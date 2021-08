Cîţu exclude din start plafonarea preţurilor din piaţa energiei

A fost nevoie de câteva săptămâni de discuţii înflăcărate în spaţiul public şi două întâlniri la guvern cu reprezentanţii ANRE, OPCOM, Consiliului Concurenţei şi Ministrul Energiei, pentru ca premierul să înţeleagă ce se întâmplă cu preţurile din piaţa energiei electrice şi gazelor naturale, după cum a declarat ieri la guvern.

"Există o îngrijorare în spaţiul public care se accentuează în ceea ce priveşte preţurile la energie, în special pentru că vine sezonul de iarnă - plata facturilor - şi atunci trebuie să venim cu soluţii. Bineînţeles că soluţia asupra preţurilor nu poate să vină de la premier, trebuie să găsim soluţia împreună. Vă spun din capul locului că nu vom interveni pentru a plafona preţurile, asta ca să fie foarte clar. La ultima noastră întâlnire am înţeles problema majoră cu care ne confruntăm acum, o creştere a preţurilor peste tot în Uniunea Europeană, în acelaşi timp am înţeles problema noastră, aceea că trebuie să şi importăm energie şi nu producem exact cât avem nevoie. Să ştiţi că de la discuţia noastră eu sunt gata să-mi asum acest obiectiv, împreună cu dumneavoastră, dar îmi asum acest obiectiv, că este clar că avem nevoie de o independenţă energetică a României. Asta am înţeles eu din ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. O creştere a consumului - a trebuit să creştem importul şi suntem dependenţi de preţul energiei în Uniunea Europeană. Am văzut că în Spania s-au triplat preţurile, dar noi avem resursele pentru a avea independenţa energetică a României şi atunci trebuie să creştem capacitatea de producţie, avem câteva programe la care lucrăm deja, dar este important pentru această guvernare şi îmi asum acest obiectiv de a atinge independenţa energetică a României", a afirmat ieri Florin Cîţu.

Premierul a spus că independenţa energetică a României este un obiectiv pe termen mediu şi că acest lucru implică mai multe acte normative la care deja lucrează. Cîţu a spus că orice ineficienţă care duce la creşterea preţurilor la energie trebuie eliminată şi a ameninţat cu "cele mai dure măsuri" şefii companiilor de stat.

Amintim că preţul mediu al energiei electrice tranzacţionate pe OPCOM a crescut în fiecare lună în acest an (vezi grafic: nu include datele pe iulie şi august) atingând un maxim istoric de 555 lei/MWh în luna august, după cum a scris recent e-energia.ro.

"Trebuie să rezolvăm o problemă pe termen scurt, acum, pentru iarnă şi de aceea ne-am întâlnit iarăşi astăzi, aici, pentru a definitiva soluţiile pe care deja le-am anunţat în spaţiul public. În primul rând, este vorba de o soluţie, aceea pe care am propus-o şi trebuie să definim şi să vedem detaliile de a compensa o parte din factura pentru consum în această iarnă. La această soluţie trebuie să-i găsim forma finală cât mai repede. Repet, trebuie să le explicăm oamenilor de ce au crescut preţurile la energie. Iarăşi, un paradox - suntem în România, unde producţia energetică este în majoritate făcută de companii de stat. Deci companii de stat, oameni numiţi în funcţii politic şi totuşi oamenii trebuie să înţeleagă că preţul la factură făcut de companiile de stat a crescut. Trebuie să explicăm oamenilor de ce au crescut preţurile. (...) Am spus la începutul anului despre reforma companiilor de stat, pentru că această reformă a avut ca obiectiv eliminarea ineficienţelor, eu când am vorbit de reforma companiilor de stat am fost foarte clar, ineficienţele nu vreau să fie transferate asupra consumatorului. Nu vreau să descoperim că o parte din creşterea facturii - şi de aceea am chemat şi ANPC astăzi aici - la consumatorul final se datorează din transferul unor ineficienţe ale companiilor de stat către consumatorul final. Dacă aşa ceva se întâmplă şi găsim aşa ceva, vom lua cele mai dure măsuri. (...) Nu vreau ca nimeni dintre companii, nicio companie să profite de această situaţie, să-şi umfle profiturile de o situaţie conjuncturală", a spus Cîţu.

• Premierul: "Legea consumatorului vulnerabil a tot fost împinsă din 2012 şi niciun guvern nu şi-a asumat această lege"

Premierul a făcut referire şi la legea consumatorului vulnerabil, care ar urma să fie adoptată de Parlament în sesiunea parlamentară ce începe astăzi.

"Avem legea consumatorului vulnerabil şi aici iarăşi trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Este o lege de prin 2012 care a tot fost împinsă şi niciun Guvern până la acest Guvern nu a avut curajul să-şi asume această lege. Astăzi am văzut că sunt tot felul de curajoşi care apar în spaţiul public, din toate partidele politice, cu soluţii. Această lege este din 2012 pregătită şi nu a fost până în acest moment luată în calcul. În primăvară am adoptat această lege. Ministerul Muncii a propus-o în Guvern şi am aprobat această lege - Ministerul Energiei - şi ea stă în Parlament din primăvară. Toată vara am discutat despre preţurile la energie. Nimeni din Parlament, niciun preşedinte de Camera Deputaţilor sau Senat, nimeni, niciun lider politic nu a venit să spună că face sesiune extraordinară pentru a adopta mai rapid această lege. A trebuit să vin tot eu să spun că vom trimite amendamente de la Ministerul Muncii şi Ministerul Energiei pentru a completa legea şi să o adoptăm mai devreme. Este foarte multă discuţie în spaţiul public, dar nimeni nu vrea şi atunci ne asumăm noi acest lucru", a declarat Cîţu, la Guvern.

Prim-ministrul Florin Cîţu a avut, ieri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, şi cu reprezentanţi ai ANRE, Transelectrica, OPCOM, Consiliului Concurenţei şi ANPC.

• Virgil Popescu: "Liberalizarea nu s-a făcut în interesul românilor, ci pentru furnizori"

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a afirmat, ieri, că la şedinţa de la guvern s-au pus pe masă toate opţiunile disponibile pentru autorităţi. Popescu a spus că se are în vedere modificarea prin OUG a cadrului de amenzi aplicabil furnizorilor şi distribuitorilor.

"Cu ce am venit în plus, am discutat înainte la minister, am prezentat primului-ministru şi ANRE-ul a fost de acord, prin ordonanţa de transpunere a Directivei 944 pe care o avem în lucru şi o să venim cu ea în guvern prin ordonanţă de urgenţă o să modificăm, iar abaterile repetate ale distribuitorilor, ale furnizorilor care încarcă facturile, pun preţuri estimate, aşa cum aţi văzut facturi de 27.000 de lei sau de 2.000 de lei, toate aceste lucruri mărunte care deranjează până la urmă clienţii, românii, să le sancţionăm la nivelul cifrei de afaceri. Pentru că o amendă, şi ne-a prezentat ANRE-ul structura amenzilor care a fost dată, o amendă de 10.000 de lei pe care o ia un furnizor o plăteşte imediat şi se face că nici nu a văzut, iar lucrurile se întâmplă în continuare. Vrem să stopăm aceste lucruri, coercitiv, prin modificarea legislaţiei ca să ştie că dacă fac un lucru de genul acesta, în mod repetat desigur pentru că nu vorbim nici de abuzuri din partea statului, vor trebui să plătească (amendă) la cifra de afaceri (...) între 5 şi 10 la sută", a afirmat Popescu.

Ministrul Energiei a afirmat că acum se calculează impactul bugetar al legii privind consumatorul vulnerabil, în condiţiile în care legea ar urma să se aplice pentru 400.000 de gospodării. Totodată, Popescu a spus că se intenţionează compensarea facturilor inclusiv pentru persoanele cu venituri medii sau consum mediu de energie, posibil 10 milioane de consumatori la energie electrică şi peste 2 milioane la gaze naturale, iar prima factură compensată ar putea să fie cea din noiembrie.

"Acum calculăm impactul bugetar, dar sursa de finanţare este clar impozitul pe venitul suplimentar din dereglementarea preţului la gaze, care, în mod normal, şi din estimările noastre şi aşteptăm acum sumele - încasările la buget - de la Ministerul de Finanţe, dar preţul este dublu faţă de anul trecut, evident se plăteşte mai mult, impozitul pe dividende al companiilor la care statul este acţionar, iar de la Hidroelectrica nu uitaţi că avem acel dividend suplimentar de 800 de milioane de lei pe care nu l-a virat şi care este ţinut ca sursă de finanţare pentru compensarea la electricitate", a spus Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a mai declarat că liberalizarea s-a făcut nu în interesul românilor, ci pentru furnizori.

"Am fost complet nemulţumit de cum a liberalizat ANRE preţul, nu este un secret, am spus-o public şi în decembrie, şi în ianuarie, şi dacă nu interveneam noi ca Minister să ducem lucrurile, oamenii, mai ţineţi minte, erau la cozi pe drumuri, să se mute într-o lună de zile milioane de români la furnizor. A fost concepută acea liberalizare nu pentru români, ci pentru furnizori, ori este inadmisibil", a spus Popescu.