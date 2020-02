Echipa de Fed Cup a ţării noastre se va prezenta la meciul cu Rusia, din Grupa Mondială, fără principalele jucătoare, în frunte cu numărul doi mondial, Simona Halep. Situaţia nu este una fericită pentru căpitanul nejucător al echipei, Florin Segărceanu. Simona Halep, Irina Begu şi Monica Niculescu au renunţat la convocare pentru a se concentra pe turneele WTA în vederea calificării la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Mihaela Buzărnescu este accidentată, iar Sorana Cârstea a renunţat de mai mult timp să mai joace pentru echipa tricoloră.

Segărceanu admite că echipa noastră nu este favorită în meciul cu Rusia de la Cluj-Napoca, dar a precizat că acest lucru poate fi un plus pentru componentele selecţionatei noastre, pentru că nu vor simţi presiunea partidei: "Personal nu cred că va fi o presiune în plus. Eu simt o atmosferă bună, ele sunt foarte pozitive. La antrenamente se pregătesc bine, îşi doresc foarte mult să joace, să arate şi cred că nu au de ce să simtă presiune. Să fim sinceri, calculul hârtiei arată că echipa noastră nu e favorită cu Rusia. Iar eu cred că ăsta e un plus pentru ele. Toată lumea îşi doreşte să fie în echipa naţională, iar acum a venit momentul lor şi au ce să arate. Cu ajutorul publicului sunt convins că vor da absolut totul şi noi chiar ne dorim şi sperăm la o victorie".

Segărceanu a menţionat că a fost simplu să alcătuiască echipa în absenţa jucătoarelor Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu şi Mihaela Buzărnescu: "Nu a fost greu să formez echipa, a fost chiar foarte uşor. Este bine că avem multe jucătoare cu experienţă internaţională, cu clasament, aşa că totul a venit natural. Oarecum în ordinea clasamentului le-am ales pe cele mai bune şi din punctul ăsta de vedere mă bucur foarte mult. Şi constat că atmosfera este foarte bună. Am văzut o postare pe Instagram, am văzut că Simona Halep a spus că este alături de echipă. De altfel, Simona mi-a transmis un mesaj acum o săptămână în care ne-a urat succes şi multă baftă. Ştiu că Mihaela Buzărnescu intenţionează să vină aici şi să fie alături de noi. Ea a avut o intervenţie la umăr şi e într-o perioadă de recuperare. Iar de la celelalte fete nu am veşti, dar sunt convins că sunt cu gândul la noi, se uită la rezultate şi înaintea meciului vom primi şi din partea lor mesaje de încurajare". Căpitanul nejucător al Rusiei, Igor Andreev, a declarat că în Cupa Federaţiei nu contează clasamentul WTA, astfel că se aşteaptă la o întâlnire dificilă: "Nu putem vorbi de avantaje în FedCup. Clasamentul şi calculul hârtiei nu înseamnă mare lucru în FedCup şi în Cupa Davis. Sunt evenimente diferite, în care jucătorii evoluează în faţa propriilor suporteri. Ne aşteptăm la o întâlnire foarte dificilă, trebuie să fim sută la sută pentru a câştiga. Trebuie doar să ne concentrăm, să ne pregătim bine şi să fim gata pentru primul meci. Unii spun că actualul format al FedCup este bun, altora nu le place. Eu cred că e o competiţie interesantă, într-o săptămână. Am experienţa Cupei Davis la Madrid şi cred că a fost bine şi merită încercat, în ficare an va deveni mai mare, aşa că abia aşteptăm şi sperăm să ne calificăm pentru turneul final de la Budapesta. Nu este dificil să lucrez cu fete, sunt persoane deosebite. Este diferit faţă de băieţi, dar îmi place să lucrez cu ele".

Rusia a efectuat modificări în echipă, în locul Svetlanei Kuzneţova şi Anastasiei Pavliucenkova fiind chemată în lot doar o jucătoare, Ana Blinkova (nr. 54 WTA). Echipa naţională de tenis a ţării noastre întâlneşte în zilele de 7 şi 8 februarie, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, selecţionata Rusiei în Grupa Mondială a Fed Cup. Meciul contează pentru calificarea la turneul final al Fed Cup de la Budapesta, din 14-19 aprilie. Întâlnirea România - Rusia de la Cluj-Napoca se va desfăşura după următorul program: vineri, 7 februarie - de la ora 16:00; sâmbătă, 8 februarie - de la ora 14:00. Florin Segărceanu, a convocat pentru partida cu Rusia următoarele jucătoare: Ana Bogdan (90 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (166 WTA), Raluca Olaru (47 WTA la dublu) şi Jaqueline Cristian (197 WTA). Jucătoarele Irina Bara, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian au fost nominalizate în premieră în lotul de Fed Cup al României. Căpitanul nejucător al Rusiei, Igor Andreev, a convocat jucătoarele Ekaterina Alexandrova, locul 28 WTA, Veronika Kudermetova, locul 38 WTA, Anna Blinkova, locul 54 WTA, Anna Kalinsskaia, locul 109 WTA. România nu a întâlnit niciodată Rusia în Fed Cup, dar a avut două confruntări cu URSS, ambele pierdute, în 1978 (0-3), la Melbourne, în sferturile Grupei Mondiale, şi în 1986 (0-3), la Praga, în turul al doilea al Grupei Mondiale.