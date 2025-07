Asociaţia Constructorilor de Automobile din România: Înmatriculări de autoturisme noi in Uniunea Europeană - Iunie 2025

Asociaţia Constructorilor de Automobile din România anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că în luna iunie 2025 , înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au scăzut cu -7.3% faţă de iunie 2024 , atingând-se un nivel de 1.010.201 unităţi.

Potrivit sursei citate:

„În perioada ianuarie-iunie 2025:

-Au fost inmatriculate un numar de 5.576.570 unitati, in scadere cu -1.9% fata de primele sase luni din 2024. Din total autoturisme inmatriculate in UE, 869.271 unitati au fost full electrice (+22%) , si 2.412.172 unitati cu propulsie.1 %)

- au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi comparativ cu perioada similara din 2024 in Spania (+13,9%) in timp ce in Franta (-7,9%), Germania (-4,7%) si Italia (-3,6%), au fost inregistrate scaderi ale pietei.

- Romania se situeaza pe pozitia 13 in UE , cu un volum de 64.820 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand o scadere de -22.4% comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2024. Dintre acestea, 3.201 unitati au fost full electrice (-44.3%) si 31.972 au fost cu motorizare .

- In ceea ce priveste constructorii de automobile , cele mai multe autoturisme noi inmatriculate in total Europa sunt reprezentate de grupul VW cu 1.810.696 unitati, in crestere cu +2.3% , urmate de grupul STELANTIS cu 1.040.902 unitati , in scadere cu -9.1% cu 7 unitati Renault in crestere. +5,4% (din care DACIA: 308.957 unitati, in crestere cu +1,1% fata de ian-iun 2024). Autoturismele marca Ford au reprezentat in ian-iun 2025 un numar de 224.484 unitati noi inmatriculate, in scadere cu -0.9% fata de perioada similara din 2024”.