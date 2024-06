SUPLIMENT RETAIL În România există peste 100.000 de magazine online

Reporter: Cum vedeţi evoluţia retail-ului online din România?

Laura Sardescu: Începând cu perioada pandemică şi post pandemică, românii au înţeles, realmente, beneficiile comenzilor online, iar e-tailul a cunoscut o creştere semnificativă. Ca un exemplu, în România există peste 100.000 de magazine online, iar acest lucru ne bucură şi ne responsabilizează - cu cât competiţia este mai acerbă, cu atât companiile sunt mai motivate să evolueze, pentru a rămâne pe piaţă.

Specific, în ceea ce priveşte domeniul sanitar, am observat o creştere semnificativă, reflectând tendinţele generale din comerţul electronic home & deco. Chiar dacă nu există o evaluare exactă a impactului său în cadrul pieţei de e-tail, este clar că segmentul a înregistrat o creştere constantă, susţinută atât de ritmul rapid de adoptare a tehnologiilor noi, cât şi de obiceiurile de cumpărare deja formate ale consumatorilor.

Reporter: Care consideraţi că sunt provocările şi oportunităţile Inteligenţei Artificiale pentru retail-ul online?

Laura Sardescu: AI este o tehnologie cu o dezvoltare incredibil de rapidă. Ca orice tehnologie, este foarte important să fie abordată şi integrată strategic în contextul de business. Dacă integrarea se face forţat, nemediat şi fără un plan pe termen lung, atunci riscul este ca operaţiunile din cadrul companiei să devină haotice.

În acelaşi timp, entuziasmul excesiv poate duce şi la o abordare superficială a operaţiunilor. Din dorinţa de a delega cât mai multe acţiuni către AI, există posibilitatea să nu mai fie acordată atenţie către detalii, diferenţiatori şi informaţie relevantă. De exemplu, dacă toate magazinele online ar genera acelaşi tip de conţinut cu ajutorul AI, s-ar pierde originalitatea, s-ar rata oportunităţi de comunicare şi de relaţionare.

Reporter: Aveţi o strategie pentru utilizarea AI în activitatea dumneavoastră?

Laura Sardescu: Am optat încă de când a început hype-ul pentru o abordare etapizată, pe departamente. Astfel, încercăm să ne asigurăm că planificarea este complexă, detaliată şi susţinută pe termen lung. Întâi am delegat operaţiuni minore către AI, dar care treceau imediat şi prin filtrul uman ca să ne asigurăm că este la standardele interne de implementare şi am dezvoltat încet, încet. Ştiu că tentaţia este să facem cât mai multe într-un timp foarte scurt, mai ales că tehnologia evoluează la propriu în fiecare oră. Optăm, însă, pentru etapizare - implementare pe câteva procese, verificare umană, scalare.

Reporter: Cum se împletesc cele două tipuri de retail - online si offline -, pe segmentul de sanitare?

Laura Sardescu: Credem cu tărie că, într-un viitor cât mai apropiat, online-ul şi offline-ul vor ajunge să se completeze perfect, oferind o experienţă omnichannel ideală pentru consumatori. Nu le vom mai privi şi aborda segregat, ci ca pe o experienţă de cumpărare integrată, care convieţuieşte armonios. Un exemplu concret este evoluţia noastră. Anul trecut am făcut tranziţia din online spre offline. Deşi majoritatea afacerilor din această nişă încep cu un spaţiu fizic şi apoi se extind în comerţul electronic, noi am ales să urmăm un traseu diferit. Am început online, în 2014, şi am făcut pasul spre offline în 2023, cu un showroom în Bucureşti. Însă, atenţie, nu ne-am dorit un spaţiu de vânzare, ci unul de inspiraţie, informare, cunoaştere, care completează experienţa de achiziţie. Această decizie reflectă viziunea noastră de retail omnichannel, care facilitează o experienţă unică pentru clienţi.

Reporter: Cum caracterizaţi cererea din ultima perioadă şi care sunt tendinţele din domeniu?

Laura Sardescu: În ultima perioadă, am observat o creştere semnificativă a interesului pentru produse de calitate superioară. Deoarece baia este o cameră amenajată foarte rar, consumatorii sunt dis­puşi să investească mai mult pentru a asigura durabilitatea şi calitatea pe termen lung. Această tendinţă reflectă un apetit crescut pentru produse premium, care oferă atât funcţionalitate, cât şi estetică de înaltă clasă.

Un alt trend important este preocuparea crescută pentru igienă. Consumatorii pun din ce în ce mai mult accent pe sistemele şi tehnologiile care menţin curăţenia în baie şi reduc numărul de microbi. Acest interes este alimentat de inovaţiile tehnologice care facilitează menţinerea unui mediu sanitar. De exemplu, unul dintre cele mai vândute produse ale noastre este un vas de toaletă cu proprietăţi de auto-curăţare, care subliniază tendinţa globală. Această schimbare în comportamentul de cumpărare indică o maturizare a pieţei, unde calitatea şi igiena devin criterii esenţiale în procesul de achiziţie.

Reporter: Care este profilul cumpărătorului Neakaisa.ro?

Laura Sardescu: Profilul cumpărătorului Neakaisa.ro este variat. Adresăm unui public ţintă cu interese în domeniul designului interior şi amenajării locuinţei, de la pasionaţi de design interior, arhitecţi şi designeri profesionişti, la persoane care au nevoie de obiecte sanitare pentru amenajarea băii şi pentru decorarea casei. Aşa că listăm o gamă variată de produse, de la obiecte pentru un design excentric până la minimalism. Lucrăm cu producători variaţi pentru a oferi opţiuni complexe şi diversificate pentru orice preferinţe de amenajare sau proiecte de design interior. În plus, pentru că am identificat o nevoie reală pe piaţa locală pentru produse cu design deosebit, preţuri echilibrate şi calitate peste medie, am decis să creăm un brand propriu de produse sanitare. Inspirată din mitologia nordică, gama Rune cuprinde lavoare, vase de toaletă, bideuri, căzi freestanding, rigole şi ventile, urmând să fie completată şi cu paravane de duş walk-in şi alte verticale în timp. Pe lângă atributele de design, care includ dimensiuni populare pentru băile din Româ­nia şi forme cât mai ergonomice pentru eficientizarea spaţiului, noua gamă este concepută ţinând cont şi de calitatea şi durabilitatea produselor. Revenind la profilul consumatorilor, noi avem beneficiul unor utilizatorii informaţi, maturi, care ştiu ce fel de produse îşi doresc sau ştiu să ceară consultanţă specializată echipei Neakaisa.ro, iar aceste lucruri eficientizează mult procesul de vânzare.

Reporter: Ce investiţii fac magazinele online pentru a-şi mări cota de piaţă şi pentru a ţine pasul cu digitalizarea şi tehnologia?

Laura Sardescu: Este important de subliniat faptul ca mediul de business continuă să fie unul imprevizibil, iar e-commerce-ul este o piaţă puternic concurenţială, care începe să fie penetrată inclusiv de jucători străini. Aşa că strategia matură pe termen lung, cel puţin pentru noi, este să rămânem relevanţi, să oferim o experienţă de cumpărare excelentă şi să creştem sustenabil.

Investiţiile noastre merg spre digitalizarea şi automatizarea proceselor interne, formarea şi dezvoltarea angajaţilor, rafinarea experienţei omnichannel oferite clienţilor noştri, consolidarea relaţiei cu comunitatea locală de arhitecţi şi designeri, respectiv extinderea şi diversificarea portofoliului de produse, iar cel mai recent exemplu este lansarea Rune, care a însemnat o investiţie totală de 150.000 euro, de la crearea brandului, până la selecţia, producţia şi listarea produselor. Şi o altă linie de investiţii, extrem de importantă, pe care o prioritizăm indiferent de natura presiunilor pe buget, este cea de marketing. Acum avem acces la o varietate de canale de comunicare şi promovare, iar deciziile noastre de investiţie în aceste canale sunt fondate pe analize detaliate. În plus, valorificăm feedback-ul clienţilor, dezvoltăm conţinut de calitate şi ne îmbunătăţim constant site-ul pentru a asigura o experienţă de cumpărare excelentă. Şi începând cu 2023, ne-am extins în offline, showroom-ul devenind foarte rapid un canal de comunicare şi de vânzare eficient.

Reporter: Cum aţi încheiat anul 2023 şi care sunt estimările pentru 2024?

Laura Sardescu: Am încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 6,2 milioane euro, în creştere cu aproximativ 10% faţă de 2022. Principalul motor de creştere pentru business a fost deschiderea showroom-ului din Bucureşti, în luna mai a anului trecut. În puţin peste 6 luni de la lansare, acesta a generat un plus de 10% al vânzărilor totale. În acelaşi timp, şi decizia noastră de a diversifica gama de produse a avut un impact direct la nivel de vânzări, alături de cererea mai mare din zona de arhitecţi. Pentru anul curent, avem în plan o creştere organică, de 10%, şi ne vom concentra pe trei elemente cheie - digitalizarea şi automatizarea proceselor interne pentru a creşte eficienţa şi organizarea de training-uri, workshop-uri şi alte iniţiative de învăţare pentru formarea continuă a angajaţilor.

Reporter: Care sunt problemele pe care le întâmpinaţi şi ce măsuri consideraţi că ar fi nevoie să fie luate în domeniu?

Laura Sardescu: Au existat o serie de provocări în ultimii doi ani, inclusiv o scădere generală în sectorul imobiliar şi de construcţii, care a afectat direct cererea. De asemenea, ne-am confruntat cu provocări legate de lanţurile de aprovizionare şi de creşterea costurilor materialelor şi a transportului, însă am reuşit să găsim soluţii rapide, astfel încât experienţa cumpărătorilor să nu fie afectată. Pentru a face faţă acestor provocări, considerăm că este necesară o adaptare agilă şi eficientă la noile condiţii de piaţă, precum şi o concentrare suplimentară pe inovare şi eficienţă operaţională. Este important să ne consolidăm relaţiile cu partenerii şi să fim proactivi în identificarea şi implementarea soluţiilor care să răspundă nevoilor şi schimbărilor din industrie.

Reporter: Mulţumesc!