Aproape 30.000 de elevi au învăţat vara aceasta pe platforma de educaţie NaradiX.ro

Un nou an şcolar începe cu noi provocări atât pentru elevi, cât şi pentru profesori şi părinţi. După doi ani de pandemie în care, potrivit studiului McKinsey & Company, copiii din România au înregistrat întârzieri de învăţare de 4-6 luni, în toamna anului 2022 elevii au început anul şcolar mai pregătiţi datorită interacţiunii, învăţării lecţiilor şi rezolvării testelor de pe platforma NaradiX.ro, în această vară.

Naradix este o platformă online ce pune la dispoziţia elevilor de la clasa pregătitoare şi până la clasa a opta cursuri ce cuprind toată curricula şcolară, dar şi teste menite să evalueze cunoştinţele dobândite în urma finalizării lecţiilor. Prin finalizarea cursurilor şi rezolvarea testelor, elevii au posibilitatea de a aduna naradini, pe care îi pot preschimba ulterior în premii super interesante pentru ei, precum biciclete, laptop-uri, seturi de căşti, cărţi sau rechizite.

Platforma dezvoltată de organizaţia Narada, care îşi propune nu doar susţinerea şi continuarea procesului de educaţie remedială, ci şi dezvoltarea potenţialului maxim al copiilor din generaţia tânără şi de formare de noi abilităţi ale acestora prin conţinutul practic şi concret oferit de materiile extraşcolare, a câştigat un număr dublu de elevi activi faţă de anul precedent, când a fost lansată. Astfel, dacă în 2021 peste 15.000 de copii au învăţat pe NaradiX.ro în timpul verii, în 2022, în aceeaşi perioadă, aproape 30.000 de elevi din clasele 0-8, din toată ţara, au fost activi pe platforma cu un număr total de 6597 de lecţii şi 161 de teste integrate. În Naradix s-au înregistrat în această vară un total de 224.095 de lecţii terminate, cu o medie de 12.34 per elev, 78.403 de teste rezolvate şi 52.604 de teste trecute.

În ajutorul elevilor de clasele 0-8 au venit 2281 cadre didactice din toată ţara care au predat cursuri şi au susţinut webinarii şi care s-au înscris într-un număr mai mare de peste 3 ori faţă de primul an şi de vara lui 2021 când numai 888 profesori au fost activi în platformă.

"În momentul în care am pornit la drum, misiunea noastră a fost aceea de a democratiza accesul la educaţie pentru a obţine potenţialul maxim al fiecărui copil, atât educaţional, cât şi profesional şi emoţional. Naradix a fost gândit ca un instrument care vine în sprijinul tuturor elevilor din ciclul primar şi gimnazial, iniţial ca o platformă de educaţie remedială, ulterior ca un spaţiu util pentru recapitulare şi aprofundare a materiei de la clasă. Am încercat permanent să îmbunătăţim conţinutul şi astfel, pe lângă cursurile la principalele materii, am introdus şi lecţii extracurriculare, extrem de folositoare generaţiei de azi, precum siguranţa în online, dezvoltare personală sau ore de nutriţie şi viaţă sănătoasă, acestea din urmă fiind dezvoltate în parteneriat cu Wello. Atât companiile, cât şi profesorii voluntari au înţeles cu exactitate nevoia existenţei unei astfel de platforme şi încă de la bun început ne-am bucurat de sprijin din partea lor, însă ceea ce ne bucură extrem de tare şi ne dă credinţa că ceea ce facem este cu adevărat util şi cu sens, este faptul că după numai un an şi trei luni de la lansare, numărul celor care s-au înscris pe platformă a crescut, precum şi cel al profesorilor care au creat conţinut educaţional pentru elevi. Încă o dată ni se confirmă că puterea celor mulţi contează şi că doar împreună vom reuşi transformarea pe care ne-o dorim cu toţii în sistemul de învăţământ din România", precizează Raluca Jianu, CEO Narada.

Într-un proces continuu de dezvoltare, platforma NaradiX.ro oferă noi discipline extracurriculare materiei de la şcoală, cursuri aplicate care pun accent pe abilităţi, pasiune şi învăţare activă şi care fac şcoala şi procesul de învăţare atractive pentru elevii din toată ţara. Astfel, printre cele mai recente se numără cursurile de siguranţă în online, de nutriţie, de dezvoltare personală şi, printr-un parteneriat încheiat cu Eucom, lecţiile interactive gratuie de limba engleză pentru elevii de la clasa 0 şi până la clasa a VIII-a. Naradix oferă un conţinut apreciat nu doar de copii, ci şi de profesori şi părinţi şi vine cu un sprijin coerent şi constant în educaţia copilului şi în pregătirea sa pentru viitor.

Pe lângă platforma de învăţare Naradix.ro, organizaţia Narada şi-a continuat misiunea de susţinere a comunităţilor vulnerabile, în care copiii nu au acces la educaţie şi tehnologie sau spaţii adecvate. Astfel, prin campania 1 elev nou înregistrat pe Naradix.ro egal 1 euro investit într-o comunitate vulnerabilă, 60 de elevi ai Şcolii Gimnaziale din Bisoca, Buzău, au avut şansa de a recupera în această vară materia pierdută în timpul pandemiei, printr-un proiect de şcoală remedială gândit de Narada. Timp de o lună, 19 iulie - 19 august, ei au recuperat materia la română, matematică, istorie, geografie, engleză, franceză, fizică, chimie şi biologie. Compania care a susţinut proiectul, Green Horse Games, a înţeles cu exactitate misiunea Narada şi s-a implicat în oferirea unei şanse în plus pentru construirea viitorului acestor copii, care, pe lângă orele de educaţie remedială, au primit şi o masă caldă în şcoală. În urma acestui proiect, cunoştinţele elevilor din Bisoca au fost evaluate cu un punct în plus faţă de nivelul de la care au început lecţiile remediale, iar speranţa profesorilor din localitate este că vor înregistra medii mai mari la evaluarea naţională şi vor avea şi un atu în plus în lupta cu absenteismul şi abandonul şcolar.

În misiunea Narada şi în sprijinul educaţiei s-au alăturat o serie de parteneri care susţin platforma NaradiX. Printre aceştia se numără partenerul strategic Global Vision, partenerul logistic, DPD România, partenerul principal ce oferă premii, BIC România, dar şi Radio Magic FM.

"Fiecare proiect al Global Vision are în ADN-ul său permanenţa, contemporaneitatea şi contribuţia adusă comunităţii. Atunci când vorbim despre dezvoltarea comunităţilor, credem cu tărie că educaţia este pilonul central pe care putem construi şi consolida o societate complexă, evolutivă şi funcţională. În urmă cu 4 ani, când Global Vision s-a alăturat proiectului iniţiat de Narada, am fost convinşi că implicarea noastră reprezintă un proces pe termen lung, cu rezultate viitoare de excepţie. Transformarea prin care a trecut platforma Naradix anul acesta ne-a confirmat aşteptările şi ne bucură să vedem că aproape 30.000 de elevi au beneficiat de cursurile oferite prin intermediul Naradix. Suntem în continuare alături de Narada şi împreună suntem determinaţi să convertim învăţământul românesc în idealurile noastre, poate chiar mai bun şi mai performant decât etaloanele noastre actuale, dar şi mai accesibil copiilor, prin digitalizare", declară Rusandra Bejan, Head of Operations, Global Vision.