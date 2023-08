Sipex a înregistrat o creştere de 5,5% a cifrei de afaceri în primul semestru din 2023

SIPEX a înregistrat o cifră de afaceri de 145 milioane de lei, o creştere de 5,5% comparativ cu perioada similară din 2022, susţinută de creşterea vânzărilor în canalul B2B cu mai mult de 30%.

Irinel Gheorghe, CEO SIPEX: "Am continuat consolidarea segmentului B2B a cărei pondere în cifra de afaceri este de peste 40% şi am înregistrat un avans al numărului de clienţi deserviţi. În aceeaşi direcţie am încheiat parteneriate pentru creşterea gamei de produse distribuite prin cele 12 centre logistice pe care le deţinem la nivel naţional. Ne-am adaptat la contextul de piaţă şi am înregistrat cel mai bun semestru din punct de vedere al cifrei de afaceri pentru companie din ultimii trei ani, deservind peste 2.900 clienţi şi meţinându-ne traiectoria de companie profitabilă an de an. Ne aşteptăm să continuăm trendul ascendent şi pentru trimestrul III estimăm rezultate mai mari faţă de acceaşi perioadă a anului trecut."

Creşterea afacerilor SIPEX a fost susţinută de un management atent al stocurilor, previzionarea precisă a vânzărilor, precum şi gestionarea atentă a cheltuielilor.

Profitul net realizat a fost de 3,32 milioane de lei, o scădere faţă de primul semestru din 2022, ca urmare a creşterii cheltuilelilor de exploatare, în special cheltuielile privind mărfurile. Raportat la primul trimestru din 2023, profitul net a înregistrat o creştere semnificativă în trimestrul doi, în contextul creşterii volumului de vânzări.

Raportat la specificul activităţii SIPEX, principala categorie de cheltuieli (84% din totalul cheltuielilor de exploatare) o reprezintă cheltuielile privind mărfurile care au crescut în primele şase luni din 2023 cu 14%.

Compania operează cu un model de afaceri integrat, organizat în 3 linii de afaceri: vânzare şi distribuţie de materiale şi finisaje pentru construcţii, prestări servicii (consultanţă tehnică) şi vânzare de produse finite colorate.