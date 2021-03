Moţiunea simplă "O Românie în agonie, cu Năsui la Economie", introdusă de senatorii PSD împotriva ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, a fost respinsă cu 72 voturi împotrivă, 55 voturi pentru demiterea ministrului şi o abţinere.

Dezbaterea moţiunii a fost încă un prilej de dispută între reprezentanţii puterii politice - senatorii PNL, USR PLUS şi UDMR - şi cei ai opoziţiei - senatorii PSD şi AUR.

Textul moţiunii a fost citit de senatorul Lucian Romaşcanu, liderul grupului PSD, care a prezentat zece nerealizări ale ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, printre care s-ar număra oprirea programului de promovare la export, blocarea măsurii 3 - granturi pentru investiţii şi tergiversarea implementării măsurii 2 - granturi pentru capital de lucru, amânarea aplicării schemei pentru HoReCa, eliminarea voucherelor de vacanţă, cotarea la bursă a anumitor companii de stat şi blocarea programului Start-up Nation.

"Programul pentru promovarea exporturilor este închis, programul pentru internaţionalizarea companiilor româneşti care susţinea de asemenea exporturile este închis, Start Up Nation - lipseşte un sfert de miliard pentru a încheia toate plăţile din ediţia a doua. De ediţia a treia nici nu mai este vorba. Insistă foarte tare domnul Năsui pe vânzarea pachetelor de acţiuni la companiile profitabile de stat, deşi oricare antreprenor din România ştie că în această perioadă de criză economică nu vinzi pentru că ai vinde în pierdere şi lista lucrurilor rele pe care le-a făcut domnul Năsui continuă. (...) Cred că este într-o ilegalitate profundă în acest moment domnul Năsui şi acestea sunt doar o parte din motivele pentru care ministrul trebuie să plece", a spus Lucian Romaşcanu.

În replică, Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a spus: "Din această moţiune reiese un clasament al fricii PSD-ului şi al fricii unui vechi sistem de a face politică. (...) Vorbiţi despre destabilizarea economiei în 70 de zile. Este hilar să auzi acest lucru de la PSD care a dat OUG 114/2018 şi a destabilizat, într-o singură zi, toată economia. Ziua respectivă s-a numit miercurea neagră (...) şi aţi arătat atunci mediului privat că sunteţi în stare de orice. M-aţi chemat aici pentru că am închis nişte robineţi de bani publici care mergeau către nişte mafii politice. Am deranjat interesele dumneavoastre financiare. (...) Am destabilizat doar economia de gaşcă, aceea care era branşată la banii contribuabilului. (...) Pentru prima dată aveam cea mai liberal[ şi corectă strategie de susţinere a industriei, a întregii economii şi nu doar a unei clici. (...) Ziceţi că vreau să vând companiile de stat pe 2 lei. După zeci de ani de căpuşare pesedistă multe companii au ajuns să valoreze 2 lei, pentru că au pierderi uriaşe. Sunt probleme grave financiare în 28 de companii de stat care aparţin de Ministerul Economiei".

• Deputat PSD, acuzat de căpuşarea banilor publici

Referitor la blocarea programului de promovare la export a firmelor din ţara noastră, ministrul Năsui a oferit un exemplu privind modul în care unii reprezentanţi ai social-democraţilor au înţeles să facă profit din banii publici.

"În comisiile reunite aţi ţipat că blochez exporturile. Normal că ţipaţi, pentru că am închis robinetele din banii publici. Va dau un nume. Doamna Elena Stoica, deputat PSD, urla în comisiile reunite că omorâm exporturile şi e mare susţinătoare a schemei respective. Are două firme - Proxima Moda SRL şi Tricotton Junior SRL, care sunt mari abonate exact la această schemă. Au primit până acum 250.000 lei doar pentru aceste scheme. Mai mult, aproape jumătate dintre firmele care au protestat, nu se regăsesc în lista exportatorilor români", a spus ministrul Claudiu Năsui.

El a precizat că va încuraja exporturile, va promova activitate de internaţionalizare a firmelor din ţara noastră, fără însă ca acest lucru să mai depindă de pixul unor funcţionari publici sau politicieni.

Legat de acelaşi program de promovare la export, colega de partid a lui Claudiu Năsui, senatoarea Silvia Dinică a spus: "Aceleaşi firme se duceau an de an, pe banii statului, la târguri internaţionale, în locuri care sunt destinaţii turistice de lux. Erau vacanţe dictate din pix de un aşa numit Consiliu de Export. Claudiu Năsui a întrerupt această mufare a celor puţini şi privilegiaţi la excursiile pe bani publici. O parte din firmele respective nici nu fac parte din lista de exportatori ai României. Despre ce exporturi vorbim? Vacanţe din bani publici în Dubai, Las Vegas, Milano, Paris sau New York. O firmă a luat peste un milion de lei pentru a merge la târguri în toată lumea. Firma are zero salariaţi şi o cifră de afaceri de 61.000 lei în 2019. Alt mare exportator a participat la mai multe târguri pentru care a încasat 339.000 lei, dar are zero angajaţi şi zero venituri".

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a mai arătat că a operaţionalizat, prin OUG 10/2021, schema de ajutor pentru companiile din sectorul HoReCa, pentru ca toţi aplicanţii să primească sumele solicitate şi pentru care sunt alocaţi iniţial 2,5 miliarde lei.

În privinţa acuzaţiilor legate de oprirea programului Start-up Nation, Năsui a precizat că atât guvernul Orban, cât şi guvernul Cîţu, achită încă facturile restante de peste 800 milioane lei de pe vremea guvernărilor PSD, pentru sumele datorate noilor antreprenori.

• Claudiu Târziu, copreşedinte AUR: "Deficienţe în economie, tratate neconvingător"

În replică, senatorul social-democrat Daniel Zamfir a spus că din cele 2,5 miliarde lei promise de ministrul Economiei pentru sprijinirea companiilor din HoReCa, a mai rămas un miliard de lei, pentru că restul a fost dat de către guvern pentru trei companii multinaţionale din domeniul reasigurărilor. În privinţa cotării la bursă a companiilor de stat, domnul Zamfir a spus că în timp ce restul statelor membre ale Uniunii Europene îşi protejează avuţia naţională şi şi-au creat o listă de companii strategice care nu vor fi vândute, ministrul Claudiu Năsui face exact invers.

Liderul grupului liberal din Senat, Virgil Guran, a spus că moţiunea simplă este o prezentare a arborelui genealogic al domnului Năsui şi că problemele prezentate de PSD au fost generate tocmai de social-democraţi, fapt care a dus la exodul peste hotare a milioane de români.

Copreşedintele AUR, Claudiu Târziu a subliniat că moţiunea simplă arată că există nişte deficienţe în economie, despre care ministrul Năsui afirmă că le va rezolva şi că are bune intenţii. "Din modul în care şi-a exercitat mandatul până acum, nu a fost foarte convingător. Cred că la nivelul guvernului se pot găsi soluţii viabile pentru completarea unor portofolii importante", a spus Claudiu Târziu.

În schimb, senatorul Lorant Antal (UDMR) a precizat că actuala coaliţie de guvernare, din care face parte şi formaţiunea sa politică, încearcă o reindustrializare şi crearea unui cadru predictibil pentru industria românească.

"Nu înţeleg de ce vrem noi, clasa politică, să rezolvam pe repede înainte problemele în mod eronat, probleme care persistă de zeci de ani. Cred că a venit timpul să nu mai facem sport prin schimbări de guverne, de miniştri, de prim-miniştri, cum fac cei de la PSD", a spus Lorant Antal. Nu de aceeaşi părere a fost şi fostul ministru pentru IMM-uri din guvernul Dăncilă, social-democratul Radu Oprea, care a susţinut că obiectivul ministrului Claudiu Năsui este distrugerea economiei naţionale şi a capitalului autohton. El a afirmat că, pe lângă birocraţia instituită de ministrul Economiei pe măsura 2, acesta a trimis, prin blocarea măsurii 3, mii de firme în faţa procurorilor DNA, companii care practic în acest moment nu mai pot derula nicio afacere.

Concluzia dezbaterii a fost trasă de senatorul Narcis Mircescu (USR PLUS) care a afirmat că, spre deosebire de PSD care l-a susţinut pe Andruşcă pentru funcţia de ministru al Economiei, actuala coaliţie de guvernare are încredere, pentru acelaşi portofoliu în Claudiu Năsui, şi speră că acesta va decăpuşa companiile de stat şi va înlocui oamenii social-democraţilor care au destructurat firmele respective.