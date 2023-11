One United Properties semnează o înţelegere cu Ennismore pentru deschiderea Hotelului Mondrian Bucureşti

One United Properties anunţă că a semnat o înţelegere cu Ennismore, compania de ospitalitate şi lifestyle cu cea mai rapidă creştere din lume, pentru a deschide Hotelul Mondrian în Bucureşti, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, Ennismore reprezintă un grup global de branduri antreprenoriale care împărtăşesc un set comun de preocupări ce au în centru creativitatea. Parteneriatul se va concentra pe deschiderea Mondrian Bucureşti, un hotel de lifestyle unic în centrul Bucureştiului.

Hotelul Mondrian a fost deschis pentru prima dată în 1985 în Los Angeles sub numele de Le Mondrian de către grupul L'Ermitage Hotel, fiind ulterior achiziţionat de Ian Schrager şi Morgans Hotel Group, în 1996, şi redenumit Mondrian Hotel Los Angeles. Din 2021, brandul Mondrian, inclusiv flagship-ul din Los Angeles, este gestionat de Ennismore, în urma unui joint venture cu Accor, care este acţionarul majoritar.

Mondrian este prezent în Los Angeles, New York, South Miami Beach, Doha, Cannes, Londra, Bordeaux, Singapore, Mexico City, Ibiza şi Seoul, urmând să deschidă curând noi locaţii în Gold Coast, Australia, şi Hong Kong.

Mondrian Bucureşti va fi amplasat pe strada Georges Clemenceau nr. 8-10, în apropierea Ateneului Român, acolo unde One United Properties a achiziţionat anterior un imobil neterminat cu intenţia de a-l transforma într-un hotel. În decembrie 2022, compania a anunţat achiziţionarea unui imobil neterminat în centrul Bucureştiului, cu scopul de a reautoriza şi finaliza construcţia, transformându-l într-un hotel de lux (comunicat anterior sub numele de One Plaza Athenee).

"Negocierile purtate în exclusivitate de One United Properties cu Ennismore, compania de ospitalitate şi lifestyle cu cea mai rapidă creştere din lume, vizează deschiderea Mondrian Bucureşti, un hotel elegant, modern şi luxos, cu design şic şi cu o atmosferă vibrantă, propice socializării. Acesta va fi un pas semnificativ în redefinirea luxului şi a peisajului hotelier din Bucureşti şi marchează debutul companiei noastre pe piaţa ospitalităţii. Mondrian Bucureşti va deveni cu siguranţă un punct de referinţă pentru oraş, contribuind la dezvoltarea turismului în ţara noastră. Această colaborare este o confirmare a angajamentului nostru de a creşte atractivitatea Bucureştiului drept capitală europeană", a declarat Victor Căpitanu, Co-CEO One United Properties.

Începând din luna februarie 2024, Riad Abi Haidar se va alătura companiei în calitate de partener în cadrul diviziei Hoteluri. Un hotelier pasionat, director executiv, cu viziune strategică şi lider antreprenorial, Riad Abi Haidar are peste 20 de ani de experienţă în industria ospitalităţii internaţionale, dezvoltând şi operând hoteluri de lifestyle unice în Orientul Mijlociu şi Asia de Sud. Cu o capacitate remarcabilă de a crea experienţe inovatoare pentru oaspeţi, Riad Abi Haidar aduce o expertiză internaţională extinsă şi o înţelegere profundă a domeniului ospitalităţii. "Mă alătur cu mândrie acestui proiect cu potenţial de a aduce brandul Mondrian al Ennismore pe o piaţă cu multe oportunităţi precum România. Mondrian nu este doar un hotel, este o marcă de lifestyle, promiţând o nouă eră a experienţelor sofisticate şi a vieţii elevate. Sunt încântat să vin aici şi să contribui cu experienţa mea la dezvoltarea pieţei, pentru a face Bucureştiul şi România mai cunoscute la nivel internaţional."

Proiectul face parte din eforturile One United Properties de a contribui nu doar la regenerarea urbană, ci şi la transformarea Bucureştiului într-o destinaţie atractivă atât pentru turişti cât şi pentru localnici. Pe aceeaşi stradă, Georges Clemenceau, compania restaurează în prezent o clădire istorică, Braikoff House, care va fi cunoscută drept One Athenee şi va avea un impact pozitiv asupra întregii zone din apropierea Ateneului Român. În 2022, One United Properties şi-a extins eforturile în restaurarea monumentelor, cu achiziţia One Downtown (inclusiv fostul Hotel Muntenia) şi fosta fabrică Ford, situată în cadrul One Floreasca City, care este în prezent în curs de restaurare şi va fi transformată într-un spaţiu comercial, numit One Gallery, poziţionându-se ca una dintre cele mai mari investiţii individuale în restaurarea unei clădiri protejate din România. În total, valoarea brută a investiţiei alocate portofoliului de clădiri restaurate al companiei este estimată la 189 de milioane de euro.