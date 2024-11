Alfred Simonis şi-a preluat oficial mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş

Preşedintele ales al Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD) şi-a preluat mandatul, luni, în mod oficial, în prezenţa primarilor din judeţul Timiş şi a mai multor oficiali locali, informează news.ro.

Simonis a trecut în revistă investiţiile Guvernului României în judeţul Timiş şi a subliniat importanţa colaborării între preşedintele CJ Timiş şi primarul Timişoarei.

Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu şi a ministrului Familiei, Tineretului şi Egalităţîi de Şanse, Natalia Intotero.

"Suntem la începutul unui nou drum. Suntem obligaţi să avem o colaborare exemplară între noi toţi. Este obligatoriu că Primăria Timişoara să colaboreze cu Consiliul Judeţean şi îmi doresc că împreună cu Dominic Fritz să întărim această relaţie. În egală măsură este foarte important să colaborăm şi cu ceilalţi primari din judeţul Timiş, şi va asigur că voi fi preşedintele tuturor locuitorilor din Timiş, indiferent de culoarea politică a primarului", a declarat Alfred Simonis.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş a afirmat că sunt judeţe în România care au depăşit judeţul Timiş în privinţa investiţiilor.

"Vorbea Sorin Grindeanu de 12 miliarde pe domeniul infrastructurii. Sunt 12 miliaone doar pe ministerul lui. Mai sunt multe altele pe alte zone. Să ştiţi că s-au realizat multe în aceşti ani, şi se vor realiza foarte multe, dar să ştiţi că este insuficient. Timişul a stagnat foarte mult timp. În sensul că deşi am făcut eforturi, şi Primăria, şi Consiliul Judeţean, şi fostul preşedinte, şi ceilalţi, parcă am fost privaţi de sprijin guvernamental. Lucrul acesta a încetat în urmă cu 2 ani - 2 ani şi jumătate, timp în care am adus investiţîi de 12 milioane în domeniul transporturilor, şi încă 4, 5, 7, 8 pe celelalte domenii. Dar e insuficient, dragilor. Dacă nu ţinem ritmul asta 5-6 ani de zile, nu vom recupera decalajele faţă de alte judeţe care ne-au luat-o înainte. Mă uit la foştii preşedinţi şi sunt convins că, după ce şi-au încheiat mandatele, au avut regrete că nu au colaborat mai mult cu Primăria Timişoara, cu ceilalţi primari", a spus Simonis.

De asemenea, Alfred Simonis a declarat că este important ca politicienii să menţină presiunea pe Guvern, pentru a accesa banii necesari investiţiilor.

"Am avut în Timiş o mare problema, dar, că cetăţean simplu, am văzut o teamă a politicenilor că nu cumva adversarul să facă ceva în plus. Acest lucru se va încheia în mandatul meu. În egală măsură este obligatoriu să atragem fondurile europene, în egală măsură va trebui să menţinem presiunea pe Guvern. Va asigur că niciun ministru, niciun prim ministru nu poate să fie impasibil când primarul municipiului Timişoara, preşedintele CJ Timiş, când se duc la Guvern pentru investiţîi importante. Nimeni nu-şi poate permite să îi refuze pe aceştia în bloc. Putem să îi criticăm pe toţi, pe foştii prim miniştri, dar în primul rând e vină noastră că poate nu am ştiut să ne batem pentru bani. La Bucureşti e acea mentalitate că noi ne descurcăm şi singuri. E adevărat, dar nu e drept că zeci de ani să trimitem bani la Bucureşti şi Bucureştiul să investească în permanentă în zonele subdezvoltate. E bine şi aia, suntem români cu toţii, şi e bine să ii ajutăm pe semenii noştri din judeţe mai puţîn dezvoltate. Dar nu putem să o ţinem zeci de ani în ritmul acesta. Împreună cu dvs, maa voi bate pentru fiecare proiect mare în judeţul Timiş, dar vom eficientiza şi cheltuielile Consiliului Judeţean Timiş. Cred că dincolo de fonruri europene, de bani guvernamentali, trebuie să cheltuim mai bine banii noştri, ai judeţului Timiş", a precizat Simonis.

Tot luni, dintre cei 36 de consilieri judeţeni aleşi, 34 au depus luni jurământul, doi fiind absenţi motivat şi vor depune jurământul într-o şedinţă următoare.