Cătălin Predoiu: Sunt convins că vor fi resurse necesare pentru a susţine această campanie prezidenţială

Preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, s-a declarat convins, luni, că vor fi găsite resursele necesare pentru a susţine campania prezidenţială, precizând că partidul va găsi soluţii echitabile şi legale, potrivit news.ro.

"Nu e un secret faptul că fiecare campanie electorală costă, sunt cheltuieli de funcţionare a acestei campanii. Noi n-o să ne declarăm o campanie care va costa zero lei, asta cu certitudine, şi noi vom susţine acest efort de campanie, aşa cum am făcut-o întotdeauna. Legal şi prin forţa partidului, prin contribuţia colegilor, prin responsabilitatea lor", a afirmat Predoiu, referindu-se la o decizie prin care filialele PNL ar urma să contribuie la campanie cu sume între 7.000 şi 10.000 de euro.

"Aş vrea să remarc unitatea care s-a demonstrat în această şedinţă. Aş dori să mulţumesc colegilor din Biroul Politic Naţional, dar şi şefilor de organizaţii ai PNL pentru înţelepciunea şi colegialitatea cu care au adoptat toate temele. Toate voturile au fost luate în unanimitate, ceea ce demonstrează, o dată în plus, faptul că PNL este o formaţiune politică serioasă, o formaţiune politică care îşi înţelege responsabilităţile, cu lideri capabili să înţeleagă responsabilităţile momentului şi gata să se angajeze în eforturile de campanie prezidenţială", a declarat Cătălin Predoiu, luni, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

El a transmis un mesaj alegătorilor PNL:

"Înţelegem importanţa momentului, nu numai pentru partid, nu numai pentru coaliţie, ci şi pentru ţară, îi asigurăm de seriozitatea noastră în acest demers şi de combativitatea pe care o vom demonstra în campania prezidenţială care se apropie. Adresez în acelaşi timp un mesaj de colaborare şi de îndemn la acelaşi spirit de combativitate către toţi partenerii de coaliţie, să stăm umăr lângă umăr în această campanie, să intensificăm efortul de campanie şi să dăm ţării un preşedinte care să menţină România acolo unde este, în lumea valorilor civilizate, a valorilor democratice, a libertăţii, a antreprenoriatului, lumea euroatlantică", a arătat el.

Predoiu a fost întrebat, despre o decizie potrivit căreia filialele PNL ar urma să contribuie cu sume între 7.000 şi 10.000 de euro la campania prezidenţială.

Întrebat dacă, în acest moment, este plauzibilă varianta ca Ilie Bolojan să intre în cursa pentru alegerile prezidenţiale, Predoiu a replicat:

"Nu am auzit astfel de voci în şedinţă, prin urmare răspunsul nu poate să fie decât negativ".

"În acest moment nu discutăm de aşa ceva şi nu am discutat niciodată şi nu o să discutăm nici în perspectivă câtă vreme nu există acest subiect. Deci candidatul PNL, conform deciziilor partidului, este Crin Antonescu", a punctat Predoiu.

Cătălin Predoiu a fost întrebat, de asemenea, care este impactul cheltuielilor din campania prezidenţială a lui Nicolae Ciucă asupra bugetului PNL, în contextul campaniei care urmează.

"E o analiză în dinamică, s-a dispus un audit, el este în curs, când o să aflăm rezultatul o să vedem care este acest impact. Deocamdată ne organizăm şi colegii au înţeles, se iau cele mai bune măsuri ca să continuăm funcţionarea noastră şi campania electorală", a spus Predoiu.

Întrebat, de asemenea, despre contribuţiile cerute filialelor, Predoiu a explicat că efortul de campanie pentru alegerile prezidenţiale nu este doar al PNL, ci al tuturor partidelor din coaliţie.

"Sunt convins că vor fi resursele necesare pentru a susţine această campanie prezidenţială. Cred că mai importat este însă, în acest moment, să mobilizăm organizaţiile, să dinamizăm efortul de campanie, să venim în faţa cetăţenilor, în primul rând candidatul prezidenţial, dar şi noi, care îl susţinem, cu idei, cu programe, cu soluţii pentru prezent şi viitor pentru România. Noi acolo ne concentrăm mai mult, restul chestiunilor se vor rezolva, legal, procedural, pe parcursul acestei perioade", a adăugat el.

El a subliniat că "tot partidul va găsi soluţii echitabile de susţinere şi o să o facem în mod echitabil şi legal, subliniez acest lucru".