NUCLEARELECTRICA: Energia Nucleară este o sursă sigură de energie

SN Nuclearelectrica SA a transmis un punct de vedere faţă de poziţia Greenpeace, exprimată ieri.

Redăm integral punctul de vedere:

"Energia Nucleara este o sursa sigura de energie

La nivelul Uniunii Europene, energia nucleara furnizeaza 50% din energia cu emisii reduse de CO2, asigura 1,1 milioane de locuri de munca. Unele state member au inclus deja in strategiile energetice o crestere a capacitatilor nucleare pana la nivelul anului 2050: Bulgaria 36%, Republica Ceha 54%, Finlanda 41%, Franta 38%, Polonia 28%, Slovacia 59%, Slovenia 43%, Ungaria 58%, iar Romania, cu dublarea capacitatii actuale, 27%.

Comisa Europeana a solicitat 'bratului sau stintific', Centrul Reunit de Cercetare / Joint Research Center (JRC), autoritate stiintifica la nivel european, realizarea unei analize specifice energiei nucleare. Raportul JRC, publicat in luna martie 2021, validat ulterior de doua grupuri de experti independenti (Comitetul pentru Sanatate, Mediu si Riscuri Emergente - SCHEER din cadrul DG Sante/COM si grupul de experti constituit in baza art. 31 din Tratatul EURATOM), concluzia fiind ca "nu exista argumente stiintifice care sa indice ca energia nucleara ar afecta sanatatea umana si mediul inconjurator mai mult decat celelalte surse de producere a energiei".

Studiu International Energy Association arata ca cererea de energie creste cu 2,1% pe an pana in 2040, in special in tarile in curs de dezvoltare.

FORATOM: in cazul in care ponderea energiei regenerabile creste cu 190% iar capacitatile instalate in nuclear la nivelul UE raman nemodificate pana la nivelul anului 2050, Europa va fi dependenta in proportie de 26% de gaz natural si 12% de carbune, ambele surse cu emisii de CO2.

Cel mai recent raport cu privire la costurile energiei electrice, 2020, emis de Agentia Internationala pentru Energie in colaborare cu NEA OECD, arata faptul ca noile proiecte nucleare au un cost competitiv comparativ cu celelalte surse cu emisii scazute de carbon, in special in sistemele energetice cu o pondere crescuta a surselor intermitente, iar proiectele de extindere a duratei de viata a reactoarelor nucleare existente conduc la obtinerea celui mai scazut cost al electricitatii nu numai dintre sursele cu emisii reduse de carbon ci dintre toate sursele de energie (in medie 32 USD/MWh, comparativ cu 50 USD/MWh pentru energia eoliana si 56 USD/MWh pentru panourile solare montate in parcuri, adica la scala mare). Costul mediu (levelized cost of electricity) pentru a noua centrala nucleara de capacitate mare pornita de la zero este de 69 USD/MWh comparativ cu o centrala pe gaze, 91 USD/MWh, spre exemplu. In cazul reactoarelor modulare mici, avand in vedere carateristicile tehnice, acest cost este si mai redus, asadar energia nucleara este real competitiva

Nuclearelectrica are peste 25 ani de experienta in domeniul nuclear, opereaza la standarde de siguranta si excelenta doua unitati nucleare CANDU, care sunt doua dintre cele mai performante unitati dintre cele peste 400 de centrale electrice nucleare din lume, si are o echipa de experti nuclearisti recunoscuti si certificati la nivel international, de asociatiile, autoritatile si reglementatorii industriei nucleare: CNCAN, Consiliul National de Reglementare a Activitatilor Nucleare, WANO (World Association of Nuclear Operators), INPO (Institute of Nuclear Power Operators), NEA (Nuclear Energy Agency), IAEA (International Atomic Energy Association). Nuclearelectrica are toate premisele sa continue sa dezvolte si sa opereze in siguranta atat reactoarele mari, de tip CNADU (cum sunt cele de la Cernavoda), cat si reactoare mici modulare in viitor.

Nuclearelectrica are un rol strategic la nivel naţional, contribuind cu peste 20% din necesarul total de energie si cu 33% din totalul producţiei de energie curata, fără CO2. După finalizarea proiectelor sale strategice, această contribuţie va creşte exponential, sustinand sistemul energetic national sa atinga stabilitatea si siguranta energetica, prin energie curata

Tehnologia SMR, small modular reactors

NuScale este prima si singura companie care a primit aprobarea de la Comisia de Reglementare Nucleara din SUA (in august 2020), SMR fiind recunoscute ca sigure si putand incepe demersurile pentru dezvoltare. Această ultimă etapă fiind finalizată, centralele electrice NuScale pot fi dezvoltate avându-se în vedere faptul că reglementatorul a aprobat aspectele de siguranţă ale tehnologiei NuScale. Compania este intr-un proces de dezvoltare in mai multe state, printre care SUA (stadiul cel mai avansat), Canada, Polonia, avand un lanţ de potentiali parteneri, precum şi capacitatea de livrare de reactoare modulare mici în SUA şi în străinătate in acest deceniu.

Reactoarele Modulare genereaza energie fără emisii de carbon, minimizand impactul asupra mediului, pot fi construite pe amplasamnetele centralor pe cărbuni ce vor fi inchise, putand rezolva problemele energetice pentru comunitatile locale, la costuri eficiente si preturi stabile, cu multiple beneficii socio-economice (mentin si creeaza noi locuri de munca, formeaza o noua generatie de ingineri, contribuie cu proiecte la economia şi industria locala).

Aproximativ 70 de concepte SMR sunt în curs de dezvoltare în diferite etape de implementare, precum şi in diferite etape ale procesului de licenţiere, ceea ce demonstrează interesul şi inovaţia în domeniu şi eforturile agenţiilor de reglementare de a licenţia SMR. NuScale detine primul reactor de tip SMR aprobat de catre Comisia de Reglementare Nucleară din SUA (NRC) şi va urma toţi paşii necesari de licenţiere în UE şi în ţările interesate de implementare. România are peste 25 de ani de operare în siguranţă în domeniul nuclear şi un reglementator responsabil, CNCAN. NuScale va urma toţi paşii de reglementare necesari pentru licenţiere în România înainte de implementare.

Activitatea NuScale nu se limitează la România. În prezent, compania are memorandumuri de înţelegere cu alte 11 ţări, care sunt interesate şi iau în considerare implementarea unei centrale electrice NuScale. În S.U.A., în mai 2021, NuScale a semnat un memorandum de intelegere pentru a evalua implementarea tehnologiei nucleare avansate a NuScale în regiunea Central Washington, iar ca parte a Proiectului energetic fără emisii de dioxid de carbon (CFPP), demarat in 2015 si aflat in etape avansate de dezvoltare, se dezvolta o centrală NuScale cu SMR din 6 module, proiect de care vor beneficia 27 de state membre US ale initiativei UAMPS din Utah, Idaho, Nevada, New Mexico, UAMPS fiind în discuţii cu potenţiali participanţi la CFPP din Montana, Wyoming, Arizona şi Washington.

Date despre siguranta

NuScale a făcut istorie în august 2020, fiind primul si singurul proiect de reactor modular mic aprobat de Comisia de Reglementare Nucleară din SUA (NRC). Tehnologia SMR a NuScale se poate opri şi auto-răci pentru o perioadă nelimitată de timp, fără interventia unui operator, fără nevoie de apă suplimentară şi fără nevoie de electricitate. Această capacitate este realizată prin utilizarea unui sistem de siguranţă simplificat, complet pasiv, care utilizează forţe naturale ale fizicii (de exemplu, convecţie, conducţie şi gravitaţie) fata de utilizarea sursele de alimentare si echipamentelor externe pentru a mentine securitatea reactorului. Proiectul SMR are imbunatatiri remarcabile ale trasaturilor de securitate in comparatie cu flota de reactoare in operare in prezent.

Profilul de securitate nucleara superior al designului NuScale a fost confirmat ca fiind sigur de către Comisia de Reglementare Nucleară din SUA în 2020. (NuScale este primul SMR care a primit aprobarea de proiectare a Comisiei de Reglementare din SUA).

Proiectul centralei electrice NuScale încorporează şapte straturi de protecţie pentru a asigura cele mai înalte standarde de securitate pentru populatie şi mediul inconjurator.

Tehnologia SMR a NuScale are caracteristici, capabilitati şi performanţe care nu se regăsesc în centralele nucleare existente - are sisteme de securitate nucleara complet pasive, ceea ce asigura ca:

-Reactoarele se vor opri în siguranţă şi se vor auto-răci, pe termen nelimitat, fără a fi nevoie de acţiunea operatorului sau a computerului, curent alternativ sau curent direct, sau de adăugare de apă - o premieră pentru tehnologia reactoarelor cu apă uşoară.

Designul avansat al NuScale elimină necesitatea a două treimi din sistemele şi componentele de securitate nucleara găsite în reactoarele mari de astăzi, inclusiv nevoia de a avea surse de alimentare de rezervă, cum ar fi generatoarele diesel de urgenţă care sunt costisitoare.

Cladirea reactoarelor NuScale este rezistentă la cutremure, perturbări geomagnetice şi alte evenimente naturale, precum şi la evenimentele generatoare de impulsuri electromagnetice sau impact al aeronavelor.

Tehnologia NuScale permite amplasarea centralei în imediata apropiere a surselor de preluare a caldurii, pentru termoficare în apropierea centrelor populate şi pot fi amplasate pe locul centralelor pe baza de carbune scoase din uz. Pot fi amplasate în apropierea spitalelor, institutiilor guvernamentale şi unitatilor de stocare a datelor digitale care servesc drept infrastructură critică şi au nevoie de o cantitate limitată de energie electrică fiabilă.

Gestionarea in siguranta a combustibilului uzat. Combustibilul uzat este depozitat sub apă într-un bazin de beton, timp de cel puţin 5 ani, o structură foarte robustă proiectată pentru categoria seismică 1 şi conform cerinţelor de rezistenţă la impactul cauzat de prabusirea unei aeronave.

Combustibilul nuclear uzat are încă o energie considerabilă disponibilă şi ar putea fi recuperat/reutilizat. Sunt în curs de dezvoltare noi tehnologii care pot utiliza acest combustibil, iar designul NuScale va putea profita de aceste proiecte avansate atunci când vor fi realizate".