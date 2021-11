DUMITRU CHISĂLIŢĂ, ASOCIAŢIA ENERGIA INTELIGENTĂ:"În România există peste 50.000 de gospodării fără energie electrică"

În România există peste 50.000 de gospodării care nu au energie electrică şi care din anumite motive nu pot beneficia de fonduri din cauza unor condiţionalităţi tehnice, a afirmat, ieri, Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), în cadrul unei conferinţe de presă prilejuită de finalizarea cele de-a doua etape a proiectului "Energie pentru viaţă" derulat de asociaţie. Cinci case izolate din satul Puntea Lupului din Munţii Ciucului au fost beneficiarele acestei etape din proiect, etapă care a presupus montarea de panouri fotovoltaice şi realizarea reţelei interioare şi exterioare pentru asigurarea iluminatului.

Chisăliţă a afirmat: "Energie pentru Viaţă, aşa cum am promis în urmă cu un an de zile când am lansat acest proiect, este un proiect prin care dorim să sensibilizăm opinia publică asupra faptului că în România există peste 30.000-40.000, după unele surse 50.000 de gospodării care nu au energie electrică şi care din anumite motive nu pot să fie beneficiare ale unor fonduri internaţionale sau naţionale din cauza unor condiţionalităţi tehnice (distanţa prea mare faţă de reţeaua de distribuţie - n.r.). Am considerat că este un element care poate fi rezolvat prin bună-voinţa oamenilor, prin responsabilitatea socială pe care companiile din România s-a dovedit că pot să o aibă şi tocmai de aceea am promis montarea panourilor fotovoltaice şi ne-am ţinut de această promisiune cu ajutorul companiilor care au venit în sprijinul nostru. Considerăm că ne-am atins ţinta, am văzut şi alte companii şi asociaţii care au contribuit la asigurarea energiei pentru viaţă a familiilor care nu aveau energie electrică şi probabil că prin aceste demersuri, în câţiva ani, probabil că nu o să mai vorbim de gospodării izolate care nu au energie electrică. (...) Energie pentru Viaţă a avut ca scop montarea de panouri fotovoltaice şi realizarea reţelei interioare şi interioare, cu toate elementele de siguranţare şi cu toate elementele corespunzătoare pentru asigurarea iluminatului şi pentru asigurarea confortului într-o locuinţă, aspect realizat în 5 case din Munţii Apuseni, 5 case din Harghita. Etapa a doua a proiectului a fost susţinută de Electrica".

Corina Popescu, directorul general al Electrica, a afirmat că proiectul este unul de suflet şi că astfel de proiecte sunt în topul celor pe care compania le are în vizor.

"Este un proiect de suflet şi vorbesc din postura specialistului care şi-a dedicat întreaga carieră sectorului energiei electrice. Nu cred că există pentru un specialist din energie o bucurie mai mare decât să ducă lumină în casa unui om. Acesta a fost motivul pentru care am zis că acest proiect este o iniţiativă în care Electrica trebuie să se implice şi mă bucur că am reuşit să-l ducem la bun sfârşit anul acesta. Este o responsabilitate a tuturor celor care lucrează în sectorul energiei electrice. Mă bucur că proiectul este în zona noastră de distribuţie, este un proiect care a necesitat o implicare dincolo de nivelul financiar, este o implicare de suflet a colegilor din companii, o implicare a specialiştilor din grupul Electrica care şi-au dedicat întreaga activitate sectorului energiei electrice. (...) Responsabilitatea de a aduce lumină în toate casele din România este o responsabilitate cu care ar trebui să continuăm şi să ne implicăm. (...) Nu pot să răspund acum dacă vom continua proiectul (...). Îmi doresc şi sunt multe proiecte de CSR pe care le avem pe masă. Mi-aş dori să continui proiectul acesta într-un fel sau altul, colegii din distribuţie prin planurile de investiţii pe care le aprobă şi le execută în fiecare an cu siguranţă se uită la ce înseamnă case nealimentate. Nu aş putea să-mi asum că vom finaliza tot, dar proiecte de genul acesta sunt în topul proiectelor pe care Electrica le are în vizor", a spus Popescu.

Proiectul a presupus şi o donaţie a unui laptop şi a două cartele telefonice unei familii cu patru copii pentru conectarea la sistemul online de învăţământ.

Chisăliţă a mai spus că echipele care au montat echipamentele vor continua să rămână în legătură cu familiile din Munţii Ciucului.

"La scurt timp după ce am montat sistemele, la două familii, s-au defectat invertoarele. Invertorul este una dintre cele mai scumpe piese. Nu am reuşit să le reparăm, a trebuit să le schimbăm. Deci în continuare ţinem legătura cu aceste persoane şi încercăm să-i ajutăm atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al unor instrucţiuni sau elemente cu care se vor confrunta în această exploatare", a spus preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă.

Totodată, întrebată câte case fără curent există în România, Corina Popescu a precizat: "Din ultimele cifre pe care eu le ştiu erau în jur de 52.000 de case dintre care circa 7.000 erau în zone izolate precum cele 5 care sunt alimentate astăzi. S-ar putea ca lucrurile..., sunt într-o dinamică, s-ar putea ca lucrurile să fie puţin diferite, dar acestea erau cifrele pe care le-am văzut la un moment dat. Nu am o evidenţă la zi cu ce se întâmplă şi în celelalte zone ale celorlalţi operatori de distribuţie. Legat de proiecte în sine, contribuţia noastră la acest proiect a fost de 10.000 de euro pe care i-am donat în aşa fel încât să putem aduce lumină în aceste case".

Dumitru Chisăliţă a adăugat: "Într-adevăr, în momentul de faţă, pe site-ul oficial al Ministerului Energiei există această cifră, 52.000 de locuinţe. Recensământul este însă realizat în urmă cu 4 ani de zile, adică cu siguranţă în momentul de faţă dinamica este alta, dar neexistând o altă cifră oficială şi noi o vehiculăm pe aceasta. Ce pot să zic este că în zona Munţilor Apuseni, dar şi în zona Munţilor Ciucului, deja am identificat încâ câteva zeci de cătune - care înseamnă câte 3-4-5 case fiecare - unde nu există energie electrică şi unde din păcate şi drumurile sunt foarte greu accesibile, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că în afara unor astfel de iniţiative acolo nu va exista energie electrică. În ceea ce priveşte costurile totale, acestea au avut mai multe componente: a fost componenta legată de asigurarea echipamentelor şi materialelor care s-a bazat pe această sponsorizare pe care a făcut-o Electrica, a fost partea de voluntariat pe care noi am făcut-o alături de echipa de electricieni cu care am lucrat acolo şi a mai existat o serie de costuri pe care le-am asigurat 100% din Asociaţia Energia Inteligentă fără a mai lua alte sponsorizări".

Chisăliţă a mai afirmat că orice etape viitoare ale acestui proiect ţin de implicarea societăţilor comerciale din sectorul energetic având în vedere costul foarte ridicat al echipamentelor.

"Noi considerăm ca am dat semnalul, am dat startul. Sper să existe un imbold şi să nu aştepte până le batem noi la uşă. (...) Noi sincer ne-am propune un standard superior, ca de anul viitor şi anii viitori să discutăm deja de un nou model care să presupună, pe lângă energie, să ajutăm nişte imobile sau nişte şcoli sau alte instituţii care nu doar să nu emită dioxid de carbon ci să devină şi producătoare de energie electrică şi termică", a mai spus Dumitru Chisăliţă.