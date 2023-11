Christian Tour intenţionează să se listeze la Bursă în prima parte a lui 2025

Christian Tour se pregăteşte să se listeze la Bursa de Valori Bucureşti, în prima parte a anului 2025, după cum ne-a declarat Cristian Pandel, Chairman of the Board Memento Group (grupul din care face parte agenţia de turism Christian Tour, alături de compania de transport Memento Bus, lanţul comercial Yuga şi franciza Tui TravelCenter). Astfel, turoperatorul cu acţionariat 100% românesc va fi prima companie din industria turismului lansată pe piaţa noastră de capital. Pentru a face acest mare şi important pas, focusându-se pe client şi pe calitate, Christian Tour a început să facă o serie de achiziţii, urmărind consolidarea holdingului. Printre altele, compania a achiziţionat fostul sediu Bancpost din piaţa Alba Iulia (Bucureşti), pe care-l amenajează şi unde urmează să-şi mute operaţiunile. De asemenea, agenţia de turism a lansat mai multe destinaţii în premieră în acest an, pregătind altele noi pentru 2024. Următorul charter care-i aşteaptă pe turiştii Christian Tour să-i ducă într-o destinaţie nouă este cel care va zbura, începând din 29 noiembrie, către Laponia.

Reporter: Care sunt noutăţile acestui an la Christian Tour?

Cristian Pandel: Noutăţile vin oarecum natural, după anul trecut şi acum doi ani când ne-am propus să derulăm un proces de reaşezare a grupului şi a companiei, în sensul că ne-am axat foarte mult pe client şi pe calitate. Targetul nostru nu a mai fost doar legat de cifre, anul acesta ne-am concentrat doar pe calitatea şi pe satisfacţia clientului, iar targetul a fost atins. Nu am mai avut creşterile majore pe care le-am avut în anii trecuţi, dar ne menţinem lider de piaţă.

Reporter: Despre ce creştere vorbim, mai exact, pentru 2023?

Cristian Pandel: Creşterea estimată pe tot anul este de 45%, dar este o creştere normală după pandemie. Abia anul acesta este următorul după 2019, ca evoluţie a rezultatelor financiare. Avem o creştere naturală faţă de 2019, deşi faţă de anul trecut am crescut consistent. Ca număr de turişti avem o creştere de 25%. Aceeaşi evoluţie o avem şi în ceea ce priveşte numărul angajaţilor. Am făcut şi angajări anul acesta, am deschis circa 15 agenţii şi am ajuns la 60 de agenţii Christian Tour şi 15 care aparţin TUI. Suntem, aşadar, una dintre cele mai mari agenţii din ţară, ca întindere.

Vom încheia 2023 cu circa 200 de milioane de euro cifră de afaceri pe România, iar anul viitor sper să închidem cu 300 de milioane, pe grup. Un aspect foarte important este că EBITDA noastră începe să scaleze foarte rapid. Dacă în 2022 am avut circa 3,5 milioane de euro, la nivel de grup, anul acesta avem probabil de trei ori mai mult. Şi escalează pentru că toate sediile deschise încep să aducă plus valoare.

Aşadar, 2023 a fost un an bun pe zona de calitate şi ne-am stabilit noi targete pe acest segment, pentru următorul an. Păstrăm ca prim obiectiv focusul pe client, al doilea este eficienţa pe procese şi în muncă - pe toate procesele-, iar al treilea - deşi pare ciudat să-l pui ca obiectiv, dar în România este interesant - este să conştientizăm una dintre cele 13 valori principale ale noastre, pe care le avem la nivel de echipă, organizaţie, parteneri cu care lucrăm - onestitatea şi integritatea, atât intern, cât şi în colaborare cu ceilalţi. Noi avem nativă această valoare, am impus-o de la început, dar aş dori să fie mai conştientizată şi transmisibilă şi către exterior, pentru că este una dintre valorile noastre principale.

Reporter: Ştiu că anul acesta aţi făcut mai multe achiziţii. Ne dezvăluiţi câteva?

Cristian pandel: Da, anul acesta am avut mai multe realizări. Christian Tour îşi doreşte ca în primul trimestru din 2025 să se listeze la Bursa de Valori. Aceasta este cea mai mare noutate a noastră. Acesta este planul nostru şi vom vedea dacă vom reuşi să ne încadrăm în termen. Pentru realizarea acestui obiectiv lucrăm la o reaşezare a organizaţiei, în sensul de structură, pentru că ne vom duce pe piaţa de capital cu holdingul. Aşadar, se fac eforturi mari de consolidare a tuturor diviziilor într-un singur vehicul, în paralel cu procesele interne, cu auditurile etc.... Noi suntem auditaţi de KPMG, anul acesta şi doi ani înainte am fost acreditaţi inclusiv IFRS şi consolidat, iar în tot acest an am făcut mai multe achiziţii. Am cumpărat liderul de piaţă din Baia Mare, un brand local de peste 20 de ani - Sfara Tours -, am mai cumpărat încă o agenţie nouă - Travel Plaza -, care este de asemenea în top vânzări în România ca agenţie detailstă, şi mai avem circa zece proiecte mici şi medii pe care le vom îngloba în reţeaua Christian Tour. În acest an şi în anul următor vom continua seria de achiziţii - vom face inclusiv achiziţii mari, urmând să cumpărăm companii cu mulţi clienţi sau care au linii de business conexe cu ale noastre. Ne-ar interesa, de exemplu, un jucător pe zona de corporate pe care sa-l dezvoltăm pe segmentul de bilete de avion.

Reporter: Înţeleg că urmează să vă mutaţi în casă nouă...

Cristian Pandel: De când am fondat Christian Tour, în 1997, am visat să avem un birou proprietatea noastră cu anume funcţionalităţi similare cu cele din sediul Google, unde oamenii au şi parte de lucru, dar şi de recreere, în cadrul unui sistem ultra modern. Acum câteva luni am cumpărat un spaţiu de birouri pentru noi, care are peste 2500 mp (acum funcţionăm într-un spaţiu de 800 mp). El este în amenajare şi este situat în Piaţa Alba Iulia din Bucureşti; vorbim despre fostul sediu Bancpost. Acolo vom avea săli de conferinţă, o agenţie privată, premium, sub brandul "Travel like a star", sală de sport, bucătării, o zonă de lunch unde vom face toate prezentările noastre interne, cu o zonă de bar. În fiecare săptămână vom avea un eveniment organizat intern pe diverse teme - conferinţe, prezentare, webinar - în zona de lunch. La etajul unu sunt amenajate birourile, unde funcţionalităţile sunt diferite - spaţii de recreere, de muncă, de one to one pt convorbirile telefonice etc.

Reporter: Care este investiţia în noul sediu?

Cristian Pandel: Doar amenajarea sediului ne costă peste 1,5 milioane de euro. L-am achiziţionat prin finanţare, în colaborare cu Banca Transilvania, investiţia aferentă tranzacţiei fiind de circa 2,5 milioane de euro.

Reporter: Ce alte planuri investiţionale aveţi?

Cristian Pandel: Continuăm cu achiziţii, vrem să consolidăm procesele, atunci când cumpărăm companii sau când recrutăm oamenii ne axăm întotdeauna pe caractere şi apoi pe partea profesională, pentru că partea profesională se poate upgrada, însă caracterele nu se schimbpă. Iar în 2025 aşteptăm mulţi parteneri alături de noi, pentru listare. Cea mai mare mândrie a mea este că suntem o companie 100% românească ce a pornit de la o pasiune, eu fiind ghid pe munte, şi continuăm cu aceeaşi pasiune. Echipa are valorile în ADN şi noi avem parcursul nostru. Orice s-ar întâmpla în piaţă, noi mergem mereu în sus.

Reporter: Pe ce destinaţii au fost cele mai mari creşteri în acest an?

Cristian Pandel: Destinaţia numărul unu, pe care am avut creştere anul acesta şi care a fost destinaţia anului pe tot turismul, a fost Antalya. Am atins 70.000 de turişti pe această destinaţie, de la 50.000 până acum. Toată piaţa are circa 350.000 de turişti, iar noi am reuşit să facem 70.000 pe această piaţă.

Anul acesta am avut şi nişte premiere. În primul rând am avut tot timpul anului zbor către Iordania şi a fost mereu plin. În decembrie avem vacanţe de câte patru nopţi în Laponia. Acesta este un produs nou, care va fi derulat toată luna decembrie. Bazat pe un program complex cu activităţi acasă la Moş Crăciun şi având incluse apartamente la preţuri accesibile, este un produs vedetă care debutează în 29 noiembrie.

De asemenea, am lansat Maroc - una dintre destinaţiile pe care le numim "blue ocean", adică oceane albastre, în care nu înoată toţi rechinii şi se fac roşii de la sânge; sunt destinaţii noi, în premieră. Programul către Maroc a început în septembrie şi încercăm să-l ţinem tot timpul anului. Acesta merge destul de bine, ţinând cont că a fost şi problema cu cutremurul care a avut loc acolo cu doar câteva săptămâni înainte să pornim programul şi s-a mai pierdut din interes, dar acum oamenii şi-au revenit.

În 2023 am avut o destinaţie foarte solicitată - Tenerife (avem şi agenţie locală acolo), iar anul viitor vom lansa şi a doua insulă din Canare - Las Palmas de Gran Canaria.

Acum avem probleme din cauza Israelului, care la noi era o destinaţie majoră. Aveam circa 11.000 de turişti anual care mergeau în pelerinaje în Israel şi unii oameni şi-au amânat vacanţele, alţii s-au retras şi le-am returnat banii.

Reporter: Nu aveţi scăderi şi pe Iordania din cauza războiului?

Cristian Pandel: Pe Iordania încă nu avem probleme, iar noi sperăm ca lucrurile să se aşeze.

Reporter: Care este strategia să înlocuiţi Israelul, în venituri?

Cristian Pandel: Nu există un produs care să fie similar cu Israelul, pentru că este destinaţie de pelerinaj, dar pentru anul viitor oricum avem multe alte planuri pe destinaţii premieră.

Reporter: Cum evoluează vacanţele în zonele turistice din România?

Cristian Pandel: Pe România am avut o creştere de 30% faţă de anul anterior. Suntem oarecum noi pe acest domeniu, am lansat un sistem informatic care agregă circa 10.000-15.000 de unităţi, aproape toate unităţile de cazare din ţară - balneo, munte, litoral -, plus alţi turoperatori care vin la noi în sistem, iar anul viitor dorim să dublăm numărul de rezervări pe care l-am avut de anul acesta, deci va fi un focus important pe turismul intern şi pe incoming. Avem o divizie nouă care a început anul acesta şi am avut câteva grupuri din Elveţia, din Spania, din Italia, şi anul viitor începem să intrăm pe zona de middle est, având în echipă şi vorbitori de limbă arabă în acest proiect.

Reporter: Ce aşteptări aveţi de la autorităţi?

Cristian Pandel: Vreau doar să subliniez că, în acest an, Christian Tour a plătit 15 milioane de lei taxe şi nu accept ca cei care manageriază aceşti bani să-şi bată joc de ei. Cei care primesc aceşti bani, statul în speţă - o entitate fără chip, cu nişte funcţionari în spate - trebuie să-i folosească la fel de atenţi cum o fac eu pentru mine, pentru că-i produc greu. Nu sunt de acord să fie mână largă cu banii mei!

Reporter: Mulţumesc!