Elis Pavaje, 30 de ani de la înfiinţare

Elis Pavaje aniversează anul acesta 30 de ani de la înfiinţare, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Suntem foarte mândri că în cele trei decenii am reuşit să păstrăm valorile cu care am pornit la drum: respectul pentru clienţi, angajaţi şi comunitate şi atenţia pentru menţinerea calităţii. În 1991 eram la început de drum, acum încă nu suntem nici la jumătate, mai avem multe de dezvoltat, perfecţionat, inovat. Avem încredere în ceea ce am construit împreună şi ne dorim ca ambiţia si determinarea celor care lucrează în această companie sa rămână un reper şi în viitor" a menţionat Emil Gota, directorul general al companiei.

Povestea Elis Pavaje începe în 1991 ca o mică afacere de familie ce folosea un utilaj artizanal realizat de către domnul Elisiu Goţa pentru producţia de pavele. Astăzi, Elis Pavaje reprezintă o echipă formată din peste 550 de angajaţi ale căror eforturi asigură o producţie de peste 16.000 mp de pavele pe zi în patru unităţi de producţie şi care au avut ca rezultat o cifră de afaceri de 287,3 milioane lei în 2020.

"În cei 30 de ani am căutat să oferim o soluţie viabilă pentru amenajările exterioare şi credem că am reuşit, până în acest an având peste 150.000 de lucrări realizate cu 21 de milioane de metri pătraţi cu pavele Elis Pavaje şi peste 20 milioane de metri liniari de borduri. De asemenea, în timp ne-am dezvoltat expertiza, trecând de la producţia de prefabricate din beton la producţia de piatră cubică şi de la montajul pavelelor şi bordurilor la lucrări de antrepriză generală în amenajări exterioare." a precizat Vasile Goţa, directorul executiv Elis Pavaje.

30 de momente importante din evoluţia companiei:

1990. Ideea care a stat la baza întemeierii firmei a apărut în Germania, în 1990, când la invitaţia prietenilor, soţii Elisiu si Sâmza Goţa s-au dus să vadă cum şi ce se lucrează în "lumea liberă". De acolo s-au întors cu o bucată de pavea care avea sa însemne viitorul familiei Goţa şi apoi, al companiei ELIS PAVAJE

1991. Afacerea a fost demarată de către soţii Goţa Elisiu şi Sâmza, care au pornit cu o producţie de doar 6 mp/zi, realizată pe un utilaj artizanal, conceput de domnul Goţa.

1993. S-a obţinut primul contract important, sediu BCR Deva, de 1300 mp. Lucrarea respectivă este şi azi în stare foarte bună, motiv pentru care pavelele nu au fost înlocuite nici până acum.

1995. Dacă la început angajaţii firmei erau chiar membrii familiei Goţa, începând din acest an s-au făcut angajări, Dan Ioan fiind cel mai vechi angajat (prezent şi astăzi în firmă)

1995. A fost achiziţionată prima maşină modernă de producere a pavelelor şi bordurilor, din Italia, cu o capacitate de 50 mp / schimb.

1999. Prima hală de producţie (Petreşti Alba) de 1300 mp. Compania a achiziţionat un utilaj pentru producerea pavelelor şi bordurilor din Italia, dublându-şi astfel capacitatea de producţie.

2001. S-au realizat din nou investiţii semnificative: o staţie betoane din Italia (credite din surse BERD) şi o nouă maşină pentru producţia pavelelor şi bordurilor din Germania, ce a permis o nouă dublare a volumelor, cât şi o creştere a calităţii acestora.

2003. S-a achiziţionat încă un utilaj pentru producţia pavelelor si bordurilor, din Germania. De asemenea, sunt achiziţionate din Ungaria 10 modele noi de matriţe de pavele, crescând astfel varietatea produselor oferite clienţilor.

2003. A fost înregistrată la OSIM marca ELIS PAVAJE care, cu excepţia unor mici stilizări, a rămas în timp, neschimbată şi a devenit un brand uşor recognoscibil în piaţă.

2005. A fost demarat un proiect de mare anvergură, prin care s-a achiziţionat o linie tehnologică de produs pavele având încorporată o tehnologie de ultimă oră, cu o producţie automatizată pentru producerea pavelelor şi bordurilor (1000 mp/schimb).

2006. S-a trecut la distribuţie naţională după ce a fost înfiinţată reţeaua de distribuţie formată dintr-un director de vânzări şi 6 reprezentanţi vânzări regionali

2006. S-a achiziţionat prima staţie de beton marfă pentru construcţii, la Petreşti

2007. A fost demarată construcţia unei noi fabrici de producere a pavelelor în Stoeneşti, jud. Prahova. Fabrica a început să producă din vara anului 2008 cu capacitate de 4500 mp de pavele pe zi.

2008. S-a investit într-o amplă campanie de imagine, în urma căreia numele Elis a devenit binecunoscut. A fost dezvoltată identitatea vizuală care este şi astăzi apreciată şi recunoscută.

2009. Domnul Elisiu Goţa predă ştafeta conducerii companiei celor 2 fii ai săi: Emil si Vasile. Emil Goţa preia funcţia de director general, iar Vasile Goţa devine director executiv.

2009. Elis Pavaje devine primul producător de blocheţi din Romania, în urma unei investiţii de 200.000 euro şi achiziţionării licenţei de producţie de la Keystone, SUA

2010. Pentru angajaţii care veneau la fabrică din zonele limitrofe localităţii Petreşti, s-au achiziţionat 140 biciclete. Unele au fost bine păstrate şi se mai folosesc şi azi.

2014. A avut loc o acţiune de amploare de împădurire a 12.000mp,în parcul Arini, împreună cu membrii Tăşuleasa Social şi elevi ai Liceului Lucian Blaga din Sebeş. Parcul Arini a fost selectat pentru acţiunea de reîmpădurire deoarece după defrişarea zonei nu a fost gândită o acţiune de reîmpădurire, ceea ce ar fi avut un impact negativ asupra comunităţii. Parcul este foarte important pentru localnici, fiind singurul spaţiu verde cu o suprafaţă mare din zonă.

2015. Se investeşte într-un utilaj pentru producţia elementelor de canalizare din beton.

2016. A fost demarată în localitatea Secuienii Noi, jud. Neamţ construcţia unei noi fabrici cu o linie automatizată de producţie cu capacitate de 5000 mp de pavele pe zi şi linie de producţie pentru elemente pentru camine şi tuburi din beton.

2016. Compania îşi diversifică serviciile, preluând lucrări integrale de infrastructură, de la terasamente şi canalizare până la asfaltare, prin departamentul propriu de execuţie şi montaj.

2017. Deschiderea celui mai mare showroom de pavele şi produse din beton vibropresat, aproximativ 3000 mp, la sediul din Stoeneşti, jud. Prahova.

2017. Se achiziţionează o staţie de asfalt la Oarda, în jud Alba

2018. Se finalizează achiziţia fabricii de prefabricate de beton din Vinţu de Jos, de la Fruhwald AG.

2018. Se achiziţionează o linie de producţie de la compania Prefabricate Vest, ce se instalează pe platforma fabricii de la Vinţu de Jos

2018. Se achiziţionează o secţie de producţie de piatră cubică, de la Almasu Mare, care livrează repere (piatra cubică şi borduri) cu feţe splitate şi antichizate, pe mai multe dimensiuni.

2019. Se redeschide fabrica Vinţu de Jos după finalizarea procesului de retehnologizare, refacerea platformelor de producţie şi a halelor de depozitare.

2020. Elis Pavaje îşi extinde oferta cu o nouă categorie de produse: Plăcile ceramice de exterior, Meissen SOLID (produse ale grupului Cersanit), pentru care este unic distribuitor în România.

2020. Pe parcursul anilor, compania îşi menţine poziţia de lider pe piaţa prefabricatelor din beton vibropresat, ajungând la finalul anului 2020 la cea mai mare cotă de piaţă, de peste 25% (conform studiului realizat pe piaţa prefabricatelor din beton, Neomar Consulting 2021)

2021. Investim în campania "Păşeşte cu încredere în şcoală", ce vizează reamenajarea unui număr anual de minim 5 curţi de şcoli din mediul rural. Până în acest moment au fost amenajate două curţi de şcoli din judeţul Argeş.

"Campania "​De 30 de ani vă inspirăm în amenajări"​ va continua cu evenimente atât pentru clienţi cât şi pentru angajaţii noştri, pentru a sărbători împreună! Ne propunem ca şi în următorii 30 de ani să păstrăm acelaşi nivel de implicare, să implementăm noi inovaţii în beneficiul clienţilor noştri şi să asigurăm servicii de un înalt profesionalism", a mai declarat Emil Goţa.