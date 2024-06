Luminiţa Odobescu a avut întrevederi în SUA cu Michael Carpenter, director senior pentru Europa în cadrul Consiliului Securităţii Naţionale şi reprezentanţi ai mediului analitic

Ministrul afacerilor externe Luminiţa Odobescu a avut joi, 20 iunie 2024, în cadrul vizitei de lucru efectuate în SUA, întrevederi cu Michael Carpenter, director senior pentru Europa în cadrul Consiliului Securităţii Naţionale, cu Samantha Power, administratorul USAID, precum şi cu reprezentanţi ai mediului analitic şi de reflecţie (think-tanks) din SUA. Şefa diplomaţiei române a trecut în revistă principalele atuuri ale României ca destinaţie de investiţii şi a evidenţiat evoluţia relaţiilor economice dintre România şi SUA, a prezentat principalele proiecte energetice bilaterale şi a reiterat interesul României de a sprijini eforturile de reconstrucţie economică a Ucrainei, conform news.ro.

"Ministrul afacerilor externe Luminiţa Odobescu a avut joi, 20 iunie 2024, în cadrul vizitei de lucru efectuate în SUA, întrevederi cu Michael Carpenter, director senior pentru Europa în cadrul Consiliului Securităţii Naţionale, cu Samantha Power, administratorul USAID, precum şi cu reprezentanţi ai mediului analitic şi de reflecţie (think-tanks) din SUA: Center for European Policy Analysis (CEPA), Atlantic Council, Hudson Institute, Center for Strategic and International Studies (CSIS), RAND şi Center for a New American Security (CNAS). De asemenea, ministrul afacerilor externe a fost vorbitor principal (keynote speaker) la "Forumul Economic România-SUA", organizat de către American Chamber of Commerce (AmCham)", anunţă Ministerul de Externe. Potrivit comunicatului oficial, în cadrul întrevederii bilaterale cu directorul senior pentru Europa în cadrul Consiliului Securităţii Naţionale, Michael Carpenter, au fost abordate teme de interes pentru agenda bilaterală economică şi de securitate România - SUA, precum evoluţiile în plan regional, inclusiv în contextul pregătirii viitorului Summit NATO de la Washington. Ministrul Luminiţa Odobescu a prezentat priorităţile României pentru Summitul NATO de la Washington. Cei doi oficiali au subliniat importanţa consolidării sprijinului pentru Ucraina, Republica Moldova şi celelalte state partenere din regiunea Mării Negre. "În discuţia cu Samantha Power, administratorul USAID, cei doi interlocutori au evocat interesul comun al României şi SUA pentru consolidarea rezilienţei partenerilor din regiunea Mării Negre, cu accent pe Republica Moldova. Ministrul Odobescu a apreciat activitatea susţinută şi rolul important al USAID în sprijinirea Republicii Moldova. În context, oficialul român a ilustrat necesitatea continuării acordării de asistenţă pentru menţinerea şi consolidarea rezilienţei şi a capacităţilor statului vecin în gestionarea ameninţărilor în domeniile energetic şi al infrastructurii critice, precum şi în consolidarea capacităţilor de combatere a dezinformării şi a ameninţărilor cibernetice, cu sublinierea caracterului corelat al acţiunilor şi obiectivelor României, UE şi SUA în acest cadru", arată MAE. Interacţiunea cu reprezentanţii mediului de reflecţie (think-tanks) din SUA - Center for European Policy Analysis (CEPA), Atlantic Council, Hudson Institute, Center for Strategic and International Studies (CSIS), RAND şi Center for a New American Security (CNAS) - s-a axat pe tema evoluţiilor din regiunea Mării Negre. Ministrul român al afacerilor externe a subliniat relevanţa sporită în plan global a regiunii Mării Negre, care deţine un rol-cheie în consolidarea rezilienţei ordinii internaţionale în faţa acţiunilor de contestare directă, menţionează comunicatul. "Totodată, ministrul Luminiţa Odobescu a arătat că evoluţiile din regiunea Mării Negre reprezintă, pentru întregul mediu euro-atlantic, cadrul principal de evidenţiere a propriei capacităţi de acţiune susţinută, coordonată şi coezivă în sprijinul acestei ordini de norme, iar maniera de gestiune a provocărilor multiple din zonă urmând să constituie un model important pentru alte regiuni. În acest context, ministrul afacerilor externe a salutat consolidarea abordării strategice a SUA în plan regional, inclusiv prin mandatarea Administraţiei de către Congres în vederea redactării unei Strategii pentru Securitatea şi Dezvoltarea regiunii Mării Negre", subliniază MAE. Totodată, ministrul Luminiţa Odobescu a subliniat importanţa continuării acţiunii coezive SUA-UE-NATO şi a menţinerii unei abordări consecvente şi multidimensionale în vederea valorificării potenţialului pe care regiunea îl oferă, inclusiv din perspectiva interconectivităţii. "Ministrul Luminiţa Odobescu a prezentat, totodată, gama largă de măsuri implementate de către România în promovarea responsabilă a securităţii, stabilităţii şi rezilienţei în regiunea Mării Negre. Oficialul român a reiterat sprijinul ferm al României pentru Ucraina şi Republica Moldova. Ministrul afacerilor externe a fost, de asemenea, vorbitor principal (keynote speaker) la "Forumul Economic România-SUA", organizat de American Chamber of Commerce (AmCham). Şefa diplomaţiei române a trecut în revistă principalele atuuri ale României ca destinaţie de investiţii. În context, demnitarul român a evidenţiat evoluţia relaţiilor economice dintre România şi SUA, a prezentat principalele proiecte energetice bilaterale şi a reiterat interesul României de a sprijini eforturile de reconstrucţie economică a Ucrainei.