Hello Holidays: Vacanţele la târgurile de Crăciun şi de Revelion vor avea preţuri reduse

Mai multe vacanţe din portofoliul Hello Holidays au preţuri reduse timp de şase zile, în perioada 24-29 noiembrie, cu ocazia Black Week, campania de final de lună noiembrie derulată de agenţie online şi offline. În paralel cu reducerile de Black Week pentru întreg pachetul, cazare sau transport, în România, Grecia, Turcia, Bulgaria, programele Senior Holidays, circuitele premium, este disponibilă şi oferta Hello Deal, care aduce cel mai mic preţ din an pentru o vacanţă.

Prin Hello Deal de Black Week pot fi cumpărate circuite pentru 2024 şi cazarea pentru vacanţe în Grecia, cu condiţia achitării integrale a acestora.

"Hello Deal este o ofertă nouă la Hello Holidays şi asigură garanţia preţului cu reducerea cea mai mare aplicată, indiferent de momentul rezervării. Dacă după efectuarea rezervării turistul observă un preţ mai mic în oferta noastră pentru acelaşi pachet de servicii, cu acelaşi program, dată de plecare, mijloc de transport, hotel şi tip de masă, primeşte instant diferenţa înapoi. Oferta se aplică unei selecţii de programe din portofoliul Hello Holidays şi pentru un anumit număr de locuri. Condiţia este ca plata să fie făcută integral în momentul rezervării", declară Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

De Black Week, vacanţa la pieţele de Crăciun Viena - Praga - Dresda este mai ieftină cu până la 60 de euro/persoană. "Sunt vacanţe de cinci-şase zile, cu autocarul, la jumătatea lunii decembrie, în care turiştii intră în atmosfera sărbătorilor de final de an în târgurile organizate în pieţe publice. Mai sunt puţine locuri în prezent pentru astfel de vacanţe, pentru care am avut o cerere peste aşteptări în ultimele săptămâni. De exemplu, cea la Piaţa de Crăciun de la Viena, pentru care am alocat trei autocare, s-a vândut imediat", precizează Denisa Oprea.

Revelionul în Antalya este mai ieftin cu o treime pentru cazare, la care se adaugă o extrareducere de 100 de euro pe cameră, în campania Black Week. Pachetul de cinci zile cu zbor charter costă de la 710 euro/persoană la un hotel de cinci stele în regim all inclusive. Cel în Kusadasi, cel mai vândut pachet de Revelion al Hello Holidays, pentru care în fiecare an a crescut numărul de autocare faţă de oferta iniţială, costă 499 de euro/persoană, la un hotel de cinci stele care organizează pentru oaspeţii românii, cei mai mulţi fiind clienţi repetitivi, o cină festivă specială în noaptea dintre ani.

"Şi anul acesta cererea pentru vacanţa de Revelion în Kusadasi a fost ridicată, patru autocare cu turişti Hello Holidays pleacă pe 28 decembrie spre hotelul cu care an de an organizăm acest program. Un număr la fel de mare de autocare şi de turişti pleacă pentru vacanţa de Revelion la Istanbul. În Turcia, datorită ospitalităţii gazdelor şi preţurilor atractive, îşi petrec vacanţa de final de an cei mai mulţi dintre turiştii noştri", declară directorul de marketing Hello Holidays.

Circuitele de Revelion, vacanţe organizate cu transport autocar, la Atena, Skopje, Budapesta şi Bucovina, au reducere de la 28 la 100 de euro/persoană în cele şase zile de campanie, iar locurile rămase sunt puţine.

La reducere, în campania Black Week intră şi pachetele Senior Holidays Costa del Sol, Barcelona şi Costa Brava, Napoli şi Coasta Amalfitană, Elveţia şi Italia de Nord, Puglia, de opt zile, cu avionul, care au loc în primăvară, aceasta fiind al treilea an în care Hello Holidays propune turiştilor variante mai ieftine pentru călătorii fără limită de vârstă şi supliment non-seniori înainte şi la finalul sezonului estival în cele mai frumoase zone din Spania, Italia şi Elveţia.

Pentru vara 2024, în Black Week sunt la reducere şi sejururile pe zbor charter în Antalya, Marmaris ori Creta, şi cele pe charter autocar în Grecia (Halkidiki, Riviera Olimpului, Thassos, Lefkada, Parga) ori Bulgaria.

Mai multe oferte speciale pentru circuitele premium Hello Premium Tours sunt disponibile în Black Week, fie că este vorba de vacanţe de Revelion la Bruxelles, Barcelona ori de călătorii în 2024 în Emiratele Arabe Unite, Iran, Mauritius, India.