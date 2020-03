În sfîrşit... avem un ţap ispăşitor

Aţi ghicit, coronavirusul! În Româ­nia, nu doar cea a epocii post-decembriste, dar mai ales în această perioadă, sistemul de asigurare a sănătăţii publice a fost constant subdimensionat în raport cu evoluţia factorilor de risc şi a morbidităţii generale a populaţiei, subfinanţat, subasigurat cu medici şi cadre sanitare cu pregătire medie, a beneficiat de un management submediocru, a produs servicii adesea (mult) sub limita normelor de profesionalism şi competenţă acreditate, a suferit cronic din cauza lipsei de infrastructură, a materialelor de uz curent ori necesare în situaţii de urgenţă şi a ignorat total componenţa de educaţie sanitară a populaţiei, incluzînd-o aici şi pe cea a personalului medical. Unităţile spitaliceşti sunt permanente surse de risc major de îmbolnăvire pentru pacienţi, medici şi asistenţi, alegînd să ignore sau să ascundă cauzele şi amploarea focarelor de infecţii intraspitaliceşti; igiena practicată în majoritatea unităţilor sanitare este mult sub normele standard ale profesiei; România s-a umplut de şarlatani care au operat cot la cot cu medicii calificaţi fără ca nimeni, pînă la pacienţii mutilaţi, să sesizeze erorile crase de practică medicală ale "colegilor"; tranzacţionarea diplomelor şi a titlurilor profesionale a devenit un fenomen obişnuit, chiar dacă se desfăşoară pe scară relativ limitată; datorită inadecvării metodice şi a lipsei critice a aparaturii şi materialelor auxiliare necesare învăţămîntului medical modern, nivelul competenţelor profesionale achiziţionate în sistemul nostru de învăţămînt medical a ţinut cu greu pasul în raport cu dezvoltarea generală a profesiei şi cu practica medicală generală; exodul medicilor din România a devenit un fenomen de masă, iar asistenţa medicală generală este doar o fantomă care parazitează la greu bugetul de sănătate publică pentru a produce în schimb doar reţetele necesare pensionarilor, în schimbul cărora încasează, la buzunarul propriu, bacşisurile devenite ""de rigoare". Acesta este tabloul şi vă rog să mă credeţi, nu am cuprins decît o parte din peisaj, fără să intru deloc în măruntaiele putrede ale afacerilor veroase făcute pe spinarea bugetului asigurărilor de sănătate. Cu toate acestea şi cu multe altele dăm acum piept! Cine-i de vină?

Coronavirusul! Din cauza lui, o parte a realităţii nu mai poate fi ascunsă sub preş ori ignorată cu superioritate sfidătoare de la înălţimea posturilor politico-ministeriale şi înalt manageriale din sistem. Realitatea ne dă în cap cu propriile dărîmături! Şi, doare! Doar că de suferit şi de murit, disproporţionat în raport cu contribuţia la dezastru, mor şi suferă cei pe banii cărora subzistă acest sistem, majoritatea covîrşitoare a populaţiei care, în loc de asistenţă pentru sănătate primeşte, în schimb, doar nişte înlocuitori diluaţi de asistenţă medicală, pe principiul: cine are zile scapă, cine nu, aşa i-a fost scris! Ştiu, nu este deloc cazul, tocmai acum, să scriu de rău despre medici! În realitate, pentru cine are ochi să vadă, nici nu scriu de rău. Dimpotrivă, scriu de bine! Doar că binele de care avem nevoie, în aceste condiţii critice, este mult dincolo de orizontul binelui de care puteam beneficia. Evident, nimeni nu este pregătit. Păi, cum să fie pregătit, dacă în Doctrina de apărare a României ziariştii şi activitatea lor publicistică a fost inclusă ca ameninţare la adresa securităţii naţionale, iar degradarea stării de sănătate publică şi deficienţele structurale ale sistemului medical-sanitar, mai ales incapacitatea gravă de reacţie în condiţii de criză, nici măcar nu au fost băgate în seamă! De treizeci de ani, trepăduşii ministeriali, în cîrdăşie cu leprele politicii, s-au străduit să desfiinţeze Institutul Cantacuzino. Noroc că a mai avut cineva un pic de minte, pe la armată, şi l-a ascuns dincolo de zidurile unei cazărmi, ca să nu-l mai amuşine şacalii şi hienele. Acum, iaca, e Bun, aşa....subdotat şi subfinanţat cum a funcţionat şi continuă să funcţioneze. Iar, asemenea lui, este şi soarta celorlalte puţine instituţii de cercetare medicală aplicată pe care le mai avem. Cercetarea nu este o prioritate în România, nu de alta dar nu asigură mai deloc paraîndărăt pentru găştile de paraziţi înfometaţi ai politicii din România. Prioritare sunt miliardele cheltuite pentru şosele şi autostrăzi care nu există, miliardele jefuite din distrugerea infrastructurii de transport feroviar, miliardele cheltuite pentru distrugerea funcţionalităţii şi a condiţiilor de viaţă din mediile urbane ale României, miliardele cheltuite pentru dezvoltarea a tot felul de procese şi activităţi pseudo economice, nesustenabile în condiţiile variaţiei minimale a factorilor de creditare sau de realizare a veniturilor programate, activităţi a căror contribuţie la dezvoltare este, în esenţă, doar alimentarea unui supra-consum de paradă. Prioritară a fost dezvoltarea parazitară, pînă la paroxism, a economiei de consum, în detrimentul oricărui fragment de economie a resurselor, a producţiei şi inovaţiei. Prioritară a fost dezvoltarea şi apărarea ""economiei de jaf" care s-a practicat asupra celor mai importante resurse, începînd cu pădurile, parcurile naturale şi rezervele de apă, pentru a termina cu economia criminală a importurilor legale, semi-legale sau ilegale de deşeuri toxice. Evident, prioritară a fost dezvoltarea şi punerea cît mai bine la adăpost de orice impediment, a economiei subterane generată de traficul de droguri, de persoane şi de mărfuri, de departe cel mai important furnizor de îmbogăţire masivă şi rapidă din România post-decembristă.

Cine este de vină pentru lăţirea peste ţară a acestei jungle de paraziţi care distrug sănătatea publică a României, atît în sens restrîns, dar mai ales în sens larg, social? Cum...n-aţi înţeles? Coronavirusul!