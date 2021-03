CONSTANTIN BUICĂ:"Nu mă aştept să fiu schimbat din funcţia de preşedinte al AEP"

Preşedintele AEP Constantin-Florin Mituleţu-Buică a declarat, marţi , că va contesta decizia CNATDCU de a îi anula titlul de doctor din cauza plagierii tezei atunci când îi vor fi comunicate documentele privind această acţiune. Acesta a adăugat că în 2016 CNATDCU a propus Ministerului Educaţiei să îi acorde titlul ştiinţific de doctor, iar acum decide să îl retragă, scrie News.

El a mai precizat că nu se aşteaptă să fie schimbat de la şefia AEP deoarece titlul de doctor nu l-a luat în vederea obţinerii vreunei funcţii anume, iar activitatea sa la Autoritatea Electorală Permanentă a fost foarte bună, mai ales în doi ani în care au fost alegeri.

"Cu siguranţă când îmi vor fi comunicate documentele prin care s-a luat decizia privind anularea titlului ştiinţific de doctor, voi contesta. În primul rând că sunt nişte neînţelegeri. În 2016 CNATDCU a propus Ministerului Educaţiei acordarea titlului ştiinţific de doctor, pe baza unor documente şi a raportului de similitudine din care era clar că nu am plagiat. Acelaşi CNATDCU, dar presupun în altă componenţă, s-a pronunţat cu privire la anularea titlului ştiinţific de doctor. Pe timpul evaluărilor nu am fost înştiinţat, nu am avut la cunoştinţă absolut nimic. Am fost prejudiciat şi prin faptul că nu am ştiut toate procedurile cum funcţionează, astfel încât să pot să mă apăr", a afirmat Constantin Buică, marţi pentru News.ro.

Întrebat dacă decizia de acum de anulare a titlului de doctor ţine de o altă componenţă a CNATDCU, preşedintele AEP a răspuns: "N-aş putea să vă spun".

"Eu la momentul acesta aş presupune că anul acesta sunt eliberare, propuse de către CNATDCU titluri de doctor către Ministerul Educaţiei. Peste câţiva ani, dacă vine o altă componenţă, poate anula celor care au emis anul acesta? E o chestiune foarte interesantă. Nu ştiu. Până la momentul acesta eu nu am la cunoştinţă niciun document pe această procedură de evaluare şi propunere de anulare a titlului de doctor. Până la momentul acesta nu am fost înştiinţat (de anularea titlului de doctor - n.r.). Nu am la cunoştinţă. Nu ştiu ce documente au fost evaluare, cum au fost evaluate documentele respective. În 2016 raportul de similitudine spunea că pot primi titlul ştiinţific de doctor, iar la momentul acesta spune un alt raport, nu ştiu cum a fost făcut, că am plagiat. Din punctul meu de vedere, aşa cum am depus eu documentele în 2016 la CNATDCU consider în continuare că nu am plagiat şi că este o decizie incorectă", a completat Buică.

Chestionat dacă se aşteaptă să discute liderii coaliţiei pentru ca Parlamentul să îl schimbe de la şefia AEP, Constantin Buică a replicat: "Nu are legătură cu teza de doctorat".

"Teza de doctorat şi tot titlul ştiinţific nu l-am obţinut în vederea obţinerii funcţiei. Nu am obţinut nicio funcţie pe baza titlului ştiinţific de doctor, drept pentru care nu se poate pune în discuţie decât activitatea mea ca preşedinte din anii anteriori, cei doi ani - 2019, 2020. Drept pentru care nu consider că ar putea fi pusă vreodată la îndoială activitatea mea şi probitatea în funcţia de preşedinte al AEP. Întotdeauna poţi să iei o decizie, când e vorba de decizie politică. Eu la momentul acesta, din evaluarea activităţii pe care am desfăşurat-o în 2019 şi 2020, nu consider că ar putea fi ridicată vreo problemă cu privire la integritatea mea în această funcţie, la managementul activităţii Autorităţii, pentru că s-a demonstrat şi s-a văzut - doi ani de alegeri desfăşurate în condiţii foarte bune, grele în 2020 şi foarte bine desfăşurate. Nu mă aştept să fiu schimbat. Activitatea se ştie, se vede. Nu am de ce să îmi fac griji", a mai comentat preşedintele AEP.

Chestorul principal de poliţie (r) Cătălin Alexandru Ioniţă, fost şef al Poliţiei Române şi fost şef al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) şi preşedintele în exerciţiu al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) Constantin Mituleţu Buică rămân fără titlurile de doctor după ce Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis oficial că au plagiat în lucrările de doctorat, anunţă PressOne.

Ambele hotărâri au fost luate de Consiliul general al CNATDCU în data de 23 februarie şi au fost făcute publice luni.

Pentru Constantin-Florin Mituleţu-Buică, decizia vine la patru luni după ce Press One a relatat că teza sa de doctoratîncalcă normele academice de realizare a unei lucrări ştiinţifice, iar CNATDCU a confirmat oficial plagiatul.

"Vorbim de o anumită perspectivă a plagiatului, nu din punct de vedere etic şi ştiinţific", a fost replica lui Buică la momentul descoperirii plagiatului, întrebat în legătură cu teza sa de doctorat, al cărei titlu nu l-a putut spune, invocând oboseala.