"Rezultatele XTB se bazează pe volatilitatea pieţei şi pe modul în care ne gestionăm activitatea"

Reporter:XTB tocmai a publicat rezultatele preliminare pentru T3 2020. Veniturile şi profitul au fost ridicate comparativ cu acelaşi trimestru din 2019, dar nu la fel de bune ca în primul şi al doilea trimestru al acestui an. Cum explicaţi acest lucru?

Omar Arnaout: În comparaţie cu primele două trimestre ale anului 2020, al treilea trimestru a fost nu numai un trimestru de vară, ci a fost şi un trimestru cu o volatilitate semnificativ mai mică. Ceea ce este foarte important pentru noi este că am reuşit nu doar să ajungem la peste 21.000 de conturi noi, dar am reuşit să avem şi un trimestru record în ceea ce priveşte clienţii activi. Este un factor cheie pentru noi că în acest an am reuşit să construim o bază foarte solidă care să ne permită să obţinem rezultate din ce în ce mai bune în viitor şi am dori să vizăm în medie 30.000 de conturi noi pe trimestru în anul următor.

Reporter:Cum a influenţat volatilitatea pieţei veniturile generate în trimestrul al treilea?

Omar Arnaout: Rezultatele noastre se bazează pe doi factori - volatilitatea pieţei şi modul în care ne gestionăm şi dezvoltăm propria activitate. Nu avem niciun control asupra volatilităţii şi de aceea ne concentrăm pe ceea ce putem controla şi vizăm extinderea bazei noastre de clienţi în cea mai mare măsură posibilă şi oferirea unor servicii de cea mai bună calitate clienţilor noştri. În cursul celui de-al treilea trimestru volatilitatea a fost semnificativ mai mică decât în primele şase luni ale anului 2020 şi acesta este unul dintre factorii cheie pentru care veniturile generate în această perioadă au fost mai mici în comparaţie cu primele două trimestre ale anului.

Reporter:În trimestrul al treilea al anului 2020, XTB a raportat cel mai înalt nivel de clienţi activi din istoria sa. Ce a făcut compania pentru a face acest lucru posibil?

Omar Arnaout: Strategia noastră din ultimii ani nu s-a schimbat şi obiectivul nostru este să oferim clienţilor noştri cele mai bune servicii din toate punctele de vedere. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că suntem prima alegere pentru fiecare investitor care ar dori să ia investiţiile în propriile sale mâini, indiferent de aversiunea sau apetitul faţă de risc. Ne concentrăm nu numai pe servicii produse în sine, cât şi pe toate celelalte aspecte legate de procesul investiţional, de la furnizarea de tehnologii de investiţii de top până la cele mai bune actualizări şi analize de piaţă, materiale educaţionale pentru toate nivelurile de experienţă şi multe altele. Este crucial pentru noi să ne asigurăm că toţi clienţii noştri primesc cât mai multă valoare adăugată, ceea ce îi poate sprijini în luarea celor mai bune decizii de investiţii.

Reporter:Chiar dacă al treilea trimestru a fost alcătuit din luni de vacanţă, se pare că Grupul XTB a fost foarte ocupat în ceea ce priveşte iniţiativele de marketing. Aţi putea să detaliaţi acest lucru?

Omar Arnaout: Perioada de vară a a fost o perioadă foarte activă pentru noi toţi la XTB, cu un volum foarte mare de muncă în direcţia a două mari obiective. Primul a fost pregătirea pentru campania noastră de branding cu noul brand ambasador, Jose Mourinho, care este unul dintre cei mai buni manageri de fotbal din istoria sportului, şi suntem foarte încântaţi să începem această cooperare cu cineva care personifică multe dintre lucrurile pe care am vrea să le realizăm în viaţa noastră. În plus, odată cu începutul campaniei noastre de branding, am lansat noua noastră ofertă de acţiuni, oferind clienţilor noştri posibilitatea de a investi în acţiuni şi ETF-uri cu deţinere fără comision până la un rulaj lunar de 100 000 Euro. Suntem foarte încântaţi de începutul acestei oferte şi unul dintre obiectivele noastre în acest moment nu este doar să fim lideri în industria CFD, ci şi să devenim unul dintre liderii din industria bursieră.

Reporter:După doi ani, XTB a revenit la conceptul de a avea un brand ambasador. Care este obiectivul campaniei "Fii ca Jose"?

Omar Arnaout: În trecut, am lucrat cu echipa F1 McLaren Mercedes şi Mads Mikkelsen, iar la începutul anului 2020 am decis că am dori să începem un parteneriat cu Jose Mourinho ca noul nostru brand ambasador. Obiectivul nostru din ultimii ani nu s-a schimbat şi în continuare este acela de a deveni unul dintre liderii industriei din întreaga lume şi suntem încrezători că parteneriatul nostru cu Jose Mourinho ne poate ajuta să ne consolidăm numele de marcă la nivel global şi să ne atingem obiectivul.

Reporter:XTB subliniază accentul său puternic pe diversificarea veniturilor pe segmente. Cum performează divizia instituţională X Open Hub?

Omar Arnaout: X Open Hub este entitatea din grupul XTB care se ocupă de clienţii instituţionali, mai degrabă decât de clienţii de retail, şi care oferă partenerilor lichiditate şi tehnologie. În 2020, X Open Hub a generat peste 15% din veniturile companiei şi suntem bucuroşi să vedem cum s-a dezvoltat această ramură a business-ului noastre de-a lungul anilor.

Reporter:XTB creşte, de asemenea, ca număr. Aţi ajuns recent cel de-al 500-lea angajat. Care sunt domeniile activităţii dumneavoastră de business care necesită resurse umane noi?

Omar Arnaout: XTB a crescut rapid ca număr de angajaţi de-a lungul anilor şi de la o companie financiară am evoluat într-un fintech, permiţându-ne să creştem semnificativ într-un ritm mai rapid. În acest moment, datorită acestei direcţii de dezvoltare, cea mai mare creştere a ocupării forţei de muncă se află în departamentul nostru IT, dar, de asemenea, putem observa o creştere foarte dinamică a echipei noastre de asistenţă pentru clienţi, permiţându-ne nu numai să îmbarcăm un număr mai mare de clienţi, ci şi să ne asigurăm că toţi clienţii noştri primesc asistenţă de cea mai bună calitate.

Reporter:Care sunt planurile actuale în ceea ce priveşte extinderea geografică a XTB?

Omar Arnaout: În acest moment aşteptăm să primim o licenţă în Republica Africa de Sud şi într-o ţară asiatică al cărei nume nu aş dori să îl dezvălui în acest moment. După succesul pe care l-am obţinut atât în Europa cât şi în America de Sud, suntem foarte încântaţi să începem să activăm pe două noi continente şi suntem încrezători că acest lucru ne va ajuta să devenim unul dintre liderii mondiali ai industriei.

Reporter:Se spune că Unu este un Exemplu, Doi este o Coincidenţă, Trei este un Trend; care este planul XTB pentru al patrulea trimestru al anului 2020 pentru a creşte profitul şi veniturile?

Omar Arnaout: Planurile noastre nu s-au schimbat de la începutul anului şi, din perspectiva business-ului, am dori să deschidem între 25.000 şi 30.000 de conturi noi în al patrulea trimestru. Suntem încrezători că acest lucru este posibil, mai ales după introducerea noii noastre oferte de comision 0 pentru acţiunile şi ETF-urile cu deţinere, care atrage deja multă atenţie atât din partea clienţilor noi, cât şi a clienţilor deja existenţi. Trebuie să ne asigurăm că vom continua să oferim clienţilor noştri servicii şi produse de cea mai bună calitate pentru a ne asigura că îndeplinim cerinţele tot mai mari ale investitorului modern.

Reporter:Mulţumesc!