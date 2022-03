VIDEOCONFERINŢA "SĂNĂTATE ŞI FARMA" / ALINA TĂNASE, DIRECTOR MEDICAL INSTITUTUL CLINIC FUNDENI:"Terapiile celulare - o speranţă pentru pacienţi"

Institutul Clinic Fundeni este prima unitate medicală din ţara noastră care este autorizată şi acreditată pentru programul de terapii celulare, program de care vor beneficia în primul rând pacienţii care suferă de un cancer hematologic, a spus Alina Tănase, director medical al institutului respectiv şi preşedinte al Comisiei de Terapii celulare din cadrul Ministerului Sănătăţii.

"Avem posibilitatea acum să facem în România terapii personalizate. Am implementat programul de terapii celulare. Cu toate restricţiile din perioada pandemiei, am reuşit să acredităm institutul, să facem traininguri online, să stabilim protocoale şi tot ce înseamnă managementul calităţii pentru recolta de celule şi pentru acreditarea celulelor care trebuie trimise în străinătate şi care se întorc ca medicament. Până când toată lumea s-a familiarizat cu aceste noţiuni noi şi speciale, a fost o perioadă intensă pentru noi. Faptul că am reuşit să trimitem deja aceste celule limfocite T pentru patru pacienţi, iar acum ne pregătim pentru al cincilea - avem deja fonduri pentru cei cinci pacienţi - este o realizare importantă. Am trimis celulele, aşteptăm să se întoarcă în luna aprilie celulele modificate genetic. În imediata apropiere vom veni cu această noutate în medicina românească de a reuşi să administrăm pacienţilor acest prototip de terapie personalizată pentru bolile hematologice maligne. Mă aştept să implementăm pentru 20 de pacienţi terapii celulare în acest an şi sperăm ca terapiile să dea rezultate, deşi sunt complicate sau grefate de foarte multe complicaţii. Dar când implementezi o astfel de procedură inovativă e o perioadă grea, cu emoţii, cu multă grijă şi aştept să prezentăm primele rezultate care sperăm că vor fi absolut spectaculoase, aşa cum sunt aceste terapii în lumea largă. Faptul că am aliniat România la ţările civilizate care reuşesc să facă astfel de terapii este un lucru care trebuie menţionat. Terapiile celulare sunt în studii clinice pe toate tipurile de cancer. Deocamdată avem doar indicaţii standard cu aprobarea FDA şi Asociaţia Europeană a Medicamentului pentru cancerurile hematologice, iar anul trecut a apărut încă indicaţie pentru mielomul multiplu. E clar că în fiecare an apar alte terapii celulare pentru alte indicaţii. În următorii cinci ani vom avea astfel de terapii pentru foarte multe tumori, probabil şi pentru tumori solide. Dar trebuie să aşteptăm studiile standardizate, rezultatele ştiinţifice ale acestor studii mari, pentru a vedea exact rezultatele acestor terapii. Deocamdată putem administra standard doar în anumite indicaţii clare", a spus prof.dr. Alina Tănase.

Domnia sa a precizat că în toată perioada pandemiei, care a fost una dificilă, colaborarea medicilor cu autorităţile, cu mass-media şi cu pacienţii a făcut ca lucrurile să funcţioneze la parametri normali în sistemul de sănătate. Directorul medical al Institutului Clinic Fundeni a arătat că în ultimii doi ani medicii unităţii medicale au reuşit să facă peste 100 transplanturi, deşi restricţiile au fost draconice pentru pacienţii imunodeprimaţi. Doamna Tănase a specificat că, în ciuda restricţiilor, activitatea desfăşurată în Institutul Clinic Fundeni nu a fost întreruptă în timpul pandemiei, deoarece pacienţii care sunt trataţi în unitatea respectivă nu pot aştepta situaţii pandemice mai bune.