CONFERINŢA "ENERGIA ÎN PRIZĂ" | DUMITRU COMAN, CHIEF TECHNICAL OFFICER, CHIMCOMPLEX:"Nu facem parte dintre companiile care îşi permit să-şi oprească activitatea"

Chimcomplex Borzeşti nu face parte dintre companiile care îşi permit să-şi oprească activitatea din cauza preţurilor ridicate ale energiei, a afirmat Dumitru Coman, Chief Technical Officer - CTO, al combinatului chimic.

Domnia sa a afirmat: "În această criză, în cadrul căreia preţul energiei electrice a trecut de la 240 de lei MWh la 3.600 de lei, am văzut ce înseamnă impactul (n.r. creşterii preţurilor) în zona financiară. De la o factură a energiei de câteva milioane de euro am ajuns la câteva zeci de milioane de euro. Acestea sunt provocările pe care le are un consumator final în ziua de astăzi. Din acest motiv, la Chimcomplex suntem focalizaţi să găsim soluţii ca să mergem mai departe. Nu facem parte dintre companiile care îşi permit să îşi oprească activitatea. Suntem o companie cu un flux continuu, pentru care o oprire de mai mult de două-trei săptămâni poate deveni ireversibilă, adică să nu mai putem porni niciodată. Pentru că în instalaţiile chimice avem tehnologii de înaltă eficienţă, nanotehnologii cu catalizatori sofisticaţi. Toate aceste procese impun şi o anumită strategie de funcţionare. Din acest motiv, din păcate noi nu avem opţiunea să punem lacătul, să închidem, decât dacă ne propunem să închidem definitiv. Ceea ce nu vom face pentru că am acumulat experienţă. Chimcomplex este o companie privată, cu capital integral românesc, o companie care se bazează aproape în exclusivitate pe resurse naturale româneşti. Suntem o companie ce înnobilăm materiile prime brute din România. În afară de sare, calcar, înnobilăm şi gaze şi energie electrică".

Dumitru Coman a adăugat: "Acum câţiva ani spuneam că Chimcomplex este un mare exportator de energie. Da, acesta este adevărul, Chimcomplex exportă energie. Dar nu sub formă de electricitate sau gaze, ci sub formă de polioli, de oxoalcooli, de palstifianţi, de sodă caustică - deci de produse chimice înalt prelucrate, păstrând valoarea adăugată în ţara. Asta face Chimcomplex - peste 70% din producţia fabricii este destinată exportului. Şi ne propunem să continuăm".

Conform reprezentantului combinatului chimic, din necesitate, Chimcomplex a devenit şi producător de energie, acum mai bine de un deceniu.

"Din păcate, pentru a produce toată această valoare adăugată avem nevoie de energie, fie că se numeşte gaz, fie că se numeşte energie electrică sau termică. Din experienţă am învăţat cum să ne pregătim să trecem prin astfel de furtuni (...). Astfel am descoperit că trebuie să devenim şi producători de energie. În 2009, Chimcomplex a pus în funcţiune la Oneşti prima centrală de cogenerare de înaltă eficienţă, care funcţionează dual - pe hidrogen şi pe gaze naturale, cu un randament enegetic global de 92%. Am replicat cu cea de-a doua unitate, în total 15 MW în 2015 şi în acest an ne propunem ca, în a doua parte a lunii decembrie, să finalizăm o nouă instalaţie de cogenerare. De 33 MW anul acesta şi până la 50 de MW la mijlocul anului viitor, din aceeaşi categorie. Aceasta a fost şansa noastră - să putem să convertim în procese de înaltă eficienţă, astfel încât ponderea costului combustibilului în energie şi produsele finite să fie minimă. Aşa am reuşit să facem diferenţa şi faţă de concurenţă", a afirmat Dumitru Coman.

Potrivit domniei sale, în afară de eficienţă energetică, impactul acestor tehnologii s-a văzut şi în reducerea emisiilor de CO2. "Amintesc de faptul că, în urma proiectului care se va pune în funcţiune la Chimcomplex Râmnicu Vâlcea în acest an, emisia de CO2 va fi mai mică cu 100.000 de tone pe an. Este un lucru care ne dă încrederea că vom reuşi să gestionăm impactul de CO2, pe termen lung".

Dumitru Coman a subliniat că, în România există obiceiul să ne ocupăm de efecte, în loc să finanţăm proiectele de înaltă eficienţă, care să reducă sau să elimine necesitatea subvenţionării costurilor cu energia.

"Dacă ne uităm care este randamentul energetic pe care-l obţinem la nivel naţional s-ar putea să avem o mare surpriză. Pentru că în realitate, România nu are o problemă cu resursele energetice, are o mare problemă cu transformarea resurselor energetice în energie utilă şi, în acelaşi timp, cu eficienţa la consum a energiei sub orice formă. Din acest motiv am depus două proiecte pe electroliză (n.r. pentru finanţarea privind producţia de hidrogen în instalaţii de electroliză). Şi chiar dacă în momentul de faţă suntem la nivelul BAT - Best Available Technology, prin acestea vom ajunge între primele cinci unităţi din punctul de vedere al eficienţei energetice de electroliză din Europa, din cele 112 care sunt astăzi în funcţiune. Este de fapt strategia noastră - de a avea întotdeauna nivelul de inginerie, de tehnologie, care prin randamentele obţinute să ne permită să continuăm mai departe activitatea", a afirmat Dumitru Coman.

Nu în ultimul rând, reprezentantul Chimcomplex a subliniat că, de multe ori în ţara noastră sunt aplicate soluţii energetice costisitoare, bazate pe un marketing agresiv, care sunt insuficient validate din punct de vedere tehnico-economic. "Sunt soluţii pe care multe companii care le promovează în România nu le aplică în ţările lor şi pe care din păcate nu reuşim să le adaptăm specificului locului de producţie şi consum. De aceea, de multe ori constatăm că în loc ca o investiţie să asigure o îmbunătăţire a eficienţei, face un pas repede către faliment. Din acest motiv, întotdeauna specialiştii sunt cei care vor face diferenţa", a conchis Dumitru Coman.