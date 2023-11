TradeVille: Bittnet Systems, în goana după profitabilitate

Bittnet Systems SA Bucureşti a încheiat trimestrul al treilea din 2023 înregistrând din nou profit operaţional şi o creştere de peste 151% a cifrei de afaceri. Compania şi-a exprimat intenţia de a lista pe piaţa AeRO compania de cybersecurity din cadrul grupului, Fort, în primul trimestru din 2024, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Bittnet Systems este o companie de tehnologie românească înfiinţată în 2007, care se concentrează pe furnizarea de training IT şi soluţii de integrare bazate pe tehnologiile liderilor din piaţă precum Microsoft, Oracle şi Dell. Compania a continuat să investească în creşterea şi dezvoltarea competenţelor tehnice, în mod specific AWS şi Azzure, pentru a răspunde solicitărilor din partea clienţilor.

Grupul Bittnet activează în prezent pe două divizii cheie: Educaţie - constă în segmentul de training IT oferit de Bittnet, prin predarea competenţelor IT, de la cele de bază până la cele mai avansate; Tehnologie - axată pe servicii de integrare IT, oferite atât de Bittnet, cât şi de celelalte companii din grup, precum Dendrio şi Elian.

În urma operaţiunii de majorare a capitalului, finalizată în luna martie, Impetum Investments, divizia de investiţii a grupului Impetum şi fondul de growth Agista s-au alăturat acţionariatului companiei, devenind astfel cei mai mari acţionari, cu o participaţie cumulată de peste 26%. Restul acţiunilor sunt deţinute atât de persoane fizice (61,68%), cât şi de persoane juridice (11,82%).

La finalul anului 2022, grupul Bittnet era alcătuit din 15 companii grupate în diferiţi piloni de business: Software Development, Infrastructure & Cloud, Cybersecurity, Business Aplication, Tech Skills şi Soft Skills.

• INS: Industria IT&C din România - aproximativ 6,6% din PIB, în 2022

Conform datelor INS, industria IT&C din România reprezenta aproximativ 6,6% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2022, contribuind cu 1,3% la creşterea economică de 4,8% a ţării din anul precedent, pe fondul unui nivel al activităţii în creştere cu 20%. La finalul anului 2022, piaţa locală de IT&C a atins valoarea de 9 miliarde de euro, urmând ca în 2025 să ajungă la o pondere de 10% din PIB, segmentul înregistrând o rată anuală de creştere medie de 16%.

De asemenea, la nivel global, se estimează că în 2023 cheltuielile pentru sectorul IT se vor majora cu 5,5%, până la 4,600 miliarde de dolari, impulsionate în special de segmentul de software, care va marca o creştere de două cifre. Potrivit raportului Gartner, trendul pozitiv este dat de încercarea companiilor de a menţine un control eficient asupra cheltuielilor şi de a căpăta un avantaj tehnologic faţă de competitori.

Unul dintre principalele sectoare din industria IT cu o creştere semnificativă este industria de Cybersecurity, nevoia pentru securitate cibernetică crescând considerabil, în special în zona corporate. Se estimează că, până în 2025, pierderile din infracţiuni cibernetice vor atinge valoarea de 10.500 miliarde de dolari. Cel mai mare segment al pieţei este cel al serviciilor de securitate, cu un volum de piaţă estimat pentru 2023 la 188 miliarde de dolari, peste jumătate din întreg nivelul industriei.

În ceea ce priveşte evoluţia pe viitor, se preconizează că veniturile vor înregistra o rată anuală de creştere compusă (CAGR) de 9,6% pentru perioada 2023-2028. Cel mai mare impact va fi din partea SUA, care se estimează că va genera venituri de peste 68 de miliarde de dolari în 2023.

• Cifra de afaceri a Bittnet a crescut cu peste 151%

Grupul Bittnet a încheiat primele nouă luni din 2023 înregistrând o creştere solidă, de peste 151%, a cifrei de afaceri, comparativ cu aceeaşi perioada din anul 2022, ca urmare a avansului atât pe zona de servicii (+35,5% în ritm anual), cât şi din vânzarea de mărfuri (+235%). Creşterea veniturilor, combinată cu reducerea cheltuielilor administrative cu 20% ca procent din venituri, au condus la dublarea indicatorului EBITDA, până la 12,3 milioane de lei, iar profitul operaţional a revenit în teritoriu pozitiv, însumând 5,8 milioane de lei (+61,9% în ritm anual). Pentru ultimul trimestru din 2023, numărul total al proiectelor în execuţie este de peste 100 de milioane de lei venituri, având o marjă brută de 20% şi un EBITDA estimat de 9 milioane de lei.

Ca urmare a evoluţiei pozitive din punct de vedere al veniturilor, revenirea pe profit operaţional şi menţinerea unei creşteri a cheltuielilor operaţionale sub cea a veniturilor, Bittnet a încheiat primele nouă luni din 2023 cu o diminuare a pierderii brute, până la 2,06 milioane de lei, comparativ cu pierderea de 4,28 milioane de lei aferentă primelor nouă luni din 2022.

În ceea ce priveşte evoluţia celor patru piloni de business, aceştia prezintă evoluţii variate, fiecare având propriile oportunităţi şi riscuri.

- În primele nouă luni ale anului curent, cea mai bună evoluţie a fost înregistrată de divizia Cloud & Infrastructure, care a crescut de peste trei ori, profitul operaţional generat de această divizie fiind de patru ori mai mare, atingând 10 milioane de lei.

- Segmentul de training IT a fost puternic afectat de concedierile din industrie, veniturile acestui sector reducându-se cu o treime, în timp ce la nivel operaţional se înregistrează o pierdere de 4,8 milioane de lei.

- Divizia de Cybersecurity, reprezentată de Fort, are o evoluţie foarte bună, înregistrând venituri şi profit operaţional comparabile cu anul anterior (12 milioane de lei venituri şi 2,29 milioane de lei profit operaţional), în condiţiile unor transformări importante ale businessului, menite să genereze venituri recurente şi cu valoare adăugată mai mare.

- Evoluţia companiilor care alcătuiesc pilonul Platforme & Software este una mixtă, Nenos pe de-o parte înregistrând o scădere cu 25% a cifrei de afaceri, cauzată de întrega piaţă de software development, în timp ce Elian a marcat o creştere cu 50% a cifrei de afaceri, menţinând profitul la nivelul anului anterior.

• Dinamică negativă pentru acţiunea Bittnet, în 2023

Acţiunea Bittnet (BNET) a înregistrat o dinamică negativă de la începutul anului până în prezent (-15,4%), pe fondul unor tranzacţii de 20,4 milioane de lei, compania înregistrând o capitalizare bursieră de 156 de milioane de lei. În linie cu acest trend descedent se mai află şi alte companii din sectorul IT, precum Softbinator, care a marcat o dinamică negativă de 27% de la începutul anului curent.

Bittnet a anunţat că va pune un accent deosebit pe domeniul Inteligenţei Artificiale, explorând în prezent inovaţii ce pot fi integrate în procesele companiei. În acest sens, au fost extinse parteneriate strategice cu cei de la Microsoft şi Cisco, unele dintre cele mai mari şi cunoscute branduri din industria IT, pentru a include potenţialul Inteligenţei Artificiale (AI) în procesele businessului Bittnet, notează TradeVille. • Bittnet vrea să listeze Fort pe piaţa AeRO

Grupul Bittnet şi-a reiterat intenţia de a lista pe piaţa AeRO pilonul de cybersecurity, reprezentat de compania Fort.

Fort este un grup românesc de cybersecurity, alcătuit din trei companii care oferă servicii de securitate cibernetică către clienţi persoane juridice publice şi private din România. Din grupul Fort fac parte Global Resolution Experts SA, GRX Advisory SRL şi ISEC Associates SRL. Compania este condusă în prezent de Vladimir Ghiţă, care deţine şi funcţia de CEO. Printre principalele tipuri de servicii livrate se numără Consultanţă, Audit de Securitate şi Penetration Testing pentru zona de securitate cibernetică.

Fort a încheiat primele nou luni din 2023 cu o creştere de 16% a veniturilor din contractele cu clienţii, înregistrând o marja brută de 35%. Profitul opearaţional s-a menţinut la un nivel solid de 2,98 milioane de lei, în uşoară scădere ca urmare a creşterii cheltuielilor de publicitate şi de personal.

De asemenea, în contextul expansiunii internaţionale, Fort a încheiat un parteneriat strategic cu o companie de consultanţă IT din Singapore. Parteneriatul are ca obiectiv colaborarea în regim de subcontractare pentru serviciile oferite de Fort, precum şi desfăşurarea de activităţi comune de marketing şi vânzări, dezvoltând astfel proiecte comune cu valoare adăugată mare. În plus, Fort a mai încheiat un contract de furnizare soluţii de scanare şi testare continuă a vulnerabilităţilor asociate infrastructurilor IT. Contractul iniţial are o durata de şase luni, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de rezultatele obţinute. Acest demers le oferă clienţilor un abonament lunar pentru o soluţie robustă de securizare a aplicaţiilor web, însoţită de servicii specifice de configurare, mentenanţă şi răspuns la incidente de securitate.

Fort înregistrează progrese şi la nivelul proiectului de cercetare pe soluţii inovative de inteligenţă artificială, sistemul informatic reuşind să realizeze recunoaşterea automată a vehiculelor din punct de vedere al mărcii sau al modelului, precum şi estimarea unei valori a acestuia. Acest proiect de inteligenţă artificială este menit să deservească companiile din industria de asigurări.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în acţiunea Bittnet

Oportunităţi

- Semnarea unui contract de achiziţie: Bittnet a informat investitorii în data de 13 noiembrie în legătură cu semnarea contractului de achiziţie a companiei Kepler Management Systems SRL, unul dintre principalii parteneri Microsoft în România pentru implementarea şi suportul soluţiei ERP (Enterprise Resource Planning) Microsoft Dynamics 365 Business Central. Astfel, Kepler se va alătură companiilor Elian şi Nenos din cadrul diviziei de Platforms & Software a grupului. Compania a fost achiziţionată pentru 4,13 milioane de lei, 3,13 milioane de lei fiind achitate de către Elian Solutions la data semnării contractului şi preluând astfel 75,8% din capitalul social, iar restul de un milion de lei va fi plătit prin acţiunile emitentului.

- Acţionariat solid: În cadrul acţionariatului Bittnet se regăsesc fondurile Impetum Investmens şi Agista, fond ce se axează pe companiile cu o creştere accelerată, oferind atât know-how, cât şi o nouă perspectivă companiei, cu accent pe creşterea profitabilităţii.

- Poziţie solidă de numerar: În condiţiile rambursării de împrumuturi în valaore de 10 milioane de lei, obligaţiuni de 14 milioane de lei şi plăţi pentru achiziţii de active, inclusiv M&A (fuziuni şi achiziţii), în valoare de 25 milioane de lei, grupul Bittnet înregistrează o poziţie de numerar în valoare de 30 de milioane de lei, cu 50% mai mare faţă de septembrie 2022.

- Listarea Fort: Prin listarea Fort pe bursa locală, Bittnet dă startul unei strategii prin care doreşte să aducă în faţa investitorilor cele mai profitabile companii din grup. Astfel, grupul intenţionează să apeleze la mecanismele bursiere pentru a-şi continua creşterea exponenţială a afacerii pe care a reuşit să o menţină încă de la listare. În primăvara acestui an, CEO-ul companiei a discutat şi despre posibilitatea listării altor companii din grup, chiar şi în străinătate. Acest lucru va spori notorietatea întregului grup, care deja se bucură de atenţie din partea investitorilor instituţionali.

Riscuri

- Riscuri macroeconomice: Ca urmare a menţinerii dobânzilor la un nivel ridicat, compania îşi va finanţa operaţiunile la un cost ridicat, crescându-şi astfel cheltuielile financiare. De asemenea, având în derulare finanţarea prin emiterea de obligaţiuni, randamentul acestora trebuie să fie unul superior.