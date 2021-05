SUPLIMENT IC&T"Privim pandemia ca pe un catalizator pentru o transformare digitală masivă şi ireversibilă în toate ariile"

Reporter: Piaţa de IT&C nu a avut probleme în timpul pandemiei, ci din contră. Cum apreciaţi evoluţia acesteia în ultimul an?

Iulian Antonovici: Piaţa de IT&C a fost una dintre puţinele care au reuşit să evolueze, într-adevăr, şi sunt doi factori care au influenţat enorm această evoluţie. În primul rând, faptul că vorbim de o industrie foarte dinamică, care a fost capabilă şi a avut mijloacele pentru a se dezvolta. Pentru a-şi continua munca, cei mai mulţi dintre colegii noştri au nevoie de un laptop şi de o conexiune stabilă la internet. Din fericire, România are printre cele mai bune infrastructuri de access la internet din Europa. Totuşi, nu trebuie minimizat impactul pe care l-a avut trecerea la un regim de muncă de la distanţă asupra colegilor nostri. Într-o oarecare măsură îi putem considera norocoşi pe cei care lucrează în această industrie pentru că îşi pot continua activitatea de oriunde din lume. Lipsa interacţiunii umane şi impactul nefast al acestui fenomen nu trebuie însă ignorate. Tocmai de aceea, în Endava încercăm să fim constant alături de oamenii noştri, să comunicăm deschis şi transparent cu ei şi să le oferim programe care să compenseze cât de cât lipsurile din această perioadă. În al doilea rând, pandemia ne-a apropiat şi mai mult de clienţii noştri, pentru că trecem împreună prin aceleaşi schimbări generate de COVID-19. Cu toţii am fost în carantină, ne-am dorit să creem un mediu sigur pentru noi şi familiile noastre. Împreună am experimentat cum piaţa s-a schimbat în mod accelerat spre nevoia de mai multa digitalizare. Această nevoie acută de digitalizare a influentat piata IT&C în mod pozitiv în timpul pandemiei. Am început proiecte noi sau noi funcţionalităţi la proiectele la care lucram deja. Spre exemplu, în Endava Iaşi, am adus în ultimele luni proiecte din arii foarte diverse - de la zona medicală, la comunicaţii sau servicii financiare. Am avut idei noi adaptate pandemiei cum ar fi cea cu puburi virtuale pentru un mare producător de bere, prima prezenţă virtuală la Târgul Auto de la Geneva pentru un mare producător auto, şi multe alte soluţi de acest tip ca răspuns la vremurile pe care le trăim. Ca să concluzionez, aş spune că 2020 a fost un an deosebit şi pentru industria IT&C. Am pornit la începutul anului cu planuri mari, a urmat un moment de cotitură în martie 2020, pe parcursul căruia am reuşit să rămânem lângă clienţii noştri, să îi ajutăm să-şi adapteze strategia digitală, să îşi reprioritizeze programele, proiectele si bugetele. Industria şi-a revenit rapid şi, începând din iulie şi august 2020, a înregistrat o creştere explozivă, pe fondul unei cereri de servicii IT mai mare decât înainte de pandemie.

Reporter: Ne puteţi spune care sunt oportunităţile şi dezavantajele aduse de pandemie pentru sectorul IT?

Iulian Antonovici: Începând cu a doua jumătate a lui 2020, observăm o dinamică extraordinară când vorbim de profesioniştii din IT. Dacă aceştia erau legaţi fizic înainte de un anumit oraş, acum ei pot lucra de oriunde, ceea ce ne-a determinat şi pe noi să ne lărgim orizonturile de căutare şi în alte oraşe din regiunea noastră faţă de cele în care avem deja birouri. Noi privim pandemia ca pe un catalizator pentru o transformare digitală masivă şi ireversibilă în toate ariile de activitate. Pentru Endava transformările acestea au adus noi proiecte şi relaţii profesionale cu oameni fantastici, din întreaga lume. Nu mai suntem atât de legaţi de locaţii fizice şi suntem siguri că acest lucru va deschide noi oportunităţi pentru noi şi clienţii noştri.Vorbind despre dezavantaje, cu siguranţă cel mai mare dezavantaj este că am pierdut acea interacţiune faţă în faţă. Birourile noastre sunt aranjate ca spaţii deschise, astfel încât să permită o interacţiune rapidă între oameni şi echipe. Adaptarea aceasta cred că va mai cere timp. Încă de la începutul pandemiei, am configurat canale de comunicare cât mai uşor de folosit, astfel încât toată lumea să ne poată contacta rapid şi să fie la curent cu ceea ce se întâmplă la nivel de locaţie. Regulat, organizăm All Hands meetings, la care sunt invitaţi toţi colegii. Îi invităm să ne adreseze întrebări despre orice nelămurire sau curiozitate, iar echipa de Leadership răspunde live la acestea. Încercăm să venim cu precizări pentru orice aspect, fie legat de proiecte, noi oportunităţi, detalii administrative, etc. Mai mult, ca răspuns la schimbarea modului de lucru, am implementat un program de echilibru al work life balance, denumit Endava Wellbeing. Acest program este structurat pe patru piloni: Mind, Body, Community & Home. Venim în sprijinul angajaţilor cu workshop-uri, sessiuni şi masterclass-uri din domenii foarte diverse, de la sesiuni cu psihologi despre gestionarea emoţiilor, cum să-şi contruiască un mod de gândire pozitiv, la întâlniri cu experţi în nutriţie, antrenori, etc.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre modificările raportului cerere/ ofertă în ultimele 12 luni?

Iulian Antonovici: Cererea a cres­cut enorm în ultimele 12 luni şi va continua să crească. Tocmai de aceea, consider că actualii jucători exis­tenţi din piaţă vor continua să creas­că şi vor veni alţii noi. La nivelul României, avem în acest moment un număr mare de profesionişti IT, şi, paradoxal, un deficit de aproximativ 15.000 de profesionişti. Perspectivele de creştere pentru piaţa de IT sunt foarte optimiste şi ţine de noi toţi cei implicaţi în domeniul IT să ajutăm cu creşterea noilor talente. În Endava avem in fiecare an programe pentru juniori prin care oferim noi locuride munca pentru 50-60 de absolvenţi IT sau persoane la început de cariera. Programul de internship se organizează o dată pe an, sincronizat cu perioada de practică a anului. Avem si nişte boot camps, programe scurte de formare pe tot parcursul anului şi atingem zone foarte diverse, de la Full Stack Development, la Applications Management, DevOps, Automation Testing, Digital Design, 3D Design şi multe altele.

Reporter: Cum apreciaţi că a decurs digitalizarea "forţată" şi care ar fi deciziile ce ar trebui luate la nivelul autorităţilor pentru dezvoltarea ţării noastre din acest punct de vedere, reducând, astfel, decalajele faţă de statele din UE?

Iulian Antonovici: România are un potenţial imens pentru digitalizare - avem infrastructura necesară, iar capacitatea de învăţare şi adaptare a profesioniştilor IT din ţara noastră este enormă. Vedem acest lucru în fiecare zi la angajaţii noştri.Totuşi, pentru a vorbi de digitalizare în toate domeniile, nu putem face referire doar la sectorul de IT&C şi de oamenii care lucrează aici. Digitalizarea este un proces îndelungat şi deşi pandemia a accelerat acest proces, nu ne putem aştepta să vedem rezultate imediat. Pentru a reduce decalajele, este esenţial ca mediul privat să fie implicat mai puternic în acest proces de digitalizare. Nu este suficient doar să susţinem profesioniştii IT încă de pe băncile facultăţii prin diverse programe de practică, oportunităţi de învăţare şi conştientizare a impactului pe care aceştia îl pot aduce. E nevoie de mecanismele prin care aceştia să sprijine industria să crească mai departe şi să încerce să sprijine şi comunitatea să adere la soluţiile din zona tech.

Reporter: Ce provocări întâmpinaţi şi ce rezolvări vedeţi pentru soluţionarea acestora?

Iulian Antonovici: Cu siguranţă, cele mai multe provocări au apărut pe parcursul ultimului an şi s-au referit la transferarea tuturor operaţiunilor şi echipelor în mediul virtual. Endava este o companie nativ digitală, angajaţii noştri sunt obişnuiţi să lucreze în mediul online, alături de colegi din toată lumea, dar niciodată nu am avut o schimbare de o asemenea anvergură. Ceea ce cred că au pierdut foarte multe dintre companii, a fost grija pentru cultura organizaţională. Din prima zi în care am început să lucrăm de acasă, am încercat să-i facem pe oameni să se simtă în continuare parte din această cultură. Am lansat în online programul de wellbeing, am lansat mai multe cercetări pentru a verifica ce nevoi au oamenii noştri, cum se simt. Am încercat să rezolvăm problemele punctuale cum ar fi lipsa unei dotări corespunzătoare lăsând oamenii să-şi ia acasă ce au avut nevoie - monitoare, scaune etc., dar şi problemele profunde, cum ar fi lipsa interacţiunii umane. Avem echipe întregi care s-au format în perioada pandemiei şi care poate nu se cunosc încă faţă în faţă. Avem foarte mulţi colegi care ni s-au alăturat în această perioadă şi care nu mai beneficiază de acea perioadă de acomodare la noul mediu de lucru şi la noua echipa. Am încercat să compensăm aceste situaţii şi să le oferim experienţe inedite chiar şi în online. Sub nicio formă nu dorim să lăsăm sentimentul de apartenenţă la cultura noastră organizaţională să dispară.

Reporter: Cum apreciaţi cadrul legislativ din domeniu şi măsurile adoptate de autorităţi pentru susţinerea mediului de afaceri în pandemie?

Iulian Antonovici: Endava are şapte birouri în România, suntem prezenţi aici de peste 10 ani, deci putem spune că ne-am adaptat cu succes cadrului legislativ din ţara noastră, care ne-a permis să creştem constant de la înfiinţare pana in prezent. Măsurile luate de guvern în perioada pandemiei nu ne-au influenţat extrordinar, dar probabil au fost utile pentru companiile aflate la început de drum sau cele în dificultate.

Reporter: Aţi avut proiecte care au suferit modificări în contextul noii crize?

Iulian Antonovici: Iniţial, unii clienţi de-ai noştri au suferit un şoc la debutul pandemiei, lucru care s-a răsfrânt şi asupra noastră. Consider însă că am reuşit să-i ajutăm în toată aceasta perioadă, şi împreună cu marea majoritate a partenerilor noştri ne-am adaptat rapid la situaţie şi suntem acum optimişti legat de viitor.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în 2020?

Iulian Antonovici: Cele mai recente cifre pe care vi le pot oferi în acest moment sunt veniturile de 647,7 milioane lei pe care Endava România le-a raportat în anul financiar care s-a încheiat pe 31 decembrie 2019, în creştere cu 29% comparativ cu anul anterior.

Reporter: Cum depăşiţi problemele legate de forţa de muncă? Cum se desfaşoară activitatea în compania dumneavoastră?

Iulian Antonovici: La acest moment, aproape toţi angajaţii noştri lucrează de acasă. Aşa cum am menţionat anterior, suntem extraordinar de mândri de modul în care oamenii s-au adaptat la această realitate şi de modul în care au continuat să-şi îndeplinească rolurile cu professionalism. Am redefinit ce înseamnă "activitate curentă" şi sunt deja câteva luni de când lucrăm în acest sistem. Întâlnirile dintre echipe s-au mutat pe Microsoft Teams, comunicarea este intermediată acum, dar am reuşit să ne adaptăm.

Reporter: Studiile indică o creştere a atacurilor cibernetice, de când a început pandemia. Ce fac companiile ca să se protejeze de acestea?

Iulian Antonovici: Este adevărat că atacurile cibernetice au crescut odată cu dezvoltarea tehnologiei şi a fenomenului de telemuncă, dar, din fericire, România este pregătită să le facă faţă. Avem destule companii, atât locale, cât şi de la nivel internaţional care lucrează pentru a ne asigura siguranţa online. Endava se asigură că informaţiile clienţilor noştri sunt în conformitate cu SOC2 audit standard.Pe lângă aceasta, Endava deţine o serie de certificări la nivel internaţional din partea Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare. Vorbim aici de ISO 27001 (International Standard for The Management of Information Security), ISO 22301 (International Standard for the Management of Business Continuity) şi ISO 9001 (International Standard for Quality Management)

Reporter: Cât de pregătit este domeniul de IT&C să susţină o eventuală trecere totală la telemuncă/şcoală online?

Iulian Antonovici: Avem infrastructura necesară, instrumentele, cunoştinţele şi tot ce avem nevoie pentru a-i ajuta pe oameni să facă trecerea dinspre experienţele live spre cele din noua realitate. Cu toate astea, noi vedem mai mult un model hibrid care va fi din ce în ce mai utilizat în experienţele noastre.

Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului?

Iulian Antonovici: Cuvântul- cheie pentru această industrie va fi cu siguranţă "creştere". În fiecare zi, ne îndreptăm spre o lume tot mai tehnologizată, iar serviciile oferite de piaţa IT&C vor fi întotdeauna la mare căutare şi întotdeauna va fi nevoie de tot mai mulţi oameni. Se vor produce schimbări, cu siguranţă. Să nu uităm cât de dinamic este domeniul despre care vorbim. Vom vedea o accelerare în conectarea diferitelor dispozitive, servicii şi sisteme automate (IoT) susţinută de utilizarea noilor generaţii de tehnologie pentru reţelele celulare fără fir. Un alt domeniu care îşi va continua trendul ascendent va fi zona de stocare si procesare în Cloud. Se lucrează foarte mult în zona de inovaţie momentan. Se lucrează cu tehnologii care până acum 10 ani, păreau de domeniul science-fiction-ului, iar trendul se va păstra. Deja avem proiecte în care se lucrează cu inteligenţa artificială, AR, VR, Machine Learning. Cine ştie, probabil că în câţiva ani, toate acestea vor fi învechite. Ce ştim sigur însă este că profesioniştii Endava pot sa conceapă şi să dezvolte sisteme informatice foarte complexe, pentru clienţi pentru care până de curând ar fi putut lucra doar dacă se relocau într-o mare metropolă din afară. Contribuţia noastră a devenit critică pentru mari companii financiare, de telecomunicaţii, media, logistică şi alte sectoare, iar oportunitatile de învăţare şi dezvoltare personală pentru aceştia vor fi din ce în ce mai mari.

Reporter: Vă mulţumim!