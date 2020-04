Societatea alandala şi duşmanii ei...!

Societatea alandala are cam de toate, dar nu este în stare să folosească nimic cu folos. Societatea alandala are resurse naturale, umane, materiale, financiare, dar risipa, prostia, prostia cu ştaif şi prostia tîmpă, ca să nu mai vorbesc despre tupeu, corupţie, necumpătare şi dezmăţ, le iroseşte sistematic, nefiind în stare să aloce decît o infimă parte pentru traiul de supravieţuire, adică de pe o zi pe alta, şi aproape nimic pentru infrastructură, cercetare, învăţămînt de performanţă, cultură şi spiritualitate, într-un cuvînt dezvoltare.

Economia societăţii alandala poate fi modelată în fel şi chip. Modelul nu contează, ci rezultatul. Iar rezultatul este mereu acelaşi: societatea alandala nu îşi poate produce nici măcar bunurile şi serviciile minimale de care are nevoie, iar pentru cele pe care le produce, totuşi, consumă mult mai mult decît valoarea lor de piaţă. În consecinţă, cheltuie întotdeauna mult mai mult decît este în stare să producă. Adică îşi canibalizează viitorul. În societăţile alandala avansate, nici măcar cheltuielile curente cu salariile angajaţilor statului şi pensiile nu pot fi acoperite din veniturile bugetare proprii, împrumutul, lună de lună şi an de an, fiind singura sursă de acoperire a necesarului. În societatea alandala, termenul împrumut, cînd actul este săvîrşit de guvern, este abrogat, fiind înlocuit cu expresia mustind de farmecul inefabil al vorbăriei economicoide: "guvernul a atras de la bănci suma X". Singurul parametru de creştere în economia societăţii alandala este cel al valorii, atît absolute cît şi relative, a împrumuturilor care "susţin" şandramaua. Cea a statului propriu-zis cît şi cea a "afacerilor" sale.

Relaţiile sociale în societatea alandala sunt cel mai adesea... alandala. Salariile şi veniturile nu au nici o legătură cu contribuţia activităţii la dezvoltare sau susţinerea de fapt a existenţei sociale; prestigiul social, nimic de a face cu munca ori valoarea socială probată prin activitate şi rezultate; ierarhiile sociale paralele abundă, iar criteriile constituirii lor sunt nu doar eterogene, ci şi contradictorii; potenţialul psihologic de conflictualitate este hipertrofiat, iar gradul de conflictualitate materializată mult peste criteriile de optim social; cooperarea este cel mult o corvoadă impusă de vetuste reguli instituţionale, de care fiecare luptă din greu să se debaraseze de fiecare şi de oricare dată cînd are ocazia. În societatea alandala totul şi toate sunt relative, mai relative decît spaţiul şi timpul în ecuaţiile teoriei relativităţii extinse a lui Einstein. De la valorile morale, la valoarea banilor şi de la valoarea umană intrinsecă la valoarea aseturilor unei afaceri, totul este relativ, depinde de cine şi cu ce etalon măsoară. Şi, fiecare măsoară după cum îl duce capul şi după cum îi vine mai bine lui, la socoteală.

Pentru ca să îşi perpetueze mecanismele şi soluţiile de existenţă, societatea alandala are nevoie de o guvernare alandala. Guvernarea alandala, prin definiţie, nu are obiective, iar dacă mai "emană" pe ici pe colo cîte unul, este radical incapabilă să-l atingă, oricare ar fi acela. Guvernarea alandala nu are niciodată politici. Pe bună dreptate, dacă nu ai obiective, la ce ar putea folosi politicile?!!! Guvernarea alandala nu are nici proiecte, decît pe hîrtie iar, cînd este să le transforme în realitate, rămîne la stadiul "studii de fezabilitate" sau "şantier permanent". Vezi bucăţica de linie metrou Drumul Taberei care trebuia să fie gata în trei ani şi nici după 9 nu se ştie cînd şi dacă va fi vreodată exploatată, sau celebra cale de transport Aeroport Otopeni-Bucureşti (15km!!!) de care se vorbeşte de douăzeci de ani şi nu e decît...vag... începută! Asta, aşa, ca să mă leg doar de mărunţişuri! Guvernarea alandala are ca principiu intern de organizare principiul alandala. El poate fi operaţionalizat de un număr oricît de mare de sintagme de tipul: nu ştie stînga ce face dreapta; una zicem, alta facem; azi zicem aşa, mîine pe dos; una vorbim, başaca ne înţelegem; decît mult şi fără rost, mai bine puţin şi prost; n-aţi-o frîntă că ţi-am dres-o; trei elefanţi se legănau pe o pînză de păianjen... şi aşa mai departe. Dacă ar fi lăsată în banii ei, societatea alandala nu s-ar sinchisi niciodată de nimic şi nu ar face nici cel mai mic consum de efort ca să se schimbe. Ca orice societate, aproape perfectă, societatea alandala are şi ea, duşmanii ei.

În cazul nostru, el se numeşte "virus". O bucăţică de ADN care umblă vraişte de colo colo şi, ca să se reproducă, are nevoie să se aciueze într-o structură celulară care ştie şi poate să copieze, multiplice, lanţurile tip ADN. După care, iese iar la plimbare şi îşi caută alte gazde, temporare. Şi toate ar fi cum ar mai fi, dacă în procesul acesta, altfel natural, nu ar destructura grav funcţionalitatea "gazdei", mergînd uneori pînă la distrugerea ei.

Întrebarea este: de ce ar fi toate acestea un factor de agresiune atît de masiv pentru societatea alandala, încît este nevoie să scoţi armata pe străzi, să o pui să ia sub control spitalele, să interzici circulaţia şi contactele sociale, să pui pe butuci o bună parte din economia şi aşa slăbănoagă şi răpciugoasă, să faci imense cheltuieli bugetare suplimentare, să trimiţi în şomaj tehnic angajaţii statului, să opreşti călătoriile interne şi internaţionale... etc? Răspunsul este cît se poate de banal: virusul este un sistem organizat, cu obiective, politici şi strategii de implementare nu doar clare, ci supraperformante, cu foarte ridicat randament funcţional, cu capacitatea masivă nu doar de supravieţuire, ci de activă şi creativă dezvoltare. Tuturor acestor "arme" societatea alandala nu are ce să le opună, decît măsuri şi acţiuni, alandala!

Bun venit în România, o bucăţică infimă din teritoriul vast al post-modernei "civilizaţii alandala" de secol XXI, marcată fatal de idealul prosperităţii din risipă şi distrugere, al guvernării de pradă, respectiv, de reducerea absurdă a performanţei sociale la dezvoltarea tehnologică!