De ce se înşeală Adrian Severin mizând pe victoria Rusiei

Zilele trecute, cel mai important analist de politică externă pe care îl avem, Adrian Severin, a publicat o amplă analiză pe care am preluat-o şi pe site-ul Corectnews. El susţine că Federaţia Rusă este practic învingătoare în războiul cu Ucraina şi că, în consecinţă, implicit, a învins şi „Occidentul colectiv”, cum se exprimă el. Am convingerea că se înşeală. Şi din acest motiv, voi utiliza câteva informaţii-cheie pe care domnia sa, dintr-un motiv pe care nu prea îl înţeleg, le-a omis.

Războaiele moderne, începând de la Napoleon Bonaparte şi până azi, au demonstrat că victoria nu le aparţine decât acelor state care dispun de o forţă economică superioară adversarilor, care le permite ca pe durata conflagraţiei să depăşească şi să copleşească, sub aspectul armamentului aruncat în luptă, cantitativ şi calitativ, forţele adversarului. Al doilea adevăr, şi el axiomatic, este că nu înving decât coaliţiile mai puternice atunci când se confruntă cu coaliţii mai slabe. Domnul Adrian Severin porneşte de la premisa că potenţialul militar al Federaţiei Ruse este net superior potenţialului militar al Ucrainei, cu toată susţinerea de care regimul Zelenskiy beneficiază din exterior şi, în al doilea rând, că alianţele internaţionale ale Federaţiei Ruse sunt mai puternice decât alianţele „Occidentului colectiv”, aşa cum este el denumit, în general, de propaganda de la Kremlin. Şi afirm că se înşeală. Să vedem de ce.

Produsul intern brut, în dolari, al Federaţiei Ruse se ridică la cifra de 2,41 trilioane. E adevărat, aproape dublu în raport cu produsul intern brut al Ucrainei. În schimb, atunci când domnul Severin face o comparaţie între puterea economică a Federaţiei Ruse şi puterea Ucrainei plus a aliaţilor acesteia, îi scapă din vedere faptul că Uniunea Europeană are un produs intern brut de 19,99 trilioane. Deci de vreo 16 ori mai mare decât cel al Rusiei. Ca să nu mai vorbim despre Statele Unite, al căror produs intern brut este de 24,49 trilioane de dolari, adică de peste 12 ori mai mare decât cel al Federaţiei Ruse. Atâta timp cât, chiar conform afirmaţiilor analistului de politică externă, Federaţia Rusă se confruntă cu „Occidentul colectiv”, pe care îl învinge, suntem obligaţi să luăm în calcul resursele pe care respectivul Occident colectiv le are şi pe care le poate utiliza pe parcursul acestei confruntări, care deja durează de peste 3 ani şi jumătate. Este adevărat, domnul Adrian Severin face referire şi la aliaţii Federaţiei Ruse. Fac pentru început precizarea că dintre aliaţii Federaţiei Ruse, singurii care intervin, furnizând armament Moscovei, sunt Coreea de Nord şi Iranul. În timp ce aliaţii Ucrainei, care sunt reprezentaţi de peste 40 de state, deci nu numai de Uniunea Europeană şi Statele Unite, sub o formă sau alta, furnizează toţi, în mod constant, ajutor financiar, militar şi diplomatic regimului Zelenskiy. Dacă ne uităm la principalii doi „parteneri” ai Federaţiei Ruse, vom observa că China, care acordă mai degrabă o susţinere diplomatică decât una militară, are un produs intern brut de 19,23 trilioane, adică sub nivelul Uniunii Europene. Iar Iranul are, în comparaţie cu Uniunea Europeană şi Statele Unite, un produs intern brut insignifiant, de doar 437 miliarde de dolari.

Napoleon Bonaparte a pierdut războiul în care s-a angajat împotriva Rusiei, a Marii Britanii şi altor state europene pentru că Franţa, indiferent de cuceririle pe care le-a făcut, nu a avut resursele necesare pentru a produce armament în ritmul în care au produs armament adversarii săi. Acelaşi tip de eşec a fost generat şi în ceea ce îl priveşte pe Hitler. În toate aceste situaţii - şi, desigur, mai sunt şi alte exemple - este de notat că au contat într-o mare măsură şi alianţele externe, alianţele împotriva Franţei lui Napoleon Bonaparte şi alianţele îndreptate împotriva regimului hitlerist. Alianţele au adus cu sine, într-un timp relativ scurt, de câţiva ani, de fiecare dată, resurse mult mai mari decât au fost capabile să mobilizeze statele agresoare.

Nu mai este un secret pentru nimeni că războiul modern se desfăşoară în mare măsură cu ajutorul dronelor, care au devenit armele cele mai frecvent utilizate. Rusia este capabilă, în acest moment, să producă, conform declaraţiilor lui Vladimir Putin, 1,5 milioane de drone pe an. Dar ce să vezi? Ucraina produce şi ea, în prezent, tot 1,5 milioane de drone pe an. Nu avem informaţii de la Kremlin, la acest capitol, privind potenţialul Federaţiei Ruse. Avem, în schimb, informaţii de la Kiev, conform cărora, în curând, Ucraina va produce 4-5 milioane de drone pe an, un număr suficient de mare pentru a aproviziona cu drone şi statele NATO.

În fine, în balanţă poate fi pus şi numărul de militari activi. Domnul Adrian Severin consideră că, sub acest aspect, Federaţia Rusă copleşeşte literalmente Ucraina, care nu mai dispune de suficiente resurse umane pe care să le utilizeze pe front. Nu este aşa. Federaţia Rusă raportează 1,32 milioane de militari activi, în timp ce Ucraina are pe fronturile de luptă 900 de mii de militari activi.

Dacă cercetăm cu atenţie datele statistice de mai sus, cărora le putem adăuga şi multe altele, furnizate în mod oficial, în primul şi-n primul rând de către cele două guverne, cel de la Moscova şi cel de la Kiev, dacă le confruntăm şi cu alte statistici internaţionale, care confirmă informaţiile pe care le-am prezentat mai sus, vom observa că nu există niciun mare motiv de îngrijorare pentru cei care susţin Ucraina, un stat supus în mod clar unei agresiuni, şi, în consecinţă, niciun motiv de optimism în ceea ce priveşte o prezumtivă victorie în acest război a Federaţiei Ruse şi, cu atât mai puţin, este posibil să ne imaginăm scenariul pe care ni l-a servit Adrian Severin privind înfrângerea „Occidentului colectiv”.