Vinerea candidaturilor prezidenţiale

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a depus, astăzi, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidenţiale. De asemenea, candidatul independent, Călin Georgescu, a anunţat şi el că astăzi îşi va depune candidatura pentru cursa prezidenţială.

Nicuşor Dan a declarat că este rolul preşedintelui să adune toate energiile pentru a face România acea ţară care să conteze în Europa şi în lume, potrivit news.ro.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a depus, vineri, candidatura la alegerile prezidenţiale în calitate de independent.

"În campania electorală care urmează e vorba de o largă categorie de români care sunt oneşti, care muncesc, care-şi plătesc taxele, care au bun simţ şi care cer foarte foarte puţine lucruri. Cer ca vocea lor să fie auzită şi cer ca autorităţile statului, pe care le plătesc, să lucreze pentru ei, şi nu pentru nişte găşti. Despre asta va fi campania electorală, în care se va auzi mult mai mult vocea oamenilor decât vocea politicienilor, pentru că e vorba de viaţa lor, a familiilor lor şi de viitorul acestei ţări", a transmis Dan.

Conform sursei citate, acesta a afirmat că la alegerile de acum trei luni mesajul românilor a fost că aşa nu se mai poate, că România este o ţară coruptă şi instituţiile sunt confiscate de găşti.

"Mesajul de la alegerile de acum trei luni a fost clar, că aşa nu se mai poate. România e o ţară coruptă, România e condusă de găşti, e o ţară unde statul nu are o strategie pentru economie şi pentru multe domenii, că România are mult potenţial agricol şi noi mâncăm mult din afară şi că România nu are o voce, că România nu contează pe plan internaţional. Şi toţi oamenii care au spus asta doresc o schimbare", a arătat actualul primar general al Capitalei.

Nicuşor Dan a vorbit despre o schimbare către o ţară cu instituţii ca în Occident.

"E rolul nostru ca această schimbare să fie către o ţară cu instituţii care funcţionează ca în Occident, şi nu cum propun unii, o întoarcere la o Românie fără instituţii şi la corupţia din anii 90. Aceasta e miza campaniei electorale. România are un mare potenţial, poate fi o ţară puternică din punct de vedere economic. România performează, are specialişti în ţară şi în diaspora, în asociaţii profesionale, inclusiv în sistemul de stat şi este rolul preşedintelui să adune toate energiile pe care România le are pentru a face din Romania acea ţară putenică, care să conteze în Europa şi în lume şi care să îi facă pe conaţionalii noştri să vrea să se întoarcă în România", a adăugat el.

Potrivit lui Dan, va fi o campanie electorală a voluntarilor, a oamenilor simpli, "care au mai multă încredere decât au politicienii şi acel proiect politic va câştiga".

"Sunt optimist!", a subliniat el.

Pe de altă parte, candidatul independent, Călin Georgescu, a afirmat atât într-o emisiune televizată cât şi pe canalul său de TikTok că astăzi, la ora 16:00, îşi va depune candidatura, însă, le-a transmis susţinătorilor săi că se va încerca o blocare a candidaturii acestuia.

"Sunteţi pregătiţi să trăiţi din nou acele momente de frică şi sărăcie? Pentru că suntem la un pas de revenire în dictatură, în cea mai pură formă a ei, în cea mai gravă formă de cancer democratic. Vreau să ştiţi exact ce se doreşte. Sistemul doreşte să îmi blocheze candidatura cu orice preţ. Au ordine clare să facă orice pentru ca eu să nu candidez" a spus Călin Georgescu într-un video postat pe pagina sa de TikTok.

La rândul său, candidatul coaliţiei, Crin Antonescu, a anunţat că îşi va depune candidatura duminică, 9 martie.

• Financial Times: Călin Georgescu, susţinut de SUA şi Rusia

Călin Georgescu era, până acum câteva luni, un ultranaţionalist marginal, cunoscut de puţini oameni chiar şi în România. Astăzi, el se află din nou în prim-planul cursei prezidenţiale din ţară, bucurându-se de sprijinul activ nu doar al Moscovei, ci şi al Washingtonului, şi opunându-se ferm unei noi încercări a autorităţilor de la Bucureşti de a-l ţine departe de putere, scriu cei de la Financial Times, într-un articol publicat astăzi.

Potrivit sursei citate, cu susţinerea vocală a lui JD Vance, Elon Musk şi a serviciilor de informaţii ale preşedintelui rus Vladimir Putin, Georgescu a devenit "simbolul suprem al modului în care apropierea administraţiei Trump de Moscova lasă vechii aliaţi europeni în incertitudine".

"Mă identific total cu ceea ce spune Trump", a declarat Georgescu pentru Financial Times în decembrie, înainte ca votul să fie anulat. "Îmi doresc un parteneriat foarte puternic cu SUA", a adăugat el, lăudându-l totodată pe Vladimir Putin, al cărui "patriotism" a afirmat că vrea să-l emuleze în România.

"Drumul lui Georgescu, de la inginer agronom la politician de extremă dreapta, teoretician al conspiraţiilor legate de Covid şi senzaţie pe reţelele sociale, i-a determinat pe unii politicieni din ţară să sugereze că ar avea legături persistente cu fosta poliţie secretă din epoca comunistă şi cu Rusia. Crin Antonescu, candidat comun al partidelor din coaliţia pro-europeană la alegerile prezidenţiale din mai, l-a numit un "spectru" al temutei agenţii de spionaj din perioada Războiului Rece, Securitatea" scriu jurnaliştii Financial Times.

Rusia şi-a exprimat sprijinul pentru Georgescu, care neagă acuzaţiile conform cărora campania sa ar fi fost ajutată de Moscova. Politicianul român intenţionează să candideze din nou în mai şi se află în prezent pe primul loc în sondaje, cu aproximativ 40% din opţiunile de vot.

Agenţia rusă de informaţii externe SVR a declarat marţi că ancheta penală lansată săptămâna trecută împotriva lui Georgescu face parte din "războiul Europei împotriva liderilor anti-sistem care sunt susţinători deschişi ai preşedintelui american Donald Trump".

În ciuda presiunilor atât din partea SUA, cât şi a Rusiei, Bucureştiul pare hotărât să-l împiedice pe acest autoproclamat "suveranist" de 62 de ani să candideze. Două persoane familiare cu situaţia au declarat pentru Financial Times că tentativa sa de a obţine preşedinţia va fi probabil respinsă din cauza anchetei penale.

"Acuzaţiile împotriva lui Georgescu includ infracţiuni grave, cum ar fi tentativa de subminare a ordinii constituţionale cu ajutorul unor grupuri fasciste, faptă care atrage o posibilă pedeapsă cu închisoarea de peste 10 ani. La ieşirea din tribunal, unde fusese dus pentru audieri, Georgescu a făcut un salut nazist" precizează sursa citată.

"Contactele sale cu cetăţeni ruşi, inclusiv cu extremistul pro-război Aleksandr Dughin, nu fac în prezent obiectul anchetei penale", a declarat un oficial român de rang înalt, potrivit Financial Times.

Georgescu a negat că ar fi beneficiat de vreun ajutor din partea Moscovei. Totuşi, el a recunoscut că îl cunoaşte şi că s-a întâlnit cu Dughin, cel care a susţinut de mult timp ideea ca Rusia să atace Ucraina, înainte de invazia pe scară largă lansată de Moscova în 2022.