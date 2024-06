Klaus Iohannis: "Românii vor să fie apăraţi şi românii sunt apăraţi de NATO"

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, după Summitul B9 care a avut loc, marţi la Riga, că "românii vor să fie apăraţi şi românii sunt apăraţi de NATO", informează news.ro.

"În acest sens, astăzi am avut câteva intervenţii şi aş rezuma poate, foarte pe scurt. Pentru noi, în România, este extrem de important ca postura de descurajare să fie puternică, deci postura de descurajare a NATO să fie foarte puternică şi, de asemenea, capacitatea de apărare să fie totală. Este o chestiune pe care, sigur, am spus-o de fiecare dată, şi o voi spune în continuare, fiindcă acesta este lucrul cel mai important. Românii vor să fie apăraţi şi românii sunt apăraţi de NATO. O a doua chestiune pe care am atins-o eu, dar şi ceilalţi vorbitori - sprijinul pentru Ucraina şi am reiterat ceea ce am spus de multe ori şi acasă. România sprijină Ucraina, România este alături de NATO, de Ucraina, împreună cu ceilalţi Aliaţi din NATO, atât timp cât va fi nevoie", a afirmat Klaus Iohannis, după participarea la Summitul B9 care a avut loc la Riga, Letonia.

El a adăugat că a fost singurul care a menţionat, de această dată, subiectul privind sprijinul pentru Republica Moldova.

"Am avut câteva abordări mai specifice şi am constatat că am fost singurul care a menţionat aceste chestiuni, de data aceasta, şi anume sprijinul pentru Moldova, pentru Republica Moldova. Este partenerul NATO cel mai puternic afectat de acest război din Ucraina, prin numărul mare de refugiaţi, prin atacurile hibride şi am subliniat foarte clar că trebuie să ajutăm Moldova pentru că este un partener pe care îl dorim de partea noastră", a completat şeful statului.

"De asemenea, am subliniat şi chiar am detaliat un pic cât de importantă este zona Mării Negre", a continuat preşedintele Iohannis.

"Acest război se poartă în zona Mării Negre, în nicio altă parte din lume. Aici este războiul. De aceea este extrem, extrem de important ca să înţeleagă toată lumea: Marea Neagră, zona Mării Negre este vitală pentru securitatea întregului spaţiu euroatlantic. Au fost, evident, şi alte chestiuni mai tehnice care au fost discutate, dar aceste lucruri am vrut să le explic un pic ca să se înţeleagă despre ce am vorbit astăzi la Summitul B9", a conchis Preşedintele României.