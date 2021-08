Clotilde Armand ne pune să alegem între corupţie şi mizerie

Sectorul 1, cea mai bogată unitate administrativ-teritorială din cadrul municipiului Bucureşti, a devenit, din păcate, în numai zece luni de administraţie Armand cea mai insalubră zonă a Capitalei, pe fondul disputei dintre noul edil şi operatorul de salubritate Romprest SA. Conform primarului Clotilde Armand, relaţia contractuală dintre Sectorul 1 şi compania de salubrizare este una bazată pe un document încheiat fraudulos şi pe acte adiţionale cu iz de corupţie semnate de foştii edili ai acestei zone a Capitalei. Din această cauză, până a găsit o soluţie pentru ridicarea gunoaielor stradale, Clotilde Armand a preferat să ignore că acumularea munţilor de deşeuri va duce la înmulţirea rozătoarelor şi la mirosurile pestilenţiale din timpul sezonului estival. Practic, se poate spune că primarul Clotilde Armand i-a pus pe cetăţeni să aleagă între continuarea unui contract încheiat fraudulos, prin corupţie, şi mizeria instalată în Sectorul 1 al Capitalei.

Numai că odată cu sezonul estival şobolanii au invadat cel mai bogat sector al Capitalei, după ce au părăsit canalizările şi subsolurile caselor sau blocurilor, atraşi de mormanele de gunoaie depozitate ilegal pe spaţiul public. Un exemplar al guzganilor din Sectorul 1 a fost filmat zilele trecute chiar în clădirea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, imobil situat în buricul Capitalei, pe calea Victoriei, la aproape un kilometru distanţă de Palatul Victoria - sediul Guvernului.

Cetăţenii din Sectorul 1 se tem să iasă seara prin curţile imobilelor de teama rozătoarelor care sunt prezente în majoritatea zonelor, dar acest aspect pare să nu deranjeze actuala conducere a administraţiei publice locale, ce este preocupată, conform postărilor de pe pagina oficială de Facebook a primarului Clotilde Armand, de construcţiile ilegale, de asfaltarea unor drumuri de pământ şi de modernizarea parcurilor. Şi are dreptate edilul să se ocupe de aşa ceva, atât timp cât în opinia sa a rezolvat problema ridicării deşeurilor depozitate ilegal pe spaţiul public, deoarece deratizarea nu intră în competenţa Primăriei Sectorului 1.

La nivelul Capitalei, deratizarea se efectuează de către Primăria Municipiului Bucureşti prin intermediul Companiei Municipale Eco Igienizare. Care este în insolvenţă, ca prim pas spre desfiinţarea acesteia, compania făcând parte din lungul şir al firmelor înfiinţate de Municipalitate pe vremea fostului primar general Gabriela Firea, societăţi despre care instanţele au stabilit că funcţionează ilegal.

• Gunoiul de pe stradă - cea mai atractivă hrană pentru şobolani

În mod normal, deratizarea Sectorului 1 ar trebui să se facă rapid, mai ales că, până în 23 august, unitatea administrativ-teritorială păstorită de Clotilde Armand se află în stare de alertă sanitară stabilită prin ordinul Prefectului Capitalei, stare ce a fost instituită începând cu 24 iulie ora 0:00.

Dar lucrurile nu stau deloc aşa cum ar trebui.

Până anul acesta, deratizarea Capitalei demara odată cu prima lună a noului an. Numai că, în 2021, din cauza faptului că bugetul Primăriei Capitalei a fost aprobat destul de târziu - abia în 7 mai 2021 - compania Eco Igienizare nu a avut fondurile necesare pentru a demara activităţile pe care le prestează. Aşa că, de la începutul anului şi până la 1 iunie, în Bucureşti, pe domeniul public din niciun sector nu s-a făcut nici dezinsecţie, nici deratizare.

Corina Niţă, manager de contract în cadrul Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti, a declarat, pentru ziarul BURSA: "Noi acţionăm pe baza măsurilor dispuse în planul unitar de acţiune aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru anul 2021, pe toată suprafaţa Capitalei. Din cauza situaţiei care a fost în acest an, am început activităţile de dezinsecţie şi deratizare a domeniului public abia în luna iunie, comparativ cu anii trecuţi când activitatea demara în luna ianuarie, iar pe deasupra în acest an ni s-a redus şi suprafaţa pentru categoriile de obiective unde acţionăm. Noi facem deratizare la fel peste tot şi aplicăm aceleaşi cantităţi de raticid în fiecare sector al Capitalei. Problemele cele mai mari sunt în sectorul 1, din cauza scandalului care a fost cu firmele de salubrizare. Problema este că în prima jumătate a anului, în Sectorul 1, gunoiul nu s-a strâns de pe străzi şi practic, în iunie, când am început deratizarea, tratamentele noastre au fost ineficiente deoarece şobolanii au avut la tot pasul hrană mai atractivă decât otrava pusă de noi. Acum, odată cu starea de alertă sanitară şi cu rezolvarea problemei ridicării deşeurilor de pe spaţiul public din Sectorul 1, ar trebui ca activitatea de deratizare - pe care noi am continuat-o în toată această perioadă - să redevină eficientă".

Reprezentantul companiei municipale a precizat faptul că societatea efectuează deratizarea doar pe domeniul public şi că persoanele juridice private, precum şi cetăţenii sunt obligaţi, conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor CGMB, în spaţiile pe care le folosesc să efectueze pe propria lor cheltuială deratizarea acestora.

• Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei: "Trebuie să ne implicăm cu toţii pentru rezolvarea acestei probleme"

Situaţia ne-a fost prezentată similar şi de Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei. Domnia sa ne-a spus: "Deratizarea este în curs şi este făcută de Primăria Capitalei. Situaţia din Sectorul 1 este mai specială, deoarece au fost probleme privind ridicarea deşeurilor depozitat ilegal pe domeniul public. Acest fapt reprezintă o cauză a înmulţirii şobolanilor în sectorul respectiv, dar din păcate nu am putut interveni asupra ei, deoarece competenţele Primăriei Capitalei nu se suprapun cu cele ale Primăriei Sectorului 1. Primăria Sectorului 1 se ocupă de relaţiile cu operatorii de salubritate, iar deratizarea domeniului public şi a instituţiilor publice este făcută de Primăria Capitalei. Nu aş putea să clarific a cui este vina pentru actuala situaţie din Sectorul 1, dar indiferent cine face parte din administraţia publică locală trebuie să ne implicăm cu toţii pentru rezolvarea acestei probleme. Iar când spun cu toţii, mă refer şi la agenţii economici şi la cetăţeni care trebuie să deratizeze spaţiile pe care le au în proprietate sau le folosesc".

După cum se poate observa, vina privind înmulţirea rozătoarelor din Sectorul 1 ar fi partajată între Primăria de sector şi Primăria Capitalei. Primăria Sectorului 1 a tărăgănat prea multe luni rezolvarea problemei ridicării deşeurilor aruncate ilegal pe spaţiul public, iar Primăria Capitalei a alocat fondurile necesare demarării deratizării abia la jumătatea acestui an.

• Referendum, pentru liniştea social-democraţilor

În aceste condiţii, pe fondul nemulţumirii crescute a cetăţenilor faţă de modul în care noii edili au ales să gestioneze situaţia gravă cu care se confruntă Sectorul 1 din punct de vedere igienico-sanitar, social-democraţii au declanşat o amplă campanie de strângere de semnături pentru a solicita prefectului Capitalei declanşarea referendumului de demitere a Clotildei Armand din funcţia de primar. În campanie, s-a implicat şi senatorul Gabriela Firea, preşedintele organizaţiei PSD Bucureşti, care, după ce a semnat pentru referendum, a afirmat: "E un dezastru administrativ tot ceea ce se întâmplă la Sectorul 1! Aşa că am semnat pe lista de semnături necesare organizării Referendumului pentru demiterea primarului Sectorului 1. Principalul motiv este dezinteresul faţă de cetăţeni! Felul în care arată acum sectorul, la 10 luni de mandat: lipsă de finanţare pentru spitale, dezinteresul pentru şcoli, mizeria, mirosurile pestilenţiale, gropile, şobolanii, ţânţarii, parcurile abandonate, problemele cu apa caldă la centrala administrată de Primăria Sectorului 1. Un om ajuns primar prin fraudă care, în plus, îşi bate zilnic joc de bucureşteni, inventând diverse poveşti şi războaie. Doamna în cauză se luptă, de fapt, cu cetăţenii sectorului 1, cu viaţa lor a cărei calitate a scăzut. Restul e propagandă! De peste 20 de ani am buletin de Bucureşti - Sectorul 1. Ce se întâmplă acum, este fără precedent. Capitala Capitalei, sectorul cu cele mai multe ambasade, teatre, muzee, instituţii publice, obiective turistice - Sectorul 1-, este în paragină. Îi invit pe cetăţenii Sectorului 1 să vină să semneze în număr cât mai mare pentru demiterea primarului incompetent (...). Să plece acasă cei care i-au minţit pe oameni, cei care au demonstrat că nu le pasă de problemele lor".

Am încercat să aflăm şi punctul de vedere al primarului Clotilde Armand. Din păcate, domnia sa nu a răspuns apelurilor telefonice şi nici mesajelor referitoare la respectiva problemă care încă dă mari bătăi de cap cetăţenilor din Sectorul 1 al Capitalei.