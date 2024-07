TradeVille: Johnson & Johnson - rezultate peste estimări, dar cu perspective mixte

Johnson & Johnson a depăşit aşteptările financiare al analiştilor pentru al doilea trimestru al anului 2024, datorită, în principal, segmentului său farmaceutic. Vânzările au totalizat 22,4 miliarde de dolari, afişând o creştere anuală de 4%, impulsionate de medicamentele Stelara, Invega Sustenna şi Darzalex, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille .

Divizia MedTech a înregistrat vânzări de 8 miliarde de dolari, sub aşteptările pieţei, de 8,22 miliarde de dolari. Profitul/acţiune ajustat a crescut cu 10%, ajungând la 2,82 dolari. Compania a menţinut perspectiva de vânzări neschimbată, la 88 - 88,4 miliarde de dolari, dar a redus estimarea profitului/acţiune diluat şi ajustat la 10,02 dolari, de la 10,65 dolari.

Johnson & Johnson este un holding care se ocupă cu cercetarea şi dezvoltarea, fabricarea şi vânzarea de produse în domeniul sănătăţii. Compania are sediul central în New Brunswick, New Jersey, şi în prezent are 141.700 de angajaţi cu normă întreagă.

Activitatea companiei este organizată în două segmente de business, după spin-off-ul diviziei de Consumer Health (Kenvue):

- Farmaceutic (Innovative Medicine) - acoperă şase arii terapeutice: imunologie, boli infecţioase, boli neurologice, oncologie, boli cardiovasculare şi de metabolism şi hipertensiune pulmonară. Acest segment deserveşte direct comercianţii cu amănuntul, distribuitorii, spitalele şi profesioniştii din industrie, pe baza prescripţiei medicale.

- Dispozitive medicale (MedTech) - include o gamă largă de produse şi echipamente medicale utilizate în tratarea bolilor cardio şi neurovasculare, ortopedie, chirurgie şi oftalmologie.

În ultimele 12 luni, persoanele din interiorul Johnson & Johnson nu au cumpărat nici o acţiune şi au vândut titluri în valoare de 16,7 milioane de dolari. Ultima tranzacţie a fost efectuată pe 13 martie 2024, de către Broadhurst Vanessa (EVP, Global Corp Affairs), care a vândut acţiuni JNJ în valoare de 1,4 milioane de dolari.

Structura acţionariatului Johnson & Johnson este predominată de deţinerile investitorilor instituţionali (71,7%). Cel mai mare acţionar este Vanguard Group, care deţine cumulat 9,1% din capitalul social, fiind urmat de SSGA Funds Management, cu 5,55%, şi de Blackrock, cu o deţinere de 4,26% prin intermediul ETF-urilor iShares.

În medie, investitorii alocă 4,56% din valoarea totală a portofoliului lor acţiunilor JNJ.

• J&J redevine lider pe piaţa farma

Johnson & Johnson activează într-o piaţă de concurenţă monopolistă (monopolistic competition) unde numărul competitorilor este ridicat (Pfizer, Astrazeneca, Eli Lilly, Novo Nordisk etc., însă fiecare vinde un produs uşor diferit.

Când vine vorba de segmentul producătorilor de medicamente, Johnson&Johnson este lider de piaţă, în baza cifrei de afaceri generate în 2023. Compania a revenit pe primul loc după ce, în 2022, acesta fusese preluat de Pfizer, ca urmare a venturilor generate de vaccinul împotriva COVID-19. Topul celor mai mari companii la nivel mondial din industria farma este după cum urmează:

1. Johnson & Johnson - 85,2 miliarde de dolari

2. La Roche - 66,4 miliarde de dolari

3. Merck & Co. - 60,1 miliarde de dolari

4. Pfizer - 58,5 miliarde de dolari

5. AbbVie - 54,3 miliarde de dolari

Conform Vision Research Reports, dimensiunea pieţei farmaceutice globale a fost estimată la 1,559 miliarde de dolari în 2023 şi este previzionat că va ajunge până la 2,832 miliarde de dolari în 2033, înregistrând o creştere anuală compusă (CAGR) de 6,15% în perioada 2023-2033.

În ceea ce priveşte sectorul de echipamente medicale, topul celor mai mari companii la nivel mondial este după cum urmează (în baza cifrei de afaceri obţinută în 2023):

1. Medtronic Plc - 31,6 miliarde de dolari

2. Abbott Laboratories - 31,3 miliarde de dolari

3. Danaher Corp. - 29,6 miliarde de dolari

4. Johnson & Johnson - 27,4 miliarde de dolari

5. Siemens Healthineers AG - 23,4 miliarde de dolari

Conform unui studiu realizat de KPMG, industria dispozitivelor medicale va înregistra o creştere constantă, vânzările anuale globale urmând să urce cu peste 5% pe an şi să ajungă la aproape 800 de miliarde de dolari până în 2030, notează TradeVille.

• Un trimestru peste aşteptări pentru Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a raportat rezultate solide pentru al doilea trimestru al anului 2024, depăşind aşteptările analiştilor de pe Wall Street atât la capitolul profit, cât şi la cel de venituri. Astfel, veniturile operaţionale trimestriale au totalizat 22,4 miliarde de dolari (+4,3% în ritm anual), depăşind estimările cu 60 de milioane de dolari. În ceea ce priveşte profitul/acţiune, acesta s-a situat la 2,82 dolari, cu 0,12 dolari peste nivelul anticipat de analişti. Creşterea cifrei de afaceri a fost impulsionată de vânzările Stelara (2,9 miliarde de dolari, +3% comparativ cu trimestrul al doilea din 2023), Darzalex (2,9 miliarde de dolari, +18%) şi Invega Sustenna (1,1 miliarde de dolari, +2%).

În ceea ce priveşte liniile de business, divizia Innovative Medicine a obţinut o creştere de 8,8%, generând venituri de 14,5 miliarde de dolari, în timp ce segmentul MedTech s-a majorat cu doar 4,4%, producând 8 miliarde de dolari, sub nivelul estimat de analişti (8,22 miliarde de dolari). Din totalul veniturilor generate în acest trimestru, 56% au fost obţinute pe piaţa din SUA.

Compania şi-a menţinut neschimbată estimarea privind vânzările anuale în intervalul 88 - 88,4 miliarde de dolari, reducându-şi însă previziunile privind profitul/acţiune diluat şi ajustat la 10,02 dolari, de la 10,65 dolari, sub consensul specialiştilor, de 10,29 dolari.

În urma anunţului rezultatelor financiare, în 17 iulie, preţul acţiunii s-a apreciat cu 3,7% pe parcursul şedinţei de tranzacţionare.

• Evoluţie modestă a preţului acţiunii JNJ, de la începutul anului

De la începutul anului, cotaţia acţiunii JNJ s-a depreciat cu 2,1%, încheind şedinţa de tranzacţionare din 17 iulie la preţul de 156,58 dolari. Spre comparaţie, de la începutul anului, indicele S&P 500, din care compania face parte, s-a apreciat cu 17,8%, în timp ce indicele Dow Jones Industrial Average (DJIA) a adăugat 9,2%. Principalele companii competitoare au avut, de asemenea, evoluţii sub cele ale principalului indice american. În acest sens, Pfizer s-a apreciat cu doar 1%, Merck & Co. a adăugat 11,2%, în timp ce Roche Holding a avut un plus de 8,8%.

La sfârşitul şedinţei de tranzacţionare din 17 iulie, media mobilă simplă de 200 de zile se situa la 153,39 dolari, iar cea de 50 de zile era la 148,30 dolari, indicând un comportament asociat cumpărării acţiunii. În ceea ce priveşte oscilatorul RSI, acesta se situează la 74,75, arătând faptul că, în momentul de faţă, acţiunea se află mai degrabă într-o zona de "overbought".

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Johnson & Johnson

• Oportunităţi

Multipli de evaluare atractivi: La evaluarea curentă, compania prezintă multipli atractivi pentru piaţa farmaceutică din SUA. În acest sens, conform FactSet, multiplul P/E se situează la o valoare de 21,75, sub mediana de 63,3 a principalilor competitori, în timp ce EV/EBITDA se află la 12,30, cu mult sub mediana de 26.

Preţul ţintă al analiştilor: Media preţurilor ţintă a principalilor analişti de pe Wall Street, conform informaţiilor furnizate de FactSet, se situează la 171,52 dolari, ceea ce înseamnă un avans de 9,5% faţă de preţul de închidere din 17 iulie.

• Riscuri

Valoarea intrinsecă: Conform calculelor Alphaspread, valoarea intrinsecă a companiei, în baza metodei DCF, se situează la 135,9 dolari în scenariul de bază, ceea ce înseamnă o dinamică de -13% faţă de închiderea din 17 iulie.

Stagnarea ROIC: Rentabilitatea capitalului investit în companie s-a diminuat cu 1% în ultimii trei ani, arătând, mai degrabă, o stagnare a principalului indicator de măsurare a profitabilităţii unei investiţii a acţionarilor.