VIDEOCONFERINŢA SĂNĂTATE ŞI FARMA / DR. TEODOR BULIGA, MEDIC SPITALUL SANADOR:"Robotul este interfaţa prin care chirurgul îşi transmite mişcările"

Robotul nu operează singur,ci este interfaţa prin care chirurgul îşi transmite mişcările unor instrumente ce execută sarcinile, a spus doctorul Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală, în cadrul Spitalului Clinic Sanador. Domnia sa a afirmat: "Tehnologia aduce nişte plusuri chirurgiei generale pe care nu ni le puteam imagina acum 30 de ani. Spitalul nostru a investit într-un sistem de chirurgie robotică şi deja a trecut un an de când această tehnologie este implementată şi operăm robotic. Putem deja să vedem primele beneficii asupra pacienţilor. Vorbim de o chirurgie minim invazivă, cu toate avantajele sale care nu sunt numai estetice, pentru că îţi asigură o performanţă tehnică foarte bună. Există nişte avantaje certe din punctul de vedere la vizualizării. Practic, se operează ca şi cum ai fi în interiorul cavităţii abdominale. Este o vizualizare 3D mărită de zece ori, ceea ce îţi permite să vezi amănunte pe care altfel nu le-ai putea percepe - vase mici, nervi, etc. În plus, sistemul vine cu un set de instrumente speciale".

Teodor Buliga a adăugat: "Toată lumea are impresia că operează robotul. Nu, robotul este practic interfaţa prin care chirurgul îşi transmite mişcările instrumentelor. Sunt instrumente cu foarte multă tehnologie înglobată, care combină mai multe avantaje. Vorbim de instrumente care pot să coaguleze, care pot să manipuleze, cu care poţi face suturi şi aşa mai departe. Pe lângă partea de vizualizare şi instrumentare, sistemul anulează tremurul fiziologic al mâinilor. Corectează toate aceste mici imperfecţiuni, iar siguranţa pacientului este foarte bună. De asemenea, îţi permite să realizezi tehnic anumite manevre care, altminteri, nici măcar nu ar putea fi luate în discuţie. În plus, acest sistem are o sumedenie de alte praguri de siguranţă, astfel încât oricând chirurgul este cel care ia decizia. S-a pus în prim plan siguranţa pacientului. Iar pacientul trebuie să ştie că niciodată robotul nu ia decizii de capul lui. Robotul este întotdeauna sub directa îndrumare a chirurgului operator principal". Conform medicului, în mare, chirurgia robotică are lucruri comune cu laparoscopia, în sensul în care se desfăşoară sub anestezie generală, presupune o cameră de luat vederi, presupune instrumentarul care se introduce în cavitatea abdominală prin incizii mici de câţiva milimetri - un centrimetru. "Dar, faţă de chirurgia laparoscopică, manevrabilitatea superioară şi posibilitatea vizualizării optmizate îţi permite să descoperi anumite amănunte şi să execuţi tehnic nişte procedee pe care altminteri le-ai fi făcut foarte greu", a spus doctorul Buliga.

Între avantajele operaţiilor robotice se numără perioda de recuperare a pacientului care este mult mai rapidă deoarece, pentru că acesta nu are dureri, simte dorinţa să se mobilizeze, să meargă mai repede la serviciu etc., a punctat medicul care a conchis: "Or, toate acestea aduc nişte economii ale costurilor sociale importante".