prin intermediul programului Made in Romania. Ca urmare a participării în program, şase companii s-au listat la bursă: Norofert (NRF), 2Performant Network (2P), Safetech Innovations (SAFE), IHUNT Technology Import-Export (HUNT), Agroserv Măriuţa (MILK), Visual Fan (ALW), iar şapte au emis şi listat la bursă obligaţiuni pentru finanţarea planurilor de dezvoltare, în valoare totală de 77,7 milioane euro.